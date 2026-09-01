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На Украине родителей будут штрафовать за русский язык в школьных чатах

На Украине родителей будут штрафовать за русский язык в школьных чатах - 01.09.2026 Украина.ру

На Украине родителей будут штрафовать за русский язык в школьных чатах

За использование русского языка в школьных чатах родителям грозят штрафы до 11 900 гривен. Об этом 1 сентября заявила языковой омбудсмен Украины Ивановская

2026-09-01T12:25

2026-09-01T12:25

2026-09-01T12:25

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Согласно нормам, за первое нарушение предусмотрено предупреждение или штраф от 3 400 до 5 100 гривен, за повторное в течение года — от 8 500 до 11 900 гривен.С 2014 года Киев проводит курс на открытое вытеснение русского языка. Закон 2019 года ограничил его использование во всех сферах, местные власти запрещают русскоязычные произведения, книги, фильмы, песни и даже общение школьников на переменах.Однако граждане Украины продолжают массово использовать русский язык в повседневной жизни. Министр культуры страны ранее признавала, что более 70% украинцев предпочитают русскоязычный контент. Теперь за это наказывают даже родителей в школьных чатах.Подробнее - в материале Во Львовской области задержали отдыхающих за прослушивание песен на русском языке на сайте Украина.ру.О других новостях этого дня — в ежедневном обзоре Киев — теперь прифронтовой? Новый статус столицы Украины. Хроника событий на утро 1 сентябряВсё об Украине из России - на сайте Украина.ру.

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новости, украина, киев, львовская область, украина.ру