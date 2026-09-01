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Киев лишился почти половины поездов и железнодорожных путей

Киев лишился почти половины поездов и железнодорожных путей - 01.09.2026 Украина.ру

Киев лишился почти половины поездов и железнодорожных путей

Компания "Украинские железные дороги" потеряла 40 процентов своего подвижного состава, сообщил украинский политолог Павел Гай-Нижник в эфире "Новости.Live"

2026-09-01T10:47

2026-09-01T10:47

2026-09-01T10:47

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Эксперт признал, что помимо критической утраты локомотивов и вагонов, во многих регионах страны также серьезно повреждено железнодорожное полотно, используемое предприятием.Ранее в Министерстве обороны РФ информировали о планомерном нанесении точечных ударов по поездам и транспортным узлам ВСУ. В российском военном ведомстве подчеркивали, что регулярное огневое поражение объектов железнодорожной инфраструктуры и локомотивов, задействованных в снабжении войск, эффективно нарушает транспортную логистику и блокирует переброску резервов противника.О других успехах россиян - в материале Разгром военных предприятий, ликвидация портовых складов: Минобороны рассказало об успехах ВС РФ за ночь на сайте Украина.ру.

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новости, россия, вооруженные силы украины, минобороны, украина.ру