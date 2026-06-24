Майор Алексей Рамм: ВС РФ уничтожат группировку ВСУ, которая могла оборонять Славянск за Северским Донцом - 24.06.2026 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20260624/1080570341.html
Майор Алексей Рамм: ВС РФ уничтожат группировку ВСУ, которая могла оборонять Славянск за Северским Донцом
Майор Алексей Рамм: ВС РФ уничтожат группировку ВСУ, которая могла оборонять Славянск за Северским Донцом - 24.06.2026 Украина.ру
Майор Алексей Рамм: ВС РФ уничтожат группировку ВСУ, которая могла оборонять Славянск за Северским Донцом
Что сегодня происходит на фронтах спецоперации? Об этом рассказал гвардии майор запаса, замруководителя интернет-проекта "Милитарист" и автор телеграм-канала "Военный оптимист" Алексей Рамм в комментарии изданию Украина.ру
2026-06-24T10:51
2026-06-24T11:04
эксклюзив
спецоперация
красный лиман
славянск
донбасс
александр сырский
вооруженные силы украины
краматорск
северский донец
украина.ру
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07ea/06/18/1080573680_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_6fb002e6a9a0e0b467e2db6c394045da.jpg
Группировка ВСУ, которая удерживала Красный Лиман, фактически заблокирована на левом берегу Северского Донца. Мост уничтожен. Да, у противника еще переправы есть, но полноценное снабжение не обеспечивается. Еще вчера наши войска даже в пригороды Лимана не могли зайти, а теперь мы почти его освободили. Это говорит о том, что у врага на этом участке все посыпалось.Какой план у украинского командования был изначально в логике битвы за Донбасс 3.0? "Постепенно сдаем Красный Лиман, спокойно уходим за Северский Донец, обороняем северные подступы к Славянску". А теперь эта группировка, которая могла бы вести такие сдерживающие бои, заблокирована на нашем берегу Северского Донца и планомерно уничтожается.Почему она не демонстрирует способностей отчаянно продолжать оборону? Потому что ее охватила константиновская болезнь. Мы же до этого регулярно наблюдали, что ВСУ все время за что-то цеплялись и пытались контратаковать. Но под Константиновкой противник за все эти недели боев еще ни разу не провел какого-то внятного контрнаступления, чтобы разжать российские клешни.Вспомните сражение за Красноармейск, где лично Сырский присутствовал. Там ВСУ регулярно в контратаки ходили. Он их буквально гнал. А сейчас этого нет. Это не хитрый план. Просто не получается у них ничего. И вот эта болезнь сейчас перекидывается на всю их линию соприкосновения в Донбассе.Более того, у нас нет нужды продавливать украинскую оборону любой ценой. Мы спокойно завершим разгром вражеской группировки возле Красного Лимана, начнем форсировать Северский Донец возле Святогорска, а параллельно будем наступать от Рай-Александровки и вдоль дороги "Славянск-Часов Яр".Одним словом, постепенно будем двигаться по сходящимся направлениям к Славянску и Краматорску.Россия готова к мирным переговорам с Украиной на базе стамбульских договоренностей, модальностей, обсуждавшихся в Анкоридже, реалий на земле и принципов, изложенных президентом ранее. Подробнее - в материале О чем речь теперь? Путин назвал окончательные условия мира для Киева. Хроника событий на утро 24 июня
https://ukraina.ru/20260623/1080512623.html
красный лиман
славянск
донбасс
краматорск
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2026
Кирилл Курбатов
Кирилл Курбатов
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07ea/06/18/1080573680_480:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_3e90a83a7e3d3342945454808b4c7af6.jpg
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
эксклюзив, спецоперация, красный лиман, славянск, донбасс, александр сырский, вооруженные силы украины, краматорск, северский донец , украина.ру
Эксклюзив, Спецоперация, Красный Лиман, Славянск, Донбасс, Александр Сырский, Вооруженные силы Украины, Краматорск, Северский Донец , Украина.ру

Майор Алексей Рамм: ВС РФ уничтожат группировку ВСУ, которая могла оборонять Славянск за Северским Донцом

10:51 24.06.2026 (обновлено: 11:04 24.06.2026)
 
© Украина.руАлексей Рамм (СВО)
Алексей Рамм (СВО) - РИА Новости, 1920, 24.06.2026
© Украина.ру
Читать в
ДзенTelegram
Кирилл Курбатов
автор издания Украина.ру
Все материалы
Что сегодня происходит на фронтах спецоперации? Об этом рассказал гвардии майор запаса, замруководителя интернет-проекта "Милитарист" и автор телеграм-канала "Военный оптимист" Алексей Рамм в комментарии изданию Украина.ру
Группировка ВСУ, которая удерживала Красный Лиман, фактически заблокирована на левом берегу Северского Донца. Мост уничтожен. Да, у противника еще переправы есть, но полноценное снабжение не обеспечивается. Еще вчера наши войска даже в пригороды Лимана не могли зайти, а теперь мы почти его освободили. Это говорит о том, что у врага на этом участке все посыпалось.
Алексей Рамм интервью - РИА Новости, 1920, 23.06.2026
Вчера, 07:00
Алексей Рамм: ВСУ проиграли битву за Донбасс 3.0, потому что армия России вышла к Славянску и КраматорскуУдары российских дронов по трассе "Сумы-Харьков" — это тот самый "мидл-страйк", с которым сейчас так носится киевский режим. Они все какие-то новые термины придумывают, а мы реальную работу ведем. Мы не гражданские линии накрываем, а по основным магистралям снабжения ВСУ бьем. Поэтому наша военная машина продолжает эффективно работать
Какой план у украинского командования был изначально в логике битвы за Донбасс 3.0? "Постепенно сдаем Красный Лиман, спокойно уходим за Северский Донец, обороняем северные подступы к Славянску". А теперь эта группировка, которая могла бы вести такие сдерживающие бои, заблокирована на нашем берегу Северского Донца и планомерно уничтожается.
Почему она не демонстрирует способностей отчаянно продолжать оборону? Потому что ее охватила константиновская болезнь. Мы же до этого регулярно наблюдали, что ВСУ все время за что-то цеплялись и пытались контратаковать. Но под Константиновкой противник за все эти недели боев еще ни разу не провел какого-то внятного контрнаступления, чтобы разжать российские клешни.
Вспомните сражение за Красноармейск, где лично Сырский присутствовал. Там ВСУ регулярно в контратаки ходили. Он их буквально гнал. А сейчас этого нет. Это не хитрый план. Просто не получается у них ничего. И вот эта болезнь сейчас перекидывается на всю их линию соприкосновения в Донбассе.
Более того, у нас нет нужды продавливать украинскую оборону любой ценой. Мы спокойно завершим разгром вражеской группировки возле Красного Лимана, начнем форсировать Северский Донец возле Святогорска, а параллельно будем наступать от Рай-Александровки и вдоль дороги "Славянск-Часов Яр".
Одним словом, постепенно будем двигаться по сходящимся направлениям к Славянску и Краматорску.
Россия готова к мирным переговорам с Украиной на базе стамбульских договоренностей, модальностей, обсуждавшихся в Анкоридже, реалий на земле и принципов, изложенных президентом ранее. Подробнее - в материале О чем речь теперь? Путин назвал окончательные условия мира для Киева. Хроника событий на утро 24 июня
Подписывайся на
ВКонтактеОдноклассникиTelegramДзенRutube
 
Больше материалов по теме:
ЭксклюзивСпецоперацияКрасный ЛиманСлавянскДонбассАлександр СырскийВооруженные силы УкраиныКраматорскСеверский ДонецУкраина.ру
 
Архив
RSS
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала
11:57"Герань" поразила украинскую газораспределительную подстанцию в Запорожской области. Новости СВО
11:55"Игра в кошки-мышки": на Украине паникуют из-за охоты ВС РФ за операторами БПЛА
11:40Украинский полигон для японского оружия: Токио готовит сеть перехватчиков
11:28Польша стала чаще отказывать украинцам во временной защите. Новости к этому часу
11:15Брюссель и Вашингтон финансируют ВСУ за счет России. G7 перечислила Украине 45,5 млрд долларов
11:13Придем туда, куда нужно. Стамбул и Анкоридж, "бумажка" Зеленского. Путин про Украину
11:00"Медуза" в небе: пилот F-15 раскрыл секрет иранских беспилотников
10:51Майор Алексей Рамм: ВС РФ уничтожат группировку ВСУ, которая могла оборонять Славянск за Северским Донцом
10:50Конференция по Украине в Гданьске без Зеленского пройдет эффективнее - Туск
10:45Кого Мерц "продает" ради Киева: Берлин ищет деньги на Украину в карманах социально незащищенных
10:30"Военная лаборатория": Пентагон увековечит украинский конфликт в виде полигонов
10:23"Стрельба себе в ногу": Рябков об отказе США от прямого авиасообщения с Россией
10:15О чем речь теперь? Путин назвал окончательные условия мира для Киева. Хроника событий на утро 24 июня
09:56Российские дроны атаковали промышленное предприятие в Полтавском районе. Новости СВО
09:26Гатилов предупредил о последствиях при размещении ядерного оружия у российских границ
08:55Захарова объяснила, зачем Лондон решил поставлять уран Киеву
08:26Главное за ночь 24 июня
08:00Русская пропаганда со знаком качества: 85 лет с момента создания Совинформбюро
07:57ПВО за ночь сбила больше 300 украинских БПЛА над Россией
07:24Трамп обвинил сенаторов США в "помощи врагу" из-за голосования по Ирану
Лента новостейМолния