Антироссийский билль Грэма* завис в Конгрессе: что пошло не так - 01.09.2026 Украина.ру
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Антироссийский билль Грэма* завис в Конгрессе: что пошло не так
Антироссийский билль Грэма* завис в Конгрессе: что пошло не так - 01.09.2026 Украина.ру
Антироссийский билль Грэма* завис в Конгрессе: что пошло не так
Закон об ужесточении санкций против России столкнулся с неожиданным препятствием: в палате представителей ему не хватает поддержки обеих партий. Об этом 1 сентября написало издание Politico
2026-09-01T10:26
2026-09-01T10:26
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"Законопроект серьёзно рискует застрять в палате представителей, где сталкивается со значительной оппозицией со стороны демократов и недостатком энтузиазма республиканцев", — говорится в статье.Ранее Сенат США одобрил документ, позволяющий президенту вводить 100-процентные пошлины на продукцию пяти крупнейших покупателей российских энергоносителей и 500-процентные — на весь импорт из России. Палата представителей начнёт рассмотрение билля в сентябре.Об антироссийской истерии – в материале Сенаторы США бьют тревогу из-за отсутствия новых антироссийских санкций - ReutersО других новостях этого дня — в ежедневном обзоре Киев — теперь прифронтовой? Новый статус столицы Украины. Хроника событий на утро 1 сентябряВсё об Украине из России - на сайте Украина.ру.*Внесён в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга.
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
новости, россия, линдси грэм, сша, politico, сенат, reuters
Новости, Россия, Линдси Грэм, США, Politico, сенат, Reuters

Антироссийский билль Грэма* завис в Конгрессе: что пошло не так

10:26 01.09.2026
 
© Public domain
© Public domain
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Закон об ужесточении санкций против России столкнулся с неожиданным препятствием: в палате представителей ему не хватает поддержки обеих партий. Об этом 1 сентября написало издание Politico
"Законопроект серьёзно рискует застрять в палате представителей, где сталкивается со значительной оппозицией со стороны демократов и недостатком энтузиазма республиканцев", — говорится в статье.
Ранее Сенат США одобрил документ, позволяющий президенту вводить 100-процентные пошлины на продукцию пяти крупнейших покупателей российских энергоносителей и 500-процентные — на весь импорт из России.
Палата представителей начнёт рассмотрение билля в сентябре.
Об антироссийской истерии – в материале Сенаторы США бьют тревогу из-за отсутствия новых антироссийских санкций - Reuters
О других новостях этого дня — в ежедневном обзоре Киев — теперь прифронтовой? Новый статус столицы Украины. Хроника событий на утро 1 сентября
Всё об Украине из России - на сайте Украина.ру.
*Внесён в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга.
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10:26Антироссийский билль Грэма* завис в Конгрессе: что пошло не так
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