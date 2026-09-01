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Украина ещё может получить замороженные активы РФ – СМИ

Украина ещё может получить замороженные активы РФ – СМИ - 01.09.2026 Украина.ру

Украина ещё может получить замороженные активы РФ – СМИ

В Евросоюзе не поставили крест на идее использования замороженных российских активов для помощи Украине. Об этом 1 сентября сообщило "Радио Свобода"* со ссылкой на осведомлённых чиновников ЕС

2026-09-01T12:00

2026-09-01T12:00

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Пока Еврокомиссия не разрабатывает новых вариантов, как того требуют Швеция, Нидерланды, Испания и Польша. Однако один из собеседников предположил, что в октябре обсуждение возобновится — при дискуссии о многолетнем бюджете ЕС на 2028–2034 годы. В него предлагается заложить до 100 миллиардов евро на новую программу сотрудничества с Украиной.Главное препятствие для Киева — позиция Бельгии, где хранится около 190 миллиардов евро российских активов. Брюссель по-прежнему против их передачи, и дипломаты не видят признаков изменения этой позиции.Владимир Зеленский ранее заявил, что дефицит бюджета Украины в этом году составит $27 млрд, и покрыть его можно либо за счёт российских активов, либо ускорением кредита ЕС. Однако европейские чиновники скептически относятся к авансовым выплатам без выполнения Киевом реформ.Дальнейшее обсуждение финансирования Украины состоится 2 сентября на неформальной встрече глав МИД ЕС в Ирландии.Подробнее – в материале Размораживайте активы: Центробанк России подал в суд на EuroclearО других новостях этого дня — в ежедневном обзоре Киев — теперь прифронтовой? Новый статус столицы Украины. Хроника событий на утро 1 сентябряВсё об Украине из России - на сайте Украина.ру.* — СМИ, признанное в РФ иностранным агентом и нежелательной организацией

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

украина, россия, киев, владимир зеленский, ес, радио свобода, мид, новости