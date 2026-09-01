На Украине родителей будут штрафовать за русский язык в школьных чатах
За использование русского языка в школьных чатах родителям грозят штрафы до 11 900 гривен. Об этом 1 сентября заявила языковой омбудсмен Украины Ивановская
Согласно нормам, за первое нарушение предусмотрено предупреждение или штраф от 3 400 до 5 100 гривен, за повторное в течение года — от 8 500 до 11 900 гривен.
С 2014 года Киев проводит курс на открытое вытеснение русского языка. Закон 2019 года ограничил его использование во всех сферах, местные власти запрещают русскоязычные произведения, книги, фильмы, песни и даже общение школьников на переменах.
Однако граждане Украины продолжают массово использовать русский язык в повседневной жизни.
Министр культуры страны ранее признавала, что более 70% украинцев предпочитают русскоязычный контент. Теперь за это наказывают даже родителей в школьных чатах.
Подробнее - в материале Во Львовской области задержали отдыхающих за прослушивание песен на русском языке на сайте Украина.ру.
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