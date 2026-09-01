https://ukraina.ru/20260901/pod-klyuch-za-70-tysyach-ttsk-ukrainy-torguyut-vyezdom-iz-strany-1082935470.html

"Под ключ" за 70 тысяч: ТЦК Украины торгуют выездом из страны

"Под ключ" за 70 тысяч: ТЦК Украины торгуют выездом из страны - 01.09.2026 Украина.ру

"Под ключ" за 70 тысяч: ТЦК Украины торгуют выездом из страны

В украинских территориальных центрах комплектования (ТЦК) появилась новая "услуга": за 50–70 тысяч долларов мужчину прямо из микроавтобуса военкомов могут переправить за границу. Об этом 1 сентября заявил украинский омбудсмен Дмитрий Лубинец в интервью "Украинской правде"

2026-09-01T10:55

2026-09-01T10:55

2026-09-01T10:55

новости

закарпатье

запорожье

харьков

тцк

мобилизация на украине

мобилизация

всу

украина

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07ea/08/11/1082541228_0:5:651:371_1920x0_80_0_0_012affca75cb49f9e3b76b8f04968c6c.jpg

"Одна из последних историй, которую мы пока подтверждаем: в пограничной области появилась новая услуга "под ключ" — человек может заплатить от 50 до 70 тысяч долларов, и тогда его прямо из буса переправляют за пределы Украины", — рассказал омбудсмен.По его словам, коррупция в ТЦК достигла невиданного размаха, особенно в Закарпатье, тогда как в прифронтовых Запорожье и Харькове таких масштабов нет. Лубинец также подтвердил ранее озвученные расценки: выйти из автомобиля ТЦК стоит 10 тысяч долларов, а из самого помещения — 15 тысяч.Особого внимания заслуживает тот факт, что устроиться на должность главы ТЦК стоит в среднем 50 тысяч долларов. Сам омбудсмен выразил надежду, что при новом главкоме в этой сфере наведут порядок — впрочем, судя по масштабу проблемы, надежды эти выглядят призрачными.Согласно данным, которые публикует "Украинская правда", в ТЦК сложился целый прейскурант незаконных услуг. Сняться с "розыска" стоит от 300 до 2 000 долларов. "Беспрепятственное" обновление военно-учетных данных — 2 500 долларов. Отсрочка через поддельное определение суда об опеке — 7 000 долларов. Фиктивный диагноз — 18 000 долларов. И наконец, фиктивная инвалидность и выезд за границу — до 50 000 долларов.О других новостях этого дня — в ежедневном обзоре Киев — теперь прифронтовой? Новый статус столицы Украины. Хроника событий на утро 1 сентября.

закарпатье

запорожье

харьков

украина

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2026

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, закарпатье, запорожье, харьков, тцк, мобилизация на украине, мобилизация, всу, украина