https://ukraina.ru/20260901/antirossiyskiy-bill-grema-zavis-v-kongresse-chto-poshlo-ne-tak-1082934209.html

Антироссийский билль Грэма* завис в Конгрессе: что пошло не так

Антироссийский билль Грэма* завис в Конгрессе: что пошло не так - 01.09.2026 Украина.ру

Антироссийский билль Грэма* завис в Конгрессе: что пошло не так

Закон об ужесточении санкций против России столкнулся с неожиданным препятствием: в палате представителей ему не хватает поддержки обеих партий. Об этом 1 сентября написало издание Politico

2026-09-01T10:26

2026-09-01T10:26

2026-09-01T10:26

новости

россия

линдси грэм

сша

politico

сенат

reuters

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e8/0c/1c/1060051935_117:334:1798:1280_1920x0_80_0_0_acbb5240a597c33efb3d9028b540b576.jpg

"Законопроект серьёзно рискует застрять в палате представителей, где сталкивается со значительной оппозицией со стороны демократов и недостатком энтузиазма республиканцев", — говорится в статье.Ранее Сенат США одобрил документ, позволяющий президенту вводить 100-процентные пошлины на продукцию пяти крупнейших покупателей российских энергоносителей и 500-процентные — на весь импорт из России. Палата представителей начнёт рассмотрение билля в сентябре.Об антироссийской истерии – в материале Сенаторы США бьют тревогу из-за отсутствия новых антироссийских санкций - ReutersО других новостях этого дня — в ежедневном обзоре Киев — теперь прифронтовой? Новый статус столицы Украины. Хроника событий на утро 1 сентябряВсё об Украине из России - на сайте Украина.ру.*Внесён в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга.

россия

сша

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2026

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, россия, линдси грэм, сша, politico, сенат, reuters