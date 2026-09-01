https://ukraina.ru/20260901/s-ttsk-raspravyatsya-stranu-unichtozhat-eksperty-i-politiki-o-buduschem-ukrainy-1082924344.html

С ТЦК расправятся, страну уничтожат. Эксперты и политики о будущем Украины

С ТЦК расправятся, страну уничтожат. Эксперты и политики о будущем Украины - 01.09.2026 Украина.ру

С ТЦК расправятся, страну уничтожат. Эксперты и политики о будущем Украины

На Украине обсуждают, как спасти сотрудников ТЦК от расправы, когда военные вернутся домой после войны. И думают над тем, как сейчас спасаться мирным людям – насколько им помогают представители украинской власти своими советами.

2026-09-01T04:36

2026-09-01T04:36

2026-09-01T04:36

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украина

россия

марьяна безуглая

андрей золотарев

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верховная рада

тцк

дмитрий разумков

киев

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Одних советов для спасения мало. Готовятся новые серьезные удары по Киеву и другим городам, а призывы чиновников к горожанам куда-то уезжать выглядят максимально тупо и ставят вопрос, зачем этим чиновникам платят зарплату, считает бывший спикер Верховной Рады, депутат Дмитрий Разумков. Так он прокомментировал призыв главы Херсонской ОВА к жителям города уезжать, поскольку тепла и света зимой в городе, по всей видимости, не будет."Вы собирайтесь и куда-то едьте. Куда? На кладбище сразу? Ну, чтобы два раза не вставать. Или куда ехать? Не объяснил он?" – сказал Разумков в эфире интернет-канала Politeka.Он добавил, что чиновники должны были бы объяснить, куда именно горожанам выезжать, где для них подготовлено жилье, куда их детям идти в школы. А если не могут этого обеспечить, тогда – в отставку, а о необходимости уезжать можно просто по радио объявлять – это "дешевле будет, чем иметь такую систему власти", считает Разумков.В столице Украины ситуация очень скоро может стать такой же напряженной, какая сейчас сложилась в Херсоне, Краматорске и во многих других городах, подвергающихся системным ударам."Киев пахнет Краматорском", – написала в своём Telegram-канале депутат Верховной Рады Марьяна Безуглая (это ее выказывание цитируют украинские СМИ).В свою очередь Разумков предсказывает скорую кончину среднему и малому бизнесу на Украине в связи с обменом ударами по складам и торговым сетям (напомним, начал эту опасную игру Зеленский). Отвечая на вопрос, чем грозит этот продолжающийся обмен ударами, он сказал с сарказмом, что "проблем не будет, поскольку нет бизнеса – нет проблем".По словам Разумкова, перспектива не выглядит для Киева обнадеживающей – "пока толстый похудеет, худой сдохнет".Последствия ударов начинают сказываться и на рядовых гражданах. Издание "Страна.ua" публикует в своем Telegram-канале видео полупустых полок в супермаркетах в ряде украинских городов, в том числе в Киеве. Правда, местные блогеры показывают и заполненные прилавки – в разных местах, в разных магазинах ситуация отличается, но, очевидно, процесс пошел.На Украине напряжение нарастает не только в сфере бизнеса. Разумков прокомментировал высказывание одного из украинских военных, предупредившего, что вернувшиеся домой фронтовики будут физически расправляться с работниками ТЦК (аналог военкомата – ред.).Политик заявил, что "те, кто сегодня воюет, видят, что происходит, что такое ТЦК и что такое бусификация", видят, кому им присылают, а присылают просто тех, кого наловили. Возмущение военных понятно, и последствия для тэцэкашников легко можно себе представить."Я знаю, как спасти ТЦК от вот этого самосуда. Расформировать их к чертовой матери и отправить на фронт", – сказал Разумков, добавив, что, за вычетом тех, кто уже повоевал, таких тэцэкашников наберется 30 000 человек – "это фактически корпус"."Давайте спасем ТЦК и отправим их на фронт, сделаем корпус ТЦК. Пусть покажут, какие они герои. Судя по тому, как они себя ведут, им можно даже оружие не выдавать. Вот бусики дали, баллончики дали, балаклавы надели и поехали захватывать Москву сразу…"– выдвинул инициативу парламентарий.Он подчеркнул, что этим новым бойцам не понадобятся ни дроны, ни танки – "у них все есть, мозгов только нет".Отметим, что то же самое можно сказать о многих депутатах Рады, столь пламенно геройствующих на почтительном отдалении от линии боевого соприкосновения. Что-то подсказывает, что у армии и к ним накопились вопросы.И не только у армии. Следующие один за другим громкие коррупционные скандалы на Украине становятся сильнейшим деморализующим фактором, украинцы начинают задумываться, кого их зовут защищать, за что предлагают сложить свои головы, считает украинский политтехнолог Андрей Золотарев."Одно дело, когда защищать родину от внешней агрессии, другое дело, когда ты защищаешь морально разложившихся коррупционеров, которые занимаются мародерством во время войны", – описал эксперт суть проблемы, добавив, что "записи НАБУ – это более чем наглядная иллюстрация этого факта"."Тут, что говорится, клейма негде ставить: рейдерство, злоупотребление полномочиями, коррупция, то есть всё в одном флаконе", – констатировал Золотарев.Но это все относится не только к украинским "элиткам". Мир потихоньку сходит с ума, никто ни за что не отвечает, особенно это относится к Западу, к западным политикам, считает вынужденно покинувший страну украинский военный эксперт Юрий Дудкин.По этой причине мирные переговоры по Украине зашли в тупик, сказал он в беседе с журналистом Александром Шелестом*. Кроме того, по мнению эксперта, Россия твердо намерена добиться поставленных целей, а "наступающей армии переговоры не нужны".Отвечая на вопрос, можно ли надеяться на восстановление Украины после завершения войны, Дудкин сказал, что пока не будет свергнут нынешний киевский режим, ни о каком восстановлении страны и речи быть не может. Во всяком случае, Запад восстанавливать Украину точно не станет, наоборот, предъявит счет – да "и вообще, будет ли Украина, это тоже большой вопрос".* Признан в РФ иноагентомНа эту тему – Дмитрий Евстафьев: Россия не станет платить за хаос после банкета, который организовали кураторы Украины

https://ukraina.ru/20260831/bez-sveta-tepla-i-prava-na-protest-predstoyaschaya-zima-mozhet-stat-dlya-ukrainy-posledney-1082906261.html

https://ukraina.ru/20260816/zachem-voevat-esli-net-ni-edinogo-shansa-na-pobedu-ukraintsy-nachinayut-prozrevat-1082523208.html

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Андрей Лубенский

эксклюзив, украина, россия, марьяна безуглая, андрей золотарев, рада, верховная рада, тцк, дмитрий разумков, киев