https://ukraina.ru/20260901/ukrainskiy-dron-opyat-zaletel-v-nebo-estonii-reaktsiya-vlastey-1082938001.html

Украинский дрон опять залетел в небо Эстонии: реакция властей

Украинский дрон опять залетел в небо Эстонии: реакция властей - 01.09.2026 Украина.ру

Украинский дрон опять залетел в небо Эстонии: реакция властей

Таллин признал: украинские беспилотники снова оказались в воздушном пространстве Эстонии. Инцидент произошёл 1 сентября, о нём официально сообщил глава Минобороны страны Ханно Певкур

2026-09-01T13:03

2026-09-01T13:03

2026-09-01T13:03

новости

россия

эстония

прибалтика

нато

михаил галузин

минобороны

вооруженные силы украины

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07ea/08/11/1082561886_0:82:1318:823_1920x0_80_0_0_11858e07ef4a802566ab4601ff194b41.jpg

По словам Певкура, Таллин был готов к этому, а самолёты НАТО следили за ситуацией. Министр подчеркнул, что ущерба людям и территории Эстонии нанесено не было.Ранее временный поверенный в делах России в Таллине Камран Абилов заявлял, что дроны ВСУ, летающие над Эстонией, тревожат местных жителей и ухудшают инвестиционный климат. Замглавы МИД РФ Михаил Галузин отмечал, что Россия располагает данными о предоставлении странами Прибалтики воздушного пространства украинским беспилотникам для атак на российскую инфраструктуру.Подробнее – в материале "Под зонтиком НАТО": Галузин предупредил Латвию о возмездии, пока Прибалтика готовится к войнеО других новостях этого дня — в ежедневном обзоре Киев — теперь прифронтовой? Новый статус столицы Украины. Хроника событий на утро 1 сентябряВсё об Украине из России - на сайте Украина.ру.

россия

эстония

прибалтика

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2026

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, россия, эстония, прибалтика, нато, михаил галузин, минобороны, вооруженные силы украины