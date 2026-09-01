https://ukraina.ru/20260901/ukraina-esch-mozhet-poluchit-zamorozhennye-aktivy-rf--smi-1082936921.html
Украина ещё может получить замороженные активы РФ – СМИ
Украина ещё может получить замороженные активы РФ – СМИ - 01.09.2026 Украина.ру
Украина ещё может получить замороженные активы РФ – СМИ
В Евросоюзе не поставили крест на идее использования замороженных российских активов для помощи Украине. Об этом 1 сентября сообщило "Радио Свобода"* со ссылкой на осведомлённых чиновников ЕС
2026-09-01T12:00
2026-09-01T12:00
2026-09-01T12:00
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Пока Еврокомиссия не разрабатывает новых вариантов, как того требуют Швеция, Нидерланды, Испания и Польша. Однако один из собеседников предположил, что в октябре обсуждение возобновится — при дискуссии о многолетнем бюджете ЕС на 2028–2034 годы. В него предлагается заложить до 100 миллиардов евро на новую программу сотрудничества с Украиной.Главное препятствие для Киева — позиция Бельгии, где хранится около 190 миллиардов евро российских активов. Брюссель по-прежнему против их передачи, и дипломаты не видят признаков изменения этой позиции.Владимир Зеленский ранее заявил, что дефицит бюджета Украины в этом году составит $27 млрд, и покрыть его можно либо за счёт российских активов, либо ускорением кредита ЕС. Однако европейские чиновники скептически относятся к авансовым выплатам без выполнения Киевом реформ.Дальнейшее обсуждение финансирования Украины состоится 2 сентября на неформальной встрече глав МИД ЕС в Ирландии.Подробнее – в материале Размораживайте активы: Центробанк России подал в суд на EuroclearО других новостях этого дня — в ежедневном обзоре Киев — теперь прифронтовой? Новый статус столицы Украины. Хроника событий на утро 1 сентябряВсё об Украине из России - на сайте Украина.ру.* — СМИ, признанное в РФ иностранным агентом и нежелательной организацией
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Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
украина, россия, киев, владимир зеленский, ес, радио свобода, мид, новости
Украина, Россия, Киев, Владимир Зеленский, ЕС, Радио Свобода, МИД, Новости
Украина ещё может получить замороженные активы РФ – СМИ
В Евросоюзе не поставили крест на идее использования замороженных российских активов для помощи Украине. Об этом 1 сентября сообщило "Радио Свобода"* со ссылкой на осведомлённых чиновников ЕС
Пока Еврокомиссия не разрабатывает новых вариантов, как того требуют Швеция, Нидерланды, Испания и Польша. Однако один из собеседников предположил, что в октябре обсуждение возобновится — при дискуссии о многолетнем бюджете ЕС на 2028–2034 годы. В него предлагается заложить до 100 миллиардов евро на новую программу сотрудничества с Украиной.
Главное препятствие для Киева — позиция Бельгии, где хранится около 190 миллиардов евро российских активов. Брюссель по-прежнему против их передачи, и дипломаты не видят признаков изменения этой позиции.
Владимир Зеленский ранее заявил, что дефицит бюджета Украины в этом году составит $27 млрд, и покрыть его можно либо за счёт российских активов, либо ускорением кредита ЕС. Однако европейские чиновники скептически относятся к авансовым выплатам без выполнения Киевом реформ.
Дальнейшее обсуждение финансирования Украины состоится 2 сентября на неформальной встрече глав МИД ЕС в Ирландии.
Всё об Украине из России - на сайте Украина.ру.
* — СМИ, признанное в РФ иностранным агентом и нежелательной организацией