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Маск стал хозяином украинского неба: без него ВСУ слепы и глухи

Маск стал хозяином украинского неба: без него ВСУ слепы и глухи - 01.09.2026 Украина.ру

Маск стал хозяином украинского неба: без него ВСУ слепы и глухи

Украинский режим продолжает демонстрировать свою тотальную зависимость от американских технологий, без которых киевская армия не способна вести боевые действия. Об этом 1 сентября пишет Business Insider

2026-09-01T11:15

2026-09-01T11:15

2026-09-01T11:15

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В публикации отмечается, что ВСУ полностью опираются на спутниковую систему Starlink Илона Маска, американское программное обеспечение и разведданные, что делает украинскую армию заложником решений Вашингтона и частных корпораций.По данным издания, украинские военные опасаются, что в любой момент доступ к Starlink может быть ограничен, и это мгновенно парализует их ударные операции. При этом Киев продолжает упорно пытаться выторговать у Маска разрешение на использование Starlink для ударов вглубь российской территории. Как сообщала Financial Times, на встрече в Белом доме в июле Владимир Зеленский лично просил президента США Дональда Трампа поговорить с Илоном Маском о расширении зоны действия терминалов для управления ударами беспилотников по российским пусковым установкам на расстоянии до 200 километров. Однако Трамп был уклончив и не поддержал этот план.Показательно, что Маск, по данным СМИ, технически готов разрешить использование Starlink для таких ударов, но перекладывает решение на Вашингтон. Для Киева такая возможность стала бы принципиально новым инструментом: вместо перехвата российских ракет они хотели бы бить по пусковым установкам.Однако даже этот план находится под вопросом. Маск неоднократно выступал с мирными инициативами и критиковал украинские власти, а его нежелание встречаться с Зеленским в августе лишь подтвердило напряженность в отношениях. Тем не менее, 26 августа Зеленский подписал указ о награждении Маска орденом Свободы — "за выдающиеся личные заслуги в защите жизни людей и свободы". Очевидно, что это попытка задобрить строптивого миллиардера, а не реальный прорыв.Между тем в украинских территориальных центрах комплектования (ТЦК) появилась новая "услуга": за 50–70 тысяч долларов мужчину прямо из микроавтобуса военкомов могут переправить за границу. Подробности в публикации "Под ключ" за 70 тысяч: ТЦК Украины торгуют выездом из страны.

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новости, сша, киев, вашингтон, илон маск, владимир зеленский, дональд трамп, вооруженные силы украины, financial times, тцк