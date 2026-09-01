Восток больше не нуждается в том, чтобы его "замечали", а Запад теряет доминирование — Захарова - 01.09.2026 Украина.ру
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Восток больше не нуждается в том, чтобы его "замечали", а Запад теряет доминирование — Захарова
Восток больше не нуждается в том, чтобы его "замечали", а Запад теряет доминирование — Захарова - 01.09.2026 Украина.ру
Восток больше не нуждается в том, чтобы его "замечали", а Запад теряет доминирование — Захарова
На полях Восточного экономического форума - 2026, который проходит с 1 по 4 сентября на острове Русский (Приморский край), официальный представитель МИД России... Украина.ру, 01.09.2026
2026-09-01T13:50
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видео
запад
россия
русский (остров)
мария захарова
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На полях Восточного экономического форума - 2026, который проходит с 1 по 4 сентября на острове Русский (Приморский край), официальный представитель МИД России Мария Захарова ответила на вопрос корреспондента издания Украина.ру Анны Черкасовой.На брифинге Захарова прокомментировала предположение журналиста, что мир переходит на Восток на фоне того, что Запад продолжает раздувать "лексические пузыри" вокруг Украины. Слышат ли страны Глобального Юга наши аргументы и готовы ли они строить новую архитектуру безопасности без западных партнеров? Ответ — в комментарии представителя МИД России.
запад
россия
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видео, запад, россия, русский (остров), мария захарова, украина.ру, видео
Видео, Запад, Россия, Русский (остров), Мария Захарова, Украина.ру

Восток больше не нуждается в том, чтобы его "замечали", а Запад теряет доминирование — Захарова

13:50 01.09.2026 (обновлено: 14:22 01.09.2026)
 
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На полях Восточного экономического форума - 2026, который проходит с 1 по 4 сентября на острове Русский (Приморский край), официальный представитель МИД России Мария Захарова ответила на вопрос корреспондента издания Украина.ру Анны Черкасовой.

На брифинге Захарова прокомментировала предположение журналиста, что мир переходит на Восток на фоне того, что Запад продолжает раздувать "лексические пузыри" вокруг Украины.

Слышат ли страны Глобального Юга наши аргументы и готовы ли они строить новую архитектуру безопасности без западных партнеров? Ответ — в комментарии представителя МИД России.
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