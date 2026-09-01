Ночью Россия нанесла один из крупнейших ударов по Одесской области - 01.09.2026 Украина.ру
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Ночью Россия нанесла один из крупнейших ударов по Одесской области
Ночью Россия нанесла один из крупнейших ударов по Одесской области - 01.09.2026 Украина.ру
Ночью Россия нанесла один из крупнейших ударов по Одесской области
Ночью Россия нанесла один из крупнейших ударов по объектам портовой и другой инфраструктуры в Одесской области. Об этом со ссылкой на вражеские источники утром 1 сентября пишет телеграм-канал Украина.ру
2026-09-01T06:22
2026-09-01T06:24
украина.ру
россия
вс рф
сво
спецоперация
одесская область
одесса
удары
ракетные удары по украине
удары дронами
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По данным западного мониторингового ресурса AMK Mapping, ВС РФ ночью запустили по Одесской области около 20 крылатых ракет S8000 "Бандероль", десять авиабомб с модулем планирования и коррекции (КАБ), две противорадиолокационные ракеты Х-31ПД, 76 беспилотников "Герань-2" и семь реактивных "Гераней-4".Отмечается, что около 60 БПЛА атаковали портовую инфраструктуру и другие объекты на юге области, включая Измаил. Остальные средства поражения направлялись на порты Одессы и Черноморска, Одесскую ТЭЦ и электроподстанции.Вражеские источники утверждают, что украинские средства ПВО якобы смогли перехватить около восьми КАБов и 12 "Бандеролей".Вечером 31 августа сообщалось о взрывах в Одессе, после чего в городе начались проблемы со светом. Кипрский журналист Алекс Христофору в эфире своего YouTube-канала высказал мнение, что успешные удары ВС России по портовой и экономической инфраструктуре Одессы приближают падение режима Владимира Зеленского, поскольку "скоро жители сами начнут браться за вилы, чтобы спросить с Зеленского, где хваленое западное ПВО".Удары по объектам на Украине наносятся в ответ на террористические атаки, которым ВСУ подвергают мирных жителей российских регионов, жилые дома и социальные объекты. Российские ударные БПЛА дальнего действия, крылатые и баллистические ракеты уничтожают военные склады, оборонную промышленность, энергетические и инфраструктурные объекты, обеспечивающие киевскому режиму возможность вести военную и террористическую деятельность.Ранее сообщалось, что по Киеву и области ночью ударили "Калибры", гиперзвук и баллистика.Всё об Украине из России - на сайте Украина.ру.
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украина.ру, россия, вс рф, сво, спецоперация, одесская область, одесса, удары, ракетные удары по украине, удары дронами, бпла, бпла сегодня, атака бпла, беспилотники, беспилотники сегодня, атака на украину, всу, впк, герань, авиабомбы
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Ночью Россия нанесла один из крупнейших ударов по Одесской области

06:22 01.09.2026 (обновлено: 06:24 01.09.2026)
 
© Фото : пресс-служба ГУ ГСЧС в Одесской области / Перейти в фотобанкПожар на объекте в Одессе
Пожар на объекте в Одессе - РИА Новости, 1920, 01.09.2026
© Фото : пресс-служба ГУ ГСЧС в Одесской области
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Ночью Россия нанесла один из крупнейших ударов по объектам портовой и другой инфраструктуры в Одесской области. Об этом со ссылкой на вражеские источники утром 1 сентября пишет телеграм-канал Украина.ру
По данным западного мониторингового ресурса AMK Mapping, ВС РФ ночью запустили по Одесской области около 20 крылатых ракет S8000 "Бандероль", десять авиабомб с модулем планирования и коррекции (КАБ), две противорадиолокационные ракеты Х-31ПД, 76 беспилотников "Герань-2" и семь реактивных "Гераней-4".
Отмечается, что около 60 БПЛА атаковали портовую инфраструктуру и другие объекты на юге области, включая Измаил. Остальные средства поражения направлялись на порты Одессы и Черноморска, Одесскую ТЭЦ и электроподстанции.
Вражеские источники утверждают, что украинские средства ПВО якобы смогли перехватить около восьми КАБов и 12 "Бандеролей".
Вечером 31 августа сообщалось о взрывах в Одессе, после чего в городе начались проблемы со светом. Кипрский журналист Алекс Христофору в эфире своего YouTube-канала высказал мнение, что успешные удары ВС России по портовой и экономической инфраструктуре Одессы приближают падение режима Владимира Зеленского, поскольку "скоро жители сами начнут браться за вилы, чтобы спросить с Зеленского, где хваленое западное ПВО".
Удары по объектам на Украине наносятся в ответ на террористические атаки, которым ВСУ подвергают мирных жителей российских регионов, жилые дома и социальные объекты. Российские ударные БПЛА дальнего действия, крылатые и баллистические ракеты уничтожают военные склады, оборонную промышленность, энергетические и инфраструктурные объекты, обеспечивающие киевскому режиму возможность вести военную и террористическую деятельность.
Ранее сообщалось, что по Киеву и области ночью ударили "Калибры", гиперзвук и баллистика.
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