https://ukraina.ru/20260901/voyna-mertsa-s-rossiey-kantsler-germanii-vzyal-na-vooruzhenie-tryuk-zelenskogo-1082925564.html

Война Мерца с Россией: канцлер Германии взял на вооружение "трюк Зеленского"

Война Мерца с Россией: канцлер Германии взял на вооружение "трюк Зеленского" - 01.09.2026 Украина.ру

Война Мерца с Россией: канцлер Германии взял на вооружение "трюк Зеленского"

Берлин готовится ответить на инцидент с беспилотником, обнаруженным 4 августа в аэропорту Лейпцига. Об этом сообщил канцлер Германии Фридрих Мерц в эфире телеканала ARD. При этом он не сказал, кто именно, по мнению немецких властей, стоит за инцидентом

2026-09-01T05:03

2026-09-01T05:03

2026-09-01T05:03

эксклюзив

россия

германия

фридрих мерц

владимир зеленский

politico

хдс

северный поток

ard

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Тем временем американские издание Politico со ссылкой на источники, близкие к немецкому правительству, утверждает, что Мерц готовится возложить вину за "попытку нападения с использованием дрона" в аэропорту Лейпцига на Россию и объявить о введении "широкомасштабных" санкций. Это станет очередным ужесточением позиции Берлина по отношению к Москве, полагает издание.Речь идет о беспилотнике со взрывчаткой, который на начале августа был обнаружен в аэропорту Лейпциг/Галле. По данным СМИ, дрон находился рядом с украинским грузовым самолетом Ан-124 с боеприпасами. Позже рядом с аэропортом был найден еще один дрон. Посольство России в Германии назвало случившееся провокацией.Как рассказал Politico один из трех источников, знакомых с ситуацией, в ответ на инцидент рассматривается высылка нескольких русских дипломатов или закрытие "Русского дома" в Берлине. Но этого будет недостаточно, поэтому потребуются более жесткие меры, такие как ужесточение санкций или даже более масштабные поставки оружия Украине, полагает он."Не ясно, как далеко Берлин планирует зайти в привлечении к ответственности отдельных российских лиц или российского правительства. Берлин уже готовится к резкой ответной реакции, поскольку, по словам чиновников, Германия должна быть готова к ответным мерам со стороны Москвы", – отмечает американское издание.Правительство Германии пока не комментирует сообщения СМИ о предполагаемой подготовке Берлином ответных мер после инцидента с беспилотниками в аэропорту Лейпцига. Как заявил журналистам официальный представитель кабмина ФРГ Штефан Корнелиус, выводы будут сделаны, когда завершится расследование."Я не буду сейчас приводить детали об одной мере или о многих мерах. По этой теме слишком много спекуляций", – цитируют ответ Корнелиуса российские СМИ."Резкая ответная реакция" Германии может быть какой угодной, но вряд ли она будет подразумевать силовой сценарий. Несмотря на то, что в апреле 2026 года в стране принята первая в истории военная стратегия, в которой Российская Федерация обозначена как главная угроза Европе, в самой Германии к войне не готовы.К тому же сама история с обнаружением загадочного дрона с взрывчаткой в немецком аэропорту задумана для внутриполитического потребления, считает политолог, германист, обозреватель "Российской газеты" Тимофей Борисов. Причиной всему – грядущие выборы в трех федеральных землях: Саксонии-Анхальт, Мекленбурге-Передней Померании и в Берлине (имеет статус федеральной земли), допустил он.Каким образом местные выборы связаны с обнаружением дронов на территории Германии и при чём тут Россия, Борисов рассказал в интервью Украина.ру.По словам политолога, первая информация о том, что немецкие власти готовят ответ на очередную "российскую провокацию", появилась в американском издании Politico, а немецкие издания ее тут же подхватили. Более того, сам канцлер Мерц подтвердил, что расследования в аэропорту Лейпцига почти закончены и очень скоро будут сделаны определенные выводы, напомнил Борисов."Мерц не произносил слова "Россия", тем не менее, все всё прекрасно поняли. С первого дня, когда инцидент произошел, стали показывать на Россию. Поэтому будем исходить из того, что покажут на Россию, хотя никаких доказательств представлено миру не было. Более того, не ангажированные немецкие журналисты указывают на то, что примерно такая же ситуация была в сентябре 2022 года, когда были взорваны Северные потоки", – рассказал политолог.Немецкие эксперты, которые сейчас показывают в сторону России, точно так же кричали и тогда, но их версия не подтвердилась, напомнил Борисов."На время они притихли, но сейчас снова история повторяется уже в новом качестве, а на первых ролях здесь выступает канцлер Фридрих Мерц", – заявил эксперт.По его словам, все, что сейчас происходит на немецкой политической сцене, в том числе и эту историю, нужно рассматривать через призму скорых региональных выборов. Голосование в Саксонии-Анхальт намечено на 6 сентября, а уже 20 сентября выборы пройдут в землях Мекленбург-Передняя Померания и Берлин.У Фридриха Мерца в этих землях – плохие результаты, но ему нужно удержаться у власти, продолжил Борисов. По прогнозам, в Саксонии-Анхальт его партия может получить 20-22% голосов, что еще не самый плохой результат, сказал эксперт. Однако в Померании ожидается всего 9% голосов для ХДС, в Берлине – примерно столько же, добавил он.Это влияет на позиции канцлера внутри его собственной партии, отметил политолог. Противники Фридриха Мерца внутри ХДС ждут его неминуемого поражения на выборах во всех три восточных землях, чтобы устранить его с должности, рассказал Борисов."Будет либо "дворцовый переворот" в виде вотума недоверия, либо развалится само правительство. Варианта два, но результат будет один – канцлер Мерц до декабря на своем посту не доживет. Это мой личный прогноз", – заявил эксперт.Чтобы хоть как-то поднять свои личные рейтинги и рейтинги партии, Мерц затевает игру с поисками внешнего врага, допустил Борисов."В этом плане для Мерца показателен пример Владимира Зеленского, который без выборов и без больших рейтингов остается у власти. Нелегитимно, но остается. Потому что на него "напала" Россия. Этот трюк очень привлекателен. Мерцу очень хотелось бы повторить этот фокус, но у него не получается. Поэтому он хватается за любую соломинку. Конечно же, история с дронами в аэропорту в Лейпциге – это одна из тех соломинок, за которые он хочет ухватиться, несмотря на отсутствие доказательств", – рассказал политолог.Тем более, немецкое общественное мнение уже подготовлено к тому, чтобы принять такую версию, так как все уже привыкли, что Россия – это враг, отметил Борисов. Соответствующий образ с подачей системных СМИ уже укрепился в сознании немецкого обывателя и уже никто не будет сомневаться в том, что только Россия может стоять за кибератаками, диверсиями и саботажем, заявил эксперт.По словам Борисова, канцлер Мерц, может быть, хотел бы объявить войну России и победить в этой войне, но он понимает, что Германия к ней не готова. Поэтому он разжигает антироссийскую истерию хотя бы на словах. Таким образом Мерц пытается сплотить немецкое общество вокруг собственной персоны – посмотрите, какой мощный канцлер, как он пытается противостоять грозной России."В этом смысле пропаганда немецкой прессы ничем не отличается от той пропаганды, который мы видели перед Первой мировой войной и перед Второй мировой в лице Геббельса. Все те же самые фобии, фейки и мифы про Россию опять всплывают на поверхность", – подытожил Тимофей Борисов.

https://ukraina.ru/20260830/geymerov--na-front-zachem-germaniya-i-ukraina-verbuyut-lyubiteley-videoigr-1082834606.html

https://ukraina.ru/20260809/evropa-i-neizvestnye-drony-put-ot-provokatsii-do-tretey-mirovoy-1082327354.html

https://ukraina.ru/20260823/zachem-nemetskiy-bild-rassekretil-strashno-sekretnyy-plan-nato-po-voyne-s-rossiey-1082722195.html

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Татьяна Стоянович

эксклюзив, россия, германия, фридрих мерц, владимир зеленский, politico, хдс, северный поток, ard