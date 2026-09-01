Европейцы остались в одиночестве в попытке изолировать Россию на G20 - 01.09.2026 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20260901/evropeytsy-ostalis-v-odinochestve-v-popytke-izolirovat-rossiyu-na-g20-1082937431.html
Европейцы остались в одиночестве в попытке изолировать Россию на G20
Европейцы остались в одиночестве в попытке изолировать Россию на G20 - 01.09.2026 Украина.ру
Европейцы остались в одиночестве в попытке изолировать Россию на G20
Решение президента США Дональда Трампа пригласить Россию на встречу G20 вызвало новое напряжение в отношениях Вашингтона с европейскими союзниками. Как 1 сентября пишет Politico, европейские чиновники остались в явном меньшинстве, пытаясь демонстративно выразить недовольство присутствием главы Минфина РФ Антона Силуанова
2026-09-01T12:25
2026-09-01T12:25
новости
россия
вашингтон
сша
дональд трамп
politico
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/102372/24/1023722410_0:148:2546:1580_1920x0_80_0_0_a9ccb0bec593e0a9bc9d4dd050254264.jpg
Накануне российский министр присутствовал на первом дне переговоров министров финансов стран G20 и провел продуктивную встречу с американским коллегой Скоттом Бессентом. В Белом доме подтвердили, что переговоры были посвящены урегулированию конфликта на Украине. Однако этот шаг Вашингтона вызвал открытый протест со стороны европейских партнеров США.Приглашение России знаменует резкое изменение политики по сравнению с тем, как США проводили подобные встречи при предыдущей администрации. Ранее американские чиновники вместе с европейцами демонстративно протестовали против участия Москвы в международных экономических форумах. Теперь же европейцы оказались в одиночестве. Министр финансов Германии Ларс Клингбайль заявил журналистам, что не будет позировать для группового фото с Силуановым. "Единый подход европейцев в конечном итоге привел к тому, что групповое фото состоялось без российского министра финансов и без российской делегации", — сказал он. О других новостях этого дня — в ежедневном обзоре Киев — теперь прифронтовой? Новый статус столицы Украины. Хроника событий на утро 1 сентября.
россия
вашингтон
сша
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2026
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/102372/24/1023722410_0:64:2559:1984_1920x0_80_0_0_a8a740c65de4985f380760c434835ef2.jpg
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
новости, россия, вашингтон, сша, дональд трамп, politico
Новости, Россия, Вашингтон, США, Дональд Трамп, Politico

Европейцы остались в одиночестве в попытке изолировать Россию на G20

12:25 01.09.2026
 
© РИА Новости . Алексей Витвицкий / Перейти в фотобанкГорода мира. Салоники
Города мира. Салоники - РИА Новости, 1920, 01.09.2026
© РИА Новости . Алексей Витвицкий
Перейти в фотобанк
Читать в
ДзенTelegram
Решение президента США Дональда Трампа пригласить Россию на встречу G20 вызвало новое напряжение в отношениях Вашингтона с европейскими союзниками. Как 1 сентября пишет Politico, европейские чиновники остались в явном меньшинстве, пытаясь демонстративно выразить недовольство присутствием главы Минфина РФ Антона Силуанова
Накануне российский министр присутствовал на первом дне переговоров министров финансов стран G20 и провел продуктивную встречу с американским коллегой Скоттом Бессентом.
В Белом доме подтвердили, что переговоры были посвящены урегулированию конфликта на Украине. Однако этот шаг Вашингтона вызвал открытый протест со стороны европейских партнеров США.
Приглашение России знаменует резкое изменение политики по сравнению с тем, как США проводили подобные встречи при предыдущей администрации.
Ранее американские чиновники вместе с европейцами демонстративно протестовали против участия Москвы в международных экономических форумах. Теперь же европейцы оказались в одиночестве.
Министр финансов Германии Ларс Клингбайль заявил журналистам, что не будет позировать для группового фото с Силуановым.
"Единый подход европейцев в конечном итоге привел к тому, что групповое фото состоялось без российского министра финансов и без российской делегации", — сказал он.
О других новостях этого дня — в ежедневном обзоре Киев — теперь прифронтовой? Новый статус столицы Украины. Хроника событий на утро 1 сентября.
Подписывайся на
ВКонтактеОдноклассникиTelegramДзенRutube
 
Больше материалов по теме:
НовостиРоссияВашингтонСШАДональд ТрампPolitico
 
Архив
RSS
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала
13:20Генеральный секретарь ООН потребовал немедленно прекратить огонь на Украине
13:11"Игра мускулами с элементами запугивания": Перенджиев о торге США и позиции России
13:03Украинский дрон опять залетел в небо Эстонии: реакция властей
12:56Заседания под землей: Гончаренко* показал секретное укрытие депутатов от ударов ВС РФ
12:45Реактивные дроны меняют ход войны: что за паника в Киеве
12:25На Украине родителей будут штрафовать за русский язык в школьных чатах
12:25Европейцы остались в одиночестве в попытке изолировать Россию на G20
12:09FPV-дроны ВСУ атаковали автомобили в Белгородской области: пострадали мирные жители
12:02Карнавал в официальных кабинетах: Захарова высмеяла новое назначение Федорова в Италии
12:00Украина ещё может получить замороженные активы РФ – СМИ
11:33ЕС пытается выпросить перехватчики для Украины у третьих стран
11:15Маск стал хозяином украинского неба: без него ВСУ слепы и глухи
11:05ФСБ задержала на Камчатке россиянку за шпионаж в пользу Украины
10:55"Под ключ" за 70 тысяч: ТЦК Украины торгуют выездом из страны
10:47Трамп опять победил Иран. И снова сделал нефть дорогой
10:47Киев лишился почти половины поездов и железнодорожных путей
10:45Полковник Геннадий Алехин: Россия выносит командные пункты бригад ВСУ и готовится к наступлению на Изюм
10:26Антироссийский билль Грэма* завис в Конгрессе: что пошло не так
10:16Уничтожение "Аэробавовны" и цехов "Фламинго": ВС РФ разнесли военные узлы Киева
10:06Энергетические войны: Европа ставит антирекорды, США намерены забрать пятую часть венесуэльской нефти
Лента новостейМолния