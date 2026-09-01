Антироссийский билль Грэма* завис в Конгрессе: что пошло не так
© Public domain
© Public domain
Закон об ужесточении санкций против России столкнулся с неожиданным препятствием: в палате представителей ему не хватает поддержки обеих партий. Об этом 1 сентября написало издание Politico
"Законопроект серьёзно рискует застрять в палате представителей, где сталкивается со значительной оппозицией со стороны демократов и недостатком энтузиазма республиканцев", — говорится в статье.
Ранее Сенат США одобрил документ, позволяющий президенту вводить 100-процентные пошлины на продукцию пяти крупнейших покупателей российских энергоносителей и 500-процентные — на весь импорт из России.
Палата представителей начнёт рассмотрение билля в сентябре.
Об антироссийской истерии – в материале Сенаторы США бьют тревогу из-за отсутствия новых антироссийских санкций - Reuters
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*Внесён в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга.
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