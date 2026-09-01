"Под ключ" за 70 тысяч: ТЦК Украины торгуют выездом из страны - 01.09.2026 Украина.ру
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"Под ключ" за 70 тысяч: ТЦК Украины торгуют выездом из страны
"Под ключ" за 70 тысяч: ТЦК Украины торгуют выездом из страны - 01.09.2026 Украина.ру
"Под ключ" за 70 тысяч: ТЦК Украины торгуют выездом из страны
В украинских территориальных центрах комплектования (ТЦК) появилась новая "услуга": за 50–70 тысяч долларов мужчину прямо из микроавтобуса военкомов могут переправить за границу. Об этом 1 сентября заявил украинский омбудсмен Дмитрий Лубинец в интервью "Украинской правде"
2026-09-01T10:55
2026-09-01T10:55
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тцк
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"Одна из последних историй, которую мы пока подтверждаем: в пограничной области появилась новая услуга "под ключ" — человек может заплатить от 50 до 70 тысяч долларов, и тогда его прямо из буса переправляют за пределы Украины", — рассказал омбудсмен.По его словам, коррупция в ТЦК достигла невиданного размаха, особенно в Закарпатье, тогда как в прифронтовых Запорожье и Харькове таких масштабов нет. Лубинец также подтвердил ранее озвученные расценки: выйти из автомобиля ТЦК стоит 10 тысяч долларов, а из самого помещения — 15 тысяч.Особого внимания заслуживает тот факт, что устроиться на должность главы ТЦК стоит в среднем 50 тысяч долларов. Сам омбудсмен выразил надежду, что при новом главкоме в этой сфере наведут порядок — впрочем, судя по масштабу проблемы, надежды эти выглядят призрачными.Согласно данным, которые публикует "Украинская правда", в ТЦК сложился целый прейскурант незаконных услуг. Сняться с "розыска" стоит от 300 до 2 000 долларов. "Беспрепятственное" обновление военно-учетных данных — 2 500 долларов. Отсрочка через поддельное определение суда об опеке — 7 000 долларов. Фиктивный диагноз — 18 000 долларов. И наконец, фиктивная инвалидность и выезд за границу — до 50 000 долларов.О других новостях этого дня — в ежедневном обзоре Киев — теперь прифронтовой? Новый статус столицы Украины. Хроника событий на утро 1 сентября.
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новости, закарпатье, запорожье, харьков, тцк, мобилизация на украине, мобилизация, всу, украина
Новости, Закарпатье, Запорожье, Харьков, ТЦК, мобилизация на Украине, мобилизация, ВСУ, Украина

"Под ключ" за 70 тысяч: ТЦК Украины торгуют выездом из страны

10:55 01.09.2026
 
© Фото : Одесский горсоветСотрудник военкомата в Одессе
Сотрудник военкомата в Одессе - РИА Новости, 1920, 01.09.2026
© Фото : Одесский горсовет
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В украинских территориальных центрах комплектования (ТЦК) появилась новая "услуга": за 50–70 тысяч долларов мужчину прямо из микроавтобуса военкомов могут переправить за границу. Об этом 1 сентября заявил украинский омбудсмен Дмитрий Лубинец в интервью "Украинской правде"
"Одна из последних историй, которую мы пока подтверждаем: в пограничной области появилась новая услуга "под ключ" — человек может заплатить от 50 до 70 тысяч долларов, и тогда его прямо из буса переправляют за пределы Украины", — рассказал омбудсмен.
По его словам, коррупция в ТЦК достигла невиданного размаха, особенно в Закарпатье, тогда как в прифронтовых Запорожье и Харькове таких масштабов нет. Лубинец также подтвердил ранее озвученные расценки: выйти из автомобиля ТЦК стоит 10 тысяч долларов, а из самого помещения — 15 тысяч.
Особого внимания заслуживает тот факт, что устроиться на должность главы ТЦК стоит в среднем 50 тысяч долларов. Сам омбудсмен выразил надежду, что при новом главкоме в этой сфере наведут порядок — впрочем, судя по масштабу проблемы, надежды эти выглядят призрачными.
Согласно данным, которые публикует "Украинская правда", в ТЦК сложился целый прейскурант незаконных услуг. Сняться с "розыска" стоит от 300 до 2 000 долларов. "Беспрепятственное" обновление военно-учетных данных — 2 500 долларов. Отсрочка через поддельное определение суда об опеке — 7 000 долларов. Фиктивный диагноз — 18 000 долларов. И наконец, фиктивная инвалидность и выезд за границу — до 50 000 долларов.
О других новостях этого дня — в ежедневном обзоре Киев — теперь прифронтовой? Новый статус столицы Украины. Хроника событий на утро 1 сентября.
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