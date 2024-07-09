https://ukraina.ru/20240709/1056142405.html

После подписания с Киевом "гарантий безопасности", США пообещали Варшаве $2 млрд для закупки оружия

После подписания с Киевом "гарантий безопасности", США пообещали Варшаве $2 млрд для закупки оружия - 09.07.2024 Украина.ру

После подписания с Киевом "гарантий безопасности", США пообещали Варшаве $2 млрд для закупки оружия

США готовы выделить Польше кредит в размере двух миллиардов долларов на покупку истребителей F-35, зенитно-ракетных комплексов Patriot и танков Abrams. Накануне премьер-министр республики Дональд Туск заявлял, что Польша может рассмотреть передачу Киеву самолетов, если страны НАТО их заменят

2024-07-09T10:18

2024-07-09T10:18

2024-07-09T10:24

новости

польша

сша

киев

владимир зеленский

нато

f-35

военная помощь

военная техника

сво

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e8/01/1f/1053011653_0:667:1540:1533_1920x0_80_0_0_3b8f6e351f7e62cd2ca4f163f10378d3.jpg

"Польша осуществляет масштабную программу военной модернизации, в том числе закупает американское оборонное оборудование, такое как самолеты F-35, ракетные системы Patriot и основные боевые танки Abrams. (...) Кредитные средства будут способствовать дальнейшей военной модернизации Польши в широком диапазоне сил и средств, что сделает значительный вклад в укрепление обороны и сдерживание восточного фланга НАТО", – заявил глава пресс-службы Госдепартамента США Мэттью Миллер, передает "Украинская правда". По его словам, сегодня Польша тратит на оборону четыре процента ВВП, что является самым высоким показателем в НАТО. Также в этой стране находятся тысячи военнослужащих США и членов альянса, в том числе штаб-квартира американского V корпуса в Познани. Миллер добавил, что США предоставляет до 60 миллионов долларов в рамках программы "внешнее военное финансирование" для субсидирования процентной ставки по этому кредиту, что поможет ускорить оборонную модернизацию Польши за счет поддержки срочных закупок оборонных товаров и услуг в США. Накануне Владимир Зеленский и Дональд Туск подписали соглашение Украины и Польши по безопасности, которым предполагается широкая военная помощь Киеву. В частности, сообщалось о создании в Польше "добровольческого" легиона с иностранцами, готовности Варшавы сбивать российские ракеты над Украиной, передаче самолетов ВВС Украины.Почему натовские "Патриоты" не смогут "закрыть" с Польши территорию Украины читайте в интервью сооснователя информационно-аналитического проекта "Ватфор" Сергея Полетаева на сайте Украина.ру.

https://ukraina.ru/20240708/1056122352.html

польша

сша

киев

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2024

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, польша, сша, киев, владимир зеленский, нато, f-35, военная помощь, военная техника, сво, всу