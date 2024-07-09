После подписания с Киевом "гарантий безопасности", США пообещали Варшаве $2 млрд для закупки оружия - 09.07.2024 Украина.ру
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После подписания с Киевом "гарантий безопасности", США пообещали Варшаве $2 млрд для закупки оружия
После подписания с Киевом "гарантий безопасности", США пообещали Варшаве $2 млрд для закупки оружия - 09.07.2024 Украина.ру
После подписания с Киевом "гарантий безопасности", США пообещали Варшаве $2 млрд для закупки оружия
США готовы выделить Польше кредит в размере двух миллиардов долларов на покупку истребителей F-35, зенитно-ракетных комплексов Patriot и танков Abrams. Накануне премьер-министр республики Дональд Туск заявлял, что Польша может рассмотреть передачу Киеву самолетов, если страны НАТО их заменят
2024-07-09T10:18
2024-07-09T10:24
новости
польша
сша
киев
владимир зеленский
нато
f-35
военная помощь
военная техника
сво
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"Польша осуществляет масштабную программу военной модернизации, в том числе закупает американское оборонное оборудование, такое как самолеты F-35, ракетные системы Patriot и основные боевые танки Abrams. (...) Кредитные средства будут способствовать дальнейшей военной модернизации Польши в широком диапазоне сил и средств, что сделает значительный вклад в укрепление обороны и сдерживание восточного фланга НАТО", – заявил глава пресс-службы Госдепартамента США Мэттью Миллер, передает "Украинская правда". По его словам, сегодня Польша тратит на оборону четыре процента ВВП, что является самым высоким показателем в НАТО. Также в этой стране находятся тысячи военнослужащих США и членов альянса, в том числе штаб-квартира американского V корпуса в Познани. Миллер добавил, что США предоставляет до 60 миллионов долларов в рамках программы "внешнее военное финансирование" для субсидирования процентной ставки по этому кредиту, что поможет ускорить оборонную модернизацию Польши за счет поддержки срочных закупок оборонных товаров и услуг в США. Накануне Владимир Зеленский и Дональд Туск подписали соглашение Украины и Польши по безопасности, которым предполагается широкая военная помощь Киеву. В частности, сообщалось о создании в Польше "добровольческого" легиона с иностранцами, готовности Варшавы сбивать российские ракеты над Украиной, передаче самолетов ВВС Украины.Почему натовские "Патриоты" не смогут "закрыть" с Польши территорию Украины читайте в интервью сооснователя информационно-аналитического проекта "Ватфор" Сергея Полетаева на сайте Украина.ру.
https://ukraina.ru/20240708/1056122352.html
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новости, польша, сша, киев, владимир зеленский, нато, f-35, военная помощь, военная техника, сво, всу
Новости, Польша, США, Киев, Владимир Зеленский, НАТО, F-35, военная помощь, военная техника, СВО, ВСУ

После подписания с Киевом "гарантий безопасности", США пообещали Варшаве $2 млрд для закупки оружия

10:18 09.07.2024 (обновлено: 10:24 09.07.2024)
 
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) / NATO Allied Air Command
- РИА Новости, 1920, 09.07.2024
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) / NATO Allied Air Command
Читать в
США готовы выделить Польше кредит в размере двух миллиардов долларов на покупку истребителей F-35, зенитно-ракетных комплексов Patriot и танков Abrams. Накануне премьер-министр республики Дональд Туск заявлял, что Польша может рассмотреть передачу Киеву самолетов, если страны НАТО их заменят
"Польша осуществляет масштабную программу военной модернизации, в том числе закупает американское оборонное оборудование, такое как самолеты F-35, ракетные системы Patriot и основные боевые танки Abrams. (...) Кредитные средства будут способствовать дальнейшей военной модернизации Польши в широком диапазоне сил и средств, что сделает значительный вклад в укрепление обороны и сдерживание восточного фланга НАТО", – заявил глава пресс-службы Госдепартамента США Мэттью Миллер, передает "Украинская правда".
По его словам, сегодня Польша тратит на оборону четыре процента ВВП, что является самым высоким показателем в НАТО. Также в этой стране находятся тысячи военнослужащих США и членов альянса, в том числе штаб-квартира американского V корпуса в Познани.
Миллер добавил, что США предоставляет до 60 миллионов долларов в рамках программы "внешнее военное финансирование" для субсидирования процентной ставки по этому кредиту, что поможет ускорить оборонную модернизацию Польши за счет поддержки срочных закупок оборонных товаров и услуг в США.
Накануне Владимир Зеленский и Дональд Туск подписали соглашение Украины и Польши по безопасности, которым предполагается широкая военная помощь Киеву. В частности, сообщалось о создании в Польше "добровольческого" легиона с иностранцами, готовности Варшавы сбивать российские ракеты над Украиной, передаче самолетов ВВС Украины.
Почему натовские "Патриоты" не смогут "закрыть" с Польши территорию Украины читайте в интервью сооснователя информационно-аналитического проекта "Ватфор" Сергея Полетаева на сайте Украина.ру.
Вчера, 10:27
В страхе перед "нападением РФ" НАТО сформирует до 50 бригад военнослужащих – ReutersДля защиты от якобы готовящегося нападения со стороны России страны Североатлантического альянса сформируют от 35 до 50 дополнительных бригад "для полной реализации своих новых планов". Об этом пишет газета Reuters, ссылаясь на свой военный источник в НАТО
 
НовостиПольшаСШАКиевВладимир ЗеленскийНАТОF-35военная помощьвоенная техникаСВОВСУ
 
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