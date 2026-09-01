Киев лишился почти половины поездов и железнодорожных путей - 01.09.2026 Украина.ру
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Киев лишился почти половины поездов и железнодорожных путей
Киев лишился почти половины поездов и железнодорожных путей - 01.09.2026 Украина.ру
Киев лишился почти половины поездов и железнодорожных путей
Компания "Украинские железные дороги" потеряла 40 процентов своего подвижного состава, сообщил украинский политолог Павел Гай-Нижник в эфире "Новости.Live"
2026-09-01T10:47
2026-09-01T10:47
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Эксперт признал, что помимо критической утраты локомотивов и вагонов, во многих регионах страны также серьезно повреждено железнодорожное полотно, используемое предприятием.Ранее в Министерстве обороны РФ информировали о планомерном нанесении точечных ударов по поездам и транспортным узлам ВСУ. В российском военном ведомстве подчеркивали, что регулярное огневое поражение объектов железнодорожной инфраструктуры и локомотивов, задействованных в снабжении войск, эффективно нарушает транспортную логистику и блокирует переброску резервов противника.О других успехах россиян - в материале Разгром военных предприятий, ликвидация портовых складов: Минобороны рассказало об успехах ВС РФ за ночь на сайте Украина.ру.
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452
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новости, россия, вооруженные силы украины, минобороны, украина.ру
Новости, Россия, Вооруженные силы Украины, Минобороны, Украина.ру

Киев лишился почти половины поездов и железнодорожных путей

10:47 01.09.2026
 
© РИА Новости . Евгений Епанчинцев / Перейти в фотобанкРемонт железнодорожных путей в Забайкальском крае.
Ремонт железнодорожных путей в Забайкальском крае. - РИА Новости, 1920, 01.09.2026
© РИА Новости . Евгений Епанчинцев
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Компания "Украинские железные дороги" потеряла 40 процентов своего подвижного состава, сообщил украинский политолог Павел Гай-Нижник в эфире "Новости.Live"
Эксперт признал, что помимо критической утраты локомотивов и вагонов, во многих регионах страны также серьезно повреждено железнодорожное полотно, используемое предприятием.
Ранее в Министерстве обороны РФ информировали о планомерном нанесении точечных ударов по поездам и транспортным узлам ВСУ.
В российском военном ведомстве подчеркивали, что регулярное огневое поражение объектов железнодорожной инфраструктуры и локомотивов, задействованных в снабжении войск, эффективно нарушает транспортную логистику и блокирует переброску резервов противника.
О других успехах россиян - в материале Разгром военных предприятий, ликвидация портовых складов: Минобороны рассказало об успехах ВС РФ за ночь на сайте Украина.ру.
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