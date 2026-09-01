https://ukraina.ru/20260901/rossiya-sosredotachivaetsya--ekspert-o-strakhakh-zapada-i-gotovnosti-bit-po-zavodam-v-evrope-1082940560.html

"Россия сосредотачивается" — эксперт о страхах Запада и готовности бить по заводам в Европе

"Россия сосредотачивается" — эксперт о страхах Запада и готовности бить по заводам в Европе - 01.09.2026 Украина.ру

"Россия сосредотачивается" — эксперт о страхах Запада и готовности бить по заводам в Европе

Удары по Одесской области демонстрируют, что Россия "сосредотачивается" в соответствии с доктриной Горчакова. Следующим этапом могут стать удары по европейским заводам, производящим дроны для Украины. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал военно-политический эксперт, доцент РЭУ им. Плеханова Александр Перенджиев

2026-09-01T14:07

2026-09-01T14:07

2026-09-01T14:07

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Отвечая на вопрос о возможном торге с США, эксперт заявил, что Россия не только даёт ответ на угрозы, но и готовится к новым шагам, которые вызывают страх у Запада. По мнению Перенджиева, удары по Одесской области — это не просто ответ, а часть стратегии. "У Горчакова есть известная фраза, "Россия не сердится, а сосредотачивается". Удары по Одесской области показывают, что эти сосредоточения идут. И, может быть, ЦРУ уже известно о том, что мы сосредотачиваемся и на других направлениях", — пояснил эксперт.Он отметил, что Россия психологически настраивается на то, чтобы в какой-то момент, возможно, ударить по европейским дроновым заводам. "Откуда на Украину поступает продукция, которая убивает наших мирных граждан. Адреса этих объектов Минобороны давно уже опубликовало", — добавил Перенджиев.Эксперт подчеркнул, что это вызывает у Запада страх. "И это вызывает у Запада определенный страх", — резюмировал собеседник издания.Полный текст интервью: "Александр Перенджиев: Россия готовится к тому, чтобы парализовать всю логистику между Польшей и Украиной" на сайте Украина.ру.Вероятно, Рэтклифф приезжал просить ослабить удары по энергетике, портам и зерновым терминалам на Украине. Подробнее об этом — в материале "Виталий Колпашников: Россия готовит гибридный ответ Европе за то, что она наносит по ней удары руками ВСУ" на сайте Украина.ру.

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