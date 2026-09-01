https://ukraina.ru/20260901/reaktivnye-drony-menyayut-khod-voyny-chto-za-panika-v-kieve-1082937720.html

Реактивные дроны меняют ход войны: что за паника в Киеве

Реактивные дроны меняют ход войны: что за паника в Киеве - 01.09.2026 Украина.ру

Реактивные дроны меняют ход войны: что за паника в Киеве

Российские войска продолжают наращивать давление на Киев, используя реактивные дроны "Герань", которые ставят украинскую противовоздушную оборону на грань коллапса. Как 1 сентября пишет The Wall Street Journal, сигналы воздушной тревоги в украинской столице звучат почти круглосуточно, превращая жизнь в городе в кошмар

2026-09-01T12:45

2026-09-01T12:45

2026-09-01T12:45

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Если раньше системы ПВО Киева сбивали до 90% старых дронов, то доля реактивных "Гераней", достигающих целей, значительно выше. Начальник управления коммуникаций Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат признал, что в некоторых атаках до двух третей дронов теперь являются реактивными.Украинские власти в панике пытаются найти выход. Правительство рассматривает возможность присвоения Киеву и Киевской области статуса прифронтовых территорий, что предусматривает ряд льгот для граждан, но также является признанием того, что столица перестала быть безопасным тылом.Тем временем украинские компании пытаются создать собственные перехватчики для борьбы с "Геранями". Однако, по признанию производителей, их дроны могут сбивать новейшие цели лишь в ограниченном количестве, тогда как нужны тысячи. Подробнее о том, что происходит в украинской столице, — в ежедневном обзоре Киев — теперь прифронтовой? Новый статус столицы Украины. Хроника событий на утро 1 сентября.

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новости, киев, украина, россия, юрий игнат, the wall street journal, вооруженные силы украины