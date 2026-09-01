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Ночью Россия нанесла один из крупнейших ударов по Одесской области

Ночью Россия нанесла один из крупнейших ударов по Одесской области - 01.09.2026 Украина.ру

Ночью Россия нанесла один из крупнейших ударов по Одесской области

Ночью Россия нанесла один из крупнейших ударов по объектам портовой и другой инфраструктуры в Одесской области. Об этом со ссылкой на вражеские источники утром 1 сентября пишет телеграм-канал Украина.ру

2026-09-01T06:22

2026-09-01T06:22

2026-09-01T06:24

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По данным западного мониторингового ресурса AMK Mapping, ВС РФ ночью запустили по Одесской области около 20 крылатых ракет S8000 "Бандероль", десять авиабомб с модулем планирования и коррекции (КАБ), две противорадиолокационные ракеты Х-31ПД, 76 беспилотников "Герань-2" и семь реактивных "Гераней-4".Отмечается, что около 60 БПЛА атаковали портовую инфраструктуру и другие объекты на юге области, включая Измаил. Остальные средства поражения направлялись на порты Одессы и Черноморска, Одесскую ТЭЦ и электроподстанции.Вражеские источники утверждают, что украинские средства ПВО якобы смогли перехватить около восьми КАБов и 12 "Бандеролей".Вечером 31 августа сообщалось о взрывах в Одессе, после чего в городе начались проблемы со светом. Кипрский журналист Алекс Христофору в эфире своего YouTube-канала высказал мнение, что успешные удары ВС России по портовой и экономической инфраструктуре Одессы приближают падение режима Владимира Зеленского, поскольку "скоро жители сами начнут браться за вилы, чтобы спросить с Зеленского, где хваленое западное ПВО".Удары по объектам на Украине наносятся в ответ на террористические атаки, которым ВСУ подвергают мирных жителей российских регионов, жилые дома и социальные объекты. Российские ударные БПЛА дальнего действия, крылатые и баллистические ракеты уничтожают военные склады, оборонную промышленность, энергетические и инфраструктурные объекты, обеспечивающие киевскому режиму возможность вести военную и террористическую деятельность.Ранее сообщалось, что по Киеву и области ночью ударили "Калибры", гиперзвук и баллистика.Всё об Украине из России - на сайте Украина.ру.

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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