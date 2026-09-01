Реактивные дроны меняют ход войны: что за паника в Киеве - 01.09.2026 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20260901/reaktivnye-drony-menyayut-khod-voyny-chto-za-panika-v-kieve-1082937720.html
Реактивные дроны меняют ход войны: что за паника в Киеве
Реактивные дроны меняют ход войны: что за паника в Киеве - 01.09.2026 Украина.ру
Реактивные дроны меняют ход войны: что за паника в Киеве
Российские войска продолжают наращивать давление на Киев, используя реактивные дроны "Герань", которые ставят украинскую противовоздушную оборону на грань коллапса. Как 1 сентября пишет The Wall Street Journal, сигналы воздушной тревоги в украинской столице звучат почти круглосуточно, превращая жизнь в городе в кошмар
2026-09-01T12:45
2026-09-01T12:45
новости
киев
украина
россия
юрий игнат
the wall street journal
вооруженные силы украины
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07ea/03/19/1077136383_557:227:1886:974_1920x0_80_0_0_7a18ec39f89f330b856be60919323e8e.jpg
Если раньше системы ПВО Киева сбивали до 90% старых дронов, то доля реактивных "Гераней", достигающих целей, значительно выше. Начальник управления коммуникаций Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат признал, что в некоторых атаках до двух третей дронов теперь являются реактивными.Украинские власти в панике пытаются найти выход. Правительство рассматривает возможность присвоения Киеву и Киевской области статуса прифронтовых территорий, что предусматривает ряд льгот для граждан, но также является признанием того, что столица перестала быть безопасным тылом.Тем временем украинские компании пытаются создать собственные перехватчики для борьбы с "Геранями". Однако, по признанию производителей, их дроны могут сбивать новейшие цели лишь в ограниченном количестве, тогда как нужны тысячи. Подробнее о том, что происходит в украинской столице, — в ежедневном обзоре Киев — теперь прифронтовой? Новый статус столицы Украины. Хроника событий на утро 1 сентября.
киев
украина
россия
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2026
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07ea/03/19/1077136383_63:0:1987:1443_1920x0_80_0_0_c21f1ec1f48371195031b1ded1a5777e.jpg
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
новости, киев, украина, россия, юрий игнат, the wall street journal, вооруженные силы украины
Новости, Киев, Украина, Россия, Юрий Игнат, The Wall Street Journal, Вооруженные силы Украины

Реактивные дроны меняют ход войны: что за паника в Киеве

12:45 01.09.2026
 
© REUTERS / Stringer
- РИА Новости, 1920, 01.09.2026
© REUTERS / Stringer
Читать в
ДзенTelegram
Российские войска продолжают наращивать давление на Киев, используя реактивные дроны "Герань", которые ставят украинскую противовоздушную оборону на грань коллапса. Как 1 сентября пишет The Wall Street Journal, сигналы воздушной тревоги в украинской столице звучат почти круглосуточно, превращая жизнь в городе в кошмар
Если раньше системы ПВО Киева сбивали до 90% старых дронов, то доля реактивных "Гераней", достигающих целей, значительно выше. Начальник управления коммуникаций Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат признал, что в некоторых атаках до двух третей дронов теперь являются реактивными.
"Сейчас тактика России заключается в том, чтобы измотать Украину и украинцев — в первую очередь, наш народ", — посетовал украинский военный.
Украинские власти в панике пытаются найти выход. Правительство рассматривает возможность присвоения Киеву и Киевской области статуса прифронтовых территорий, что предусматривает ряд льгот для граждан, но также является признанием того, что столица перестала быть безопасным тылом.
Тем временем украинские компании пытаются создать собственные перехватчики для борьбы с "Геранями". Однако, по признанию производителей, их дроны могут сбивать новейшие цели лишь в ограниченном количестве, тогда как нужны тысячи.
Подробнее о том, что происходит в украинской столице, — в ежедневном обзоре Киев — теперь прифронтовой? Новый статус столицы Украины. Хроника событий на утро 1 сентября.
Подписывайся на
ВКонтактеОдноклассникиTelegramДзенRutube
 
Больше материалов по теме:
НовостиКиевУкраинаРоссияЮрий ИгнатThe Wall Street JournalВооруженные силы Украины
 
Архив
RSS
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала
13:20Генеральный секретарь ООН потребовал немедленно прекратить огонь на Украине
13:11"Игра мускулами с элементами запугивания": Перенджиев о торге США и позиции России
13:03Украинский дрон опять залетел в небо Эстонии: реакция властей
12:56Заседания под землей: Гончаренко* показал секретное укрытие депутатов от ударов ВС РФ
12:45Реактивные дроны меняют ход войны: что за паника в Киеве
12:25На Украине родителей будут штрафовать за русский язык в школьных чатах
12:25Европейцы остались в одиночестве в попытке изолировать Россию на G20
12:09FPV-дроны ВСУ атаковали автомобили в Белгородской области: пострадали мирные жители
12:02Карнавал в официальных кабинетах: Захарова высмеяла новое назначение Федорова в Италии
12:00Украина ещё может получить замороженные активы РФ – СМИ
11:33ЕС пытается выпросить перехватчики для Украины у третьих стран
11:15Маск стал хозяином украинского неба: без него ВСУ слепы и глухи
11:05ФСБ задержала на Камчатке россиянку за шпионаж в пользу Украины
10:55"Под ключ" за 70 тысяч: ТЦК Украины торгуют выездом из страны
10:47Трамп опять победил Иран. И снова сделал нефть дорогой
10:47Киев лишился почти половины поездов и железнодорожных путей
10:45Полковник Геннадий Алехин: Россия выносит командные пункты бригад ВСУ и готовится к наступлению на Изюм
10:26Антироссийский билль Грэма* завис в Конгрессе: что пошло не так
10:16Уничтожение "Аэробавовны" и цехов "Фламинго": ВС РФ разнесли военные узлы Киева
10:06Энергетические войны: Европа ставит антирекорды, США намерены забрать пятую часть венесуэльской нефти
Лента новостейМолния