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Карнавал в официальных кабинетах: Захарова высмеяла новое назначение Федорова в Италии

Карнавал в официальных кабинетах: Захарова высмеяла новое назначение Федорова в Италии - 01.09.2026 Украина.ру

Карнавал в официальных кабинетах: Захарова высмеяла новое назначение Федорова в Италии

Официальный представитель МИД России Мария Захарова 1 сентября на брифинге раскритиковала решение Рима назначить бывшего министра обороны Украины Михаила Федорова советником главы Минобороны Италии Гуидо Крозетто по вопросам инноваций

2026-09-01T12:02

2026-09-01T12:02

2026-09-01T12:02

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мария захарова

михаил федоров

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Она в шутку выразила соболезнования итальянскому журналисту, назвав происходящее "театром абсурда".По ее словам, Федоров получил известность исключительно благодаря стремлению уничтожить как можно больше русских людей, поэтому его привлечение на роль эксперта по технологиям является позором для Италии и плевком в лицо собственным специалистам.Комментируя будущее российско-итальянских отношений после этого шага, Захарова констатировала, что от былой позитивной динамики 2000-х годов по вине официального Рима ничего не осталось. От некогда глубокого партнерства сейчас страдают итальянские бизнесмены, которым не дают нормально работать в России, а также российские граждане, которых в Италии чуть ли не объявили врагами и ограничили им въезд в страну. В июле Владимир Зеленский отправил Федорова в отставку с поста министра обороны Украины, после чего тот публично призвал к проведению выборов в стране, тогда как сам Зеленский, чей срок полномочий истек еще в 2024 году, электоральный процесс заблокировал.Подробнее о бывшем министре - в материале Вернётся в пломбированном вагоне? Новая должность Фёдорова обернулась головной болью для Зеленского на сайте Украина.ру.

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новости, рим, россия, италия, владимир зеленский, минобороны, украина.ру, мария захарова, михаил федоров