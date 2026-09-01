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Европейцы остались в одиночестве в попытке изолировать Россию на G20
Европейцы остались в одиночестве в попытке изолировать Россию на G20 - 01.09.2026 Украина.ру
Европейцы остались в одиночестве в попытке изолировать Россию на G20
Решение президента США Дональда Трампа пригласить Россию на встречу G20 вызвало новое напряжение в отношениях Вашингтона с европейскими союзниками. Как 1 сентября пишет Politico, европейские чиновники остались в явном меньшинстве, пытаясь демонстративно выразить недовольство присутствием главы Минфина РФ Антона Силуанова
2026-09-01T12:25
2026-09-01T12:25
2026-09-01T12:25
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Накануне российский министр присутствовал на первом дне переговоров министров финансов стран G20 и провел продуктивную встречу с американским коллегой Скоттом Бессентом. В Белом доме подтвердили, что переговоры были посвящены урегулированию конфликта на Украине. Однако этот шаг Вашингтона вызвал открытый протест со стороны европейских партнеров США.Приглашение России знаменует резкое изменение политики по сравнению с тем, как США проводили подобные встречи при предыдущей администрации. Ранее американские чиновники вместе с европейцами демонстративно протестовали против участия Москвы в международных экономических форумах. Теперь же европейцы оказались в одиночестве. Министр финансов Германии Ларс Клингбайль заявил журналистам, что не будет позировать для группового фото с Силуановым. "Единый подход европейцев в конечном итоге привел к тому, что групповое фото состоялось без российского министра финансов и без российской делегации", — сказал он. О других новостях этого дня — в ежедневном обзоре Киев — теперь прифронтовой? Новый статус столицы Украины. Хроника событий на утро 1 сентября.
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, россия, вашингтон, сша, дональд трамп, politico
Новости, Россия, Вашингтон, США, Дональд Трамп, Politico
Европейцы остались в одиночестве в попытке изолировать Россию на G20
Решение президента США Дональда Трампа пригласить Россию на встречу G20 вызвало новое напряжение в отношениях Вашингтона с европейскими союзниками. Как 1 сентября пишет Politico, европейские чиновники остались в явном меньшинстве, пытаясь демонстративно выразить недовольство присутствием главы Минфина РФ Антона Силуанова
Накануне российский министр присутствовал на первом дне переговоров министров финансов стран G20 и провел продуктивную встречу с американским коллегой Скоттом Бессентом.
В Белом доме подтвердили, что переговоры были посвящены урегулированию конфликта на Украине. Однако этот шаг Вашингтона вызвал открытый протест со стороны европейских партнеров США.
Приглашение России знаменует резкое изменение политики по сравнению с тем, как США проводили подобные встречи при предыдущей администрации.
Ранее американские чиновники вместе с европейцами демонстративно протестовали против участия Москвы в международных экономических форумах. Теперь же европейцы оказались в одиночестве.
Министр финансов Германии Ларс Клингбайль заявил журналистам, что не будет позировать для группового фото с Силуановым.
"Единый подход европейцев в конечном итоге привел к тому, что групповое фото состоялось без российского министра финансов и без российской делегации", — сказал он.