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Украинский дрон опять залетел в небо Эстонии: реакция властей
Украинский дрон опять залетел в небо Эстонии: реакция властей - 01.09.2026 Украина.ру
Украинский дрон опять залетел в небо Эстонии: реакция властей
Таллин признал: украинские беспилотники снова оказались в воздушном пространстве Эстонии. Инцидент произошёл 1 сентября, о нём официально сообщил глава Минобороны страны Ханно Певкур
2026-09-01T13:03
2026-09-01T13:03
2026-09-01T13:03
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По словам Певкура, Таллин был готов к этому, а самолёты НАТО следили за ситуацией. Министр подчеркнул, что ущерба людям и территории Эстонии нанесено не было.Ранее временный поверенный в делах России в Таллине Камран Абилов заявлял, что дроны ВСУ, летающие над Эстонией, тревожат местных жителей и ухудшают инвестиционный климат. Замглавы МИД РФ Михаил Галузин отмечал, что Россия располагает данными о предоставлении странами Прибалтики воздушного пространства украинским беспилотникам для атак на российскую инфраструктуру.Подробнее – в материале "Под зонтиком НАТО": Галузин предупредил Латвию о возмездии, пока Прибалтика готовится к войнеО других новостях этого дня — в ежедневном обзоре Киев — теперь прифронтовой? Новый статус столицы Украины. Хроника событий на утро 1 сентябряВсё об Украине из России - на сайте Украина.ру.
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новости, россия, эстония, прибалтика, нато, михаил галузин, минобороны, вооруженные силы украины
Новости, Россия, Эстония, Прибалтика, НАТО, Михаил Галузин, Минобороны, Вооруженные силы Украины
Украинский дрон опять залетел в небо Эстонии: реакция властей
Таллин признал: украинские беспилотники снова оказались в воздушном пространстве Эстонии. Инцидент произошёл 1 сентября, о нём официально сообщил глава Минобороны страны Ханно Певкур