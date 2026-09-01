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Европейцы остались в одиночестве в попытке изолировать Россию на G20

Европейцы остались в одиночестве в попытке изолировать Россию на G20 - 01.09.2026 Украина.ру

Европейцы остались в одиночестве в попытке изолировать Россию на G20

Решение президента США Дональда Трампа пригласить Россию на встречу G20 вызвало новое напряжение в отношениях Вашингтона с европейскими союзниками. Как 1 сентября пишет Politico, европейские чиновники остались в явном меньшинстве, пытаясь демонстративно выразить недовольство присутствием главы Минфина РФ Антона Силуанова

2026-09-01T12:25

2026-09-01T12:25

2026-09-01T12:25

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Накануне российский министр присутствовал на первом дне переговоров министров финансов стран G20 и провел продуктивную встречу с американским коллегой Скоттом Бессентом. В Белом доме подтвердили, что переговоры были посвящены урегулированию конфликта на Украине. Однако этот шаг Вашингтона вызвал открытый протест со стороны европейских партнеров США.Приглашение России знаменует резкое изменение политики по сравнению с тем, как США проводили подобные встречи при предыдущей администрации. Ранее американские чиновники вместе с европейцами демонстративно протестовали против участия Москвы в международных экономических форумах. Теперь же европейцы оказались в одиночестве. Министр финансов Германии Ларс Клингбайль заявил журналистам, что не будет позировать для группового фото с Силуановым. "Единый подход европейцев в конечном итоге привел к тому, что групповое фото состоялось без российского министра финансов и без российской делегации", — сказал он. О других новостях этого дня — в ежедневном обзоре Киев — теперь прифронтовой? Новый статус столицы Украины. Хроника событий на утро 1 сентября.

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новости, россия, вашингтон, сша, дональд трамп, politico