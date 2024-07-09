После подписания с Киевом "гарантий безопасности", США пообещали Варшаве $2 млрд для закупки оружия
10:18 09.07.2024 (обновлено: 10:24 09.07.2024)
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) / NATO Allied Air Command
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) / NATO Allied Air Command
США готовы выделить Польше кредит в размере двух миллиардов долларов на покупку истребителей F-35, зенитно-ракетных комплексов Patriot и танков Abrams. Накануне премьер-министр республики Дональд Туск заявлял, что Польша может рассмотреть передачу Киеву самолетов, если страны НАТО их заменят
"Польша осуществляет масштабную программу военной модернизации, в том числе закупает американское оборонное оборудование, такое как самолеты F-35, ракетные системы Patriot и основные боевые танки Abrams. (...) Кредитные средства будут способствовать дальнейшей военной модернизации Польши в широком диапазоне сил и средств, что сделает значительный вклад в укрепление обороны и сдерживание восточного фланга НАТО", – заявил глава пресс-службы Госдепартамента США Мэттью Миллер, передает "Украинская правда".
По его словам, сегодня Польша тратит на оборону четыре процента ВВП, что является самым высоким показателем в НАТО. Также в этой стране находятся тысячи военнослужащих США и членов альянса, в том числе штаб-квартира американского V корпуса в Познани.
Миллер добавил, что США предоставляет до 60 миллионов долларов в рамках программы "внешнее военное финансирование" для субсидирования процентной ставки по этому кредиту, что поможет ускорить оборонную модернизацию Польши за счет поддержки срочных закупок оборонных товаров и услуг в США.
Накануне Владимир Зеленский и Дональд Туск подписали соглашение Украины и Польши по безопасности, которым предполагается широкая военная помощь Киеву. В частности, сообщалось о создании в Польше "добровольческого" легиона с иностранцами, готовности Варшавы сбивать российские ракеты над Украиной, передаче самолетов ВВС Украины.
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