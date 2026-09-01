https://ukraina.ru/20260901/mask-stal-khozyainom-ukrainskogo-neba-bez-nego-vsu-slepy-i-glukhi-1082935902.html
Маск стал хозяином украинского неба: без него ВСУ слепы и глухи
Маск стал хозяином украинского неба: без него ВСУ слепы и глухи - 01.09.2026 Украина.ру
Маск стал хозяином украинского неба: без него ВСУ слепы и глухи
Украинский режим продолжает демонстрировать свою тотальную зависимость от американских технологий, без которых киевская армия не способна вести боевые действия. Об этом 1 сентября пишет Business Insider
2026-09-01T11:15
2026-09-01T11:15
2026-09-01T11:15
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В публикации отмечается, что ВСУ полностью опираются на спутниковую систему Starlink Илона Маска, американское программное обеспечение и разведданные, что делает украинскую армию заложником решений Вашингтона и частных корпораций.По данным издания, украинские военные опасаются, что в любой момент доступ к Starlink может быть ограничен, и это мгновенно парализует их ударные операции. При этом Киев продолжает упорно пытаться выторговать у Маска разрешение на использование Starlink для ударов вглубь российской территории. Как сообщала Financial Times, на встрече в Белом доме в июле Владимир Зеленский лично просил президента США Дональда Трампа поговорить с Илоном Маском о расширении зоны действия терминалов для управления ударами беспилотников по российским пусковым установкам на расстоянии до 200 километров. Однако Трамп был уклончив и не поддержал этот план.Показательно, что Маск, по данным СМИ, технически готов разрешить использование Starlink для таких ударов, но перекладывает решение на Вашингтон. Для Киева такая возможность стала бы принципиально новым инструментом: вместо перехвата российских ракет они хотели бы бить по пусковым установкам.Однако даже этот план находится под вопросом. Маск неоднократно выступал с мирными инициативами и критиковал украинские власти, а его нежелание встречаться с Зеленским в августе лишь подтвердило напряженность в отношениях. Тем не менее, 26 августа Зеленский подписал указ о награждении Маска орденом Свободы — "за выдающиеся личные заслуги в защите жизни людей и свободы". Очевидно, что это попытка задобрить строптивого миллиардера, а не реальный прорыв.Между тем в украинских территориальных центрах комплектования (ТЦК) появилась новая "услуга": за 50–70 тысяч долларов мужчину прямо из микроавтобуса военкомов могут переправить за границу. Подробности в публикации "Под ключ" за 70 тысяч: ТЦК Украины торгуют выездом из страны.
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Новости
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https://cdnn1.ukraina.ru/img/07ea/05/0e/1078946951_55:0:2786:2048_1920x0_80_0_0_1b9e00b25335f2955c584b2c86d86e55.jpg
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, сша, киев, вашингтон, илон маск, владимир зеленский, дональд трамп, вооруженные силы украины, financial times, тцк
Новости, США, Киев, Вашингтон, Илон Маск, Владимир Зеленский, Дональд Трамп, Вооруженные силы Украины, Financial Times, ТЦК
Маск стал хозяином украинского неба: без него ВСУ слепы и глухи
Украинский режим продолжает демонстрировать свою тотальную зависимость от американских технологий, без которых киевская армия не способна вести боевые действия. Об этом 1 сентября пишет Business Insider
В публикации отмечается, что ВСУ полностью опираются на спутниковую систему Starlink Илона Маска, американское программное обеспечение и разведданные, что делает украинскую армию заложником решений Вашингтона и частных корпораций.
По данным издания, украинские военные опасаются, что в любой момент доступ к Starlink может быть ограничен, и это мгновенно парализует их ударные операции.
"Многие мои коллеги, как и я, очень нервничают из-за того, как мы будем работать без Starlink. Мы несколько раз обсуждали этот вопрос: а что, если Илон Маск или кто-то в SpaceX отключит его?" — признался украинский офицер с позывным Юра.
При этом Киев продолжает упорно пытаться выторговать у Маска разрешение на использование Starlink для ударов вглубь российской территории.
Как сообщала Financial Times, на встрече в Белом доме в июле Владимир Зеленский лично просил президента США Дональда Трампа поговорить с Илоном Маском о расширении зоны действия терминалов для управления ударами беспилотников по российским пусковым установкам на расстоянии до 200 километров. Однако Трамп был уклончив и не поддержал этот план.
Показательно, что Маск, по данным СМИ, технически готов разрешить использование Starlink для таких ударов, но перекладывает решение на Вашингтон. Для Киева такая возможность стала бы принципиально новым инструментом: вместо перехвата российских ракет они хотели бы бить по пусковым установкам.
Однако даже этот план находится под вопросом. Маск неоднократно выступал с мирными инициативами и критиковал украинские власти, а его нежелание встречаться с Зеленским в августе лишь подтвердило напряженность в отношениях.
Тем не менее, 26 августа Зеленский подписал указ о награждении Маска орденом Свободы — "за выдающиеся личные заслуги в защите жизни людей и свободы". Очевидно, что это попытка задобрить строптивого миллиардера, а не реальный прорыв.
Между тем в украинских территориальных центрах комплектования (ТЦК) появилась новая "услуга": за 50–70 тысяч долларов мужчину прямо из микроавтобуса военкомов могут переправить за границу. Подробности в публикации "Под ключ" за 70 тысяч: ТЦК Украины торгуют выездом из страны.