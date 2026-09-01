https://ukraina.ru/20260901/nochnaya-smena-po-kievu-udarili-kalibry-giperzvuk-i-ballistika-1082930038.html

Ночная смена: по Киеву ударили "Калибры", гиперзвук и баллистика

Ночная смена: по Киеву ударили "Калибры", гиперзвук и баллистика - 01.09.2026 Украина.ру

Ночная смена: по Киеву ударили "Калибры", гиперзвук и баллистика

Российская армия продолжает уничтожать объекты энергетики, транспортной инфраструктуры, ВПК и ВСУ на территориях Украины, временно контролируемых неонацистским режимом. Передаём сводку ударов на 3:00 мск 1 сентября по сообщениям украинских источников и телеграм-канала Украина.ру

2026-09-01T03:16

2026-09-01T03:16

2026-09-01T03:18

украина.ру

россия

вс рф

сво

спецоперация

киев

украина

впк

всу

ракетные удары по украине

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07ea/09/01/1082929912_0:141:1350:900_1920x0_80_0_0_799287502ba8f627889a2544378ec95f.jpg

По информации к этому часу, в Киеве и области на фоне воздушной тревоги гремят многочисленные взрывы. Местные мониторинговые каналы первоначально писали о приближении к столичному региону крылатых ракет "Калибр". Позже стала поступать информация о нескольких "Искандерах" и гиперзвуковых "Цирконах".Взрывы прогремели на западе и востоке Киева, в Броварах, в районе Борисполя. Отмечается, что по целям в Киеве также бьют и реактивные БПЛА.Всего, по неподтверждённым данным западного мониторингового ресурса AMK Mapping, были запущены около 20 баллистических ракет "Искандер-М", восемь "Калибров", четыре "Циркона" и две ракеты KN-23. Большинство их них атаковали Киев и область, при этом почти все они поразили цели.Ранее сообщалось, что незадолго до полуночи "Герани" наносили очередные удары по объектам в Киевской и Одесской областях. Позже местные каналы заявили о налёте беспилотников на цели в Харькове, а также о том, что в Одессе горят фуры с пусковыми установками, с которых запускали дроны для атак по России.Удары по объектам на Украине наносятся в ответ на террористические атаки, которым ВСУ подвергают мирных жителей российских регионов, жилые дома и социальные объекты. Российские ударные БПЛА дальнего действия, крылатые и баллистические ракеты уничтожают военные склады, оборонную промышленность, энергетические и инфраструктурные объекты, обеспечивающие киевскому режиму возможность вести военную и террористическую деятельность.Утром 30 августа Минобороны РФ выступило со знаковым заявлением. Подробнее - в материале Егора Леева "Киев пахнет Краматорском", Минобороны России назвало цели грядущих ударов. Итоги 30 августа.Всё об Украине из России - на сайте Украина.ру.

россия

киев

украина

удары по киеву сегодня

одесса

одесская область

харьков

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2026

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

украина.ру, россия, вс рф, сво, спецоперация, киев, украина, впк, всу, ракетные удары по украине, удары по киеву сегодня, ракеты, ракетный удар, "искандер", циркон, "калибр", бпла, бпла сегодня, атака бпла, герань, атака на украину, одесса, одесская область, удар по киеву, харьков