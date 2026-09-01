https://ukraina.ru/20260901/1082924798.html

Игорь Кимаковский: ВСУ бросили в бой две мощные группировки, но Россия сумеет их растащить и уничтожить

Игорь Кимаковский: ВСУ бросили в бой две мощные группировки, но Россия сумеет их растащить и уничтожить - 01.09.2026 Украина.ру

Игорь Кимаковский: ВСУ бросили в бой две мощные группировки, но Россия сумеет их растащить и уничтожить

Даже сейчас у нас в целом достаточно технологий, которые обеспечат нам победу. Это как во время Великой Отечественной войны. Мы не во всем превосходили Гитлера, но превосходили в том, что нам было надо. И нам еще есть, куда расти. А у противника таких возможностей уже нет

2026-09-01T07:00

2026-09-01T07:00

2026-09-01T07:00

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Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал советник главы ДНР, ветеран боевых действий, эксперт Центра социально-консервативной политики, выпускник Серпуховского военного училища Ракетных войск стратегического назначения Игорь КимаковскийРанее Владимир Зеленский объявил о создании двух оперативных группировок под командованием двух наиболее медийных нацистов, которые будут удерживать оставшуюся часть ДНР. По некоторым данным, их уже бросили в бой. Первая агрессивно контратакует на линии "Красный Лиман-Боровая", вторая пытается снова заскочить в Константиновку. То есть ВСУ наносят удары по флангам группировки "Юг", которая наступает на Славянско-Краматорскую агломерацию с востока.- Игорь Владимирович, это все, что смог придумать киевский режим? Или он еще может предпринять неожиданные и крайне опасные для нас ходы?- Пока у ВСУ в связи с погодными условиями есть определенные возможности для маневра. Они будут сохраняться, пока мы не освободим Запорожье. Это одна из ключевых логистических точек, откуда противник веером может разбрасывать стратегические резервы по разным направлениям. Также киевский режим еще контролирует ряд дорог республиканского уровня в районе Днепропетровска, которые ведут как на Харьков, так и в ДНР.Другое дело, что наша беспилотная авиация не спит. Мы наносим серьезные удары по тыловым районам и по железнодорожной инфраструктуре. Сегодня это один из основных видов транспорта, который обеспечивает перевозку механизированных резервов.Вы правильно сказали, что противник пытается работать против нашей 20-й и 25-й общевойсковых армий группировки "Запад" и против группировки "Юг". Зато "Центр" существенно расширяет Добропольский выступ и в сторону Доброполья, и в сторону Дружковки. И мы тоже противника всячески растаскиваем. ВСУ не могут сосредоточиться на одном участке, потому что мы улучшаем позиции в разных местах.Решающая стадия битвы за Донбасс начнется, когда мы освободим Доброполье. Поэтому противник так серьезно сопротивляется. Но давайте не забывать, что к востоку от "СлавКрама" мы с возвышенности в районе Рай-Александровки скатываемся в низину. Передовые группы уже ведут бои за Краматорский аэродром. И я все-таки думаю, что этой осенью нас ждут серьезные результаты.- Насчет работы нашей беспилотной авиации по вражеским тылам. Есть информация, что из-за ударов по заправкам и складам "Укрпочты" на некоторых участках в работе вражеских дронов стали возникать окна по два часа в сутки, что позволяет нам подтягивать логистику. Так ли это?- Килл-зона от этого особенно не сокращается. Но на некоторых участках ВСУ действительно снижают активность. Это связано с тем, что "Рубикон" и армейские подразделения БПЛА грамотно работают и по тылам, и по вражеским пилотам. Особенно это заметно, когда мы вышибаем одну-две наземные станции управления (НСУ).Один украинский расчет БПЛА может выпускать от 30 до 50 дронов в сутки, если есть сами изделия и есть электричество. А мы активно бьем и по логистическим цепочкам, и по электросетям, и по доставке топлива на ЛБС. Работа ведется постоянно.Самое главное, что у нас есть возможность поддерживать противника в состоянии, когда он начнет уставать. И это уже начинает сказываться на некоторых направлениях.- Также говорят, что система "Рассвет" позволяет нашим дронами работать до 2 часов в сутки, и этого времени уже достаточно для планирования конкретных боевых операций.- У нас в том числе поэтому по сравнению с 2022 годом приросла разведывательная группировка БПЛА. На Украине почти не осталось скрытых мест. У нас действительно каждый день есть такие окна, позволяющие запускать аппараты, которые управляются в режиме реального времени. Последние наши удары это подтверждают.Я сам это замечал. Сидим в населенном пункте, а тут раз и 50 наших дронов полетело. Летят они с определенным интервалом на определенном высоте. И когда через некоторое время Украина кричит о проблемах, ты понимаешь: "Прилетели".Причем мы же наносим комбинированные удары. Более тихоходные "Герани-2" с усовершенствованной системой управления работают. А реактивные "Герани" летают на совершенно других скоростях. Они тоже наносят Украине ощутимый урон.Кстати, я недавно был свидетелем, как в сторону противника полетели три наших "Калибра". Это было в одном из позиционных районов. Стоит грохот, смотришь вверх, а над тобой три трубы проносятся. И ты понимаешь, что тем, кто с той стороны, сейчас будет труба.- Вообще мы "Калибры" сейчас экономим, и больше работаем "Искандерами".- У них действительно дефицит натовских боеприпасов к ПВО. Это сказывается. Если с помощью мобильных огневых групп они еще могут сбивать наши тихолеты, то реактивные дроны и баллистику они сбивать не могут.У Украины были проблемы даже тогда, когда с "Пэтриотами" было все в порядке. Они все равно не очень дружили с "Искандерами", и мы их ПВО часто прорывали. А сейчас это тем более получается, потому что мы качественно нарастили наш разведывательно-ударный контур.Почему мы бьем по их торговым площадям? Это не ответ на их удары по маркетплейсам. Мы бьем именно по тем складам, где хранится продукция двойного назначения и комплектующие к дальнобойным системам. Это законные военные цели.- Тут еще Минобороны официально заявило, что мы начинаем подготовку к ударам по энергетике в зимний период.- Как велись войны на протяжении всей истории? Когда противник понимал, что проигрывает, выходили бургомистры и передавали ключи от города, чтобы не разрушать его. Работал какой-никакой принцип гуманизма. А сейчас киевский режим делает все, чтобы нанести максимальный урон нашей инфраструктуре.Это было еще в 2014-2015 году, когда ВСУ при отступлении из Дебальцево взорвали три из двенадцати 410-кВ подстанции, которые обеспечивали энергоснабжение города. А теперь они даже бьют по Запорожской АЭС. Так почему мы не должны им отвечать?Более того, энергетическая система Украины – это наследие Советского Союза. Мы знаем, сколько киловольт и киловатт у них есть, чтобы обеспечивать гражданскую инфраструктуру. Поэтому мы занимаемся выбиванием избыточных мощностей, которые направляются на логистику, военное производство и сборку БПЛА.Когда противник навязывает нам инфраструктурную войну, он не понимает, что Россия по сравнению с Украиной – это линкор. Его просто так потопить невозможно. А если линкор в прямом и переносном смысле начнет главным "Калибром" вышибать ГЭС и ТЭС, им мало не покажется.Что такое тепловые энергетические модули? Во-первых, там все настроено под определенные угли. Их так просто не перестроить. Во-вторых, они работают на определенных котлах. Это штучный товар. Ты так просто не придешь в магазин и не купишь его. Мы на своей территории сами это все производим, а у Украины таких возможностей нет. Им придется обращаться за помощью к Европе, которая экономически не особенно тянет эту войну.Так что поздняя осень и зима пройдет для Украины очень тяжело.- Уточню еще пару моментов по фронту. Украинские СМИ жалуются, что наши ДРГ стали глубоко просачиваться в их позиции и расправляться с операторами БПЛА с помощью холодного оружия. Это они так пытаются оправдаться за общие проблемы на фронте? Или мы действительно создали спецподразделения для решения именно таких задач?- Я лично наблюдаю, как проводят обучение штурмовиков, подразделений закрепления и спецназа. У нас серьезно вырос общий уровень подготовки. Да и времени на это мы стали тратить гораздо больше. У нас есть немало ребят, которые могут позволить себе глубоко заходить в тылы противника.Тем более, на некоторых участках плотность использования БПЛА с украинской стороны все равно снижаются. Благодаря этому появляется возможность переходить на уровень стрелкового боя. А там, если против нас не стоят совсем уж отмороженные нацисты, в 80% случаев мы побеждаем.Причем это не какой-то спецназ, а простые ребята. Иногда даже удивляешься:- Как вы их одолели? Это же спецназ.- Да? А мы даже не знали.Тем не менее, у нас есть определенные проблемы там, где работают их беспилотчики. Борьба за тактическое небо ведется на всех направлениях. И на это направлено очень много наших ресурсов: интеллектуальных, материальных и организационных. Надо создать такую систему, чтобы мы начали доминировать.- Ожидаете ли вы, что мы сможем развить наши антидроновые комплексы активной защиты "Арена-М" до такой степени, что сможем с помощью "мелких" механизированных штурмов стабильно двигать линию фронта на 5-10 километров?- Отвечу на ваш вопрос как визионер с военным образованием.Я всегда говорил, что СВО пошла нам на пользу, потому что выявила огромное количество наших недостатков. Сегодня мы от них избавляемся. Где-то быстрее, где-то медленнее. И уже сейчас в целом у нас достаточно технологий, которые обеспечат нам победу. Это как во время Великой Отечественной войны. Мы не во всем превосходили Гитлера, но превосходили в том, что нам было надо. Более того, нам еще есть, куда расти. А у противника таких возможностей уже нет.Понятно, что надо совершенствовать систему подготовки. Все-таки кадры сейчас приходится обучать буквально в поле. Может быть, нужно провести организационные реформы. Но когда мы задавим ВСУ, с российской армией мало кто еще захочет тягаться.Это не шапкозакидательство. Наши ребята правда герои. Они делают все для победы. Надо просто им немножко помочь. Где-то - организационно. Где-то – сопрячь технологии. Где-то убрать некий эгоизм ("Только у нас есть эта штука, с которой можно воевать"). Все это должно быть по горизонту. И тогда все будет хорошо.

https://ukraina.ru/20240229/1053630601.html

https://ukraina.ru/20260828/aleksey-samoylov-vsu-mogut-ostavit-kupyansk-chtoby-popytatsya-uderzhat-slavyansk-kramatorsk-i-1082850261.html

https://ukraina.ru/20260825/1082779544.html

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интервью, украина, донецкая народная республика, россия, игорь кимаковский, владимир зеленский, вооруженные силы украины, сво, пво, дроны, ракеты, энергетика, доброполье, славянско-краматорская агломерация