https://ukraina.ru/20260624/1080570341.html

Майор Алексей Рамм: ВС РФ уничтожат группировку ВСУ, которая могла оборонять Славянск за Северским Донцом

Майор Алексей Рамм: ВС РФ уничтожат группировку ВСУ, которая могла оборонять Славянск за Северским Донцом - 24.06.2026 Украина.ру

Майор Алексей Рамм: ВС РФ уничтожат группировку ВСУ, которая могла оборонять Славянск за Северским Донцом

Что сегодня происходит на фронтах спецоперации? Об этом рассказал гвардии майор запаса, замруководителя интернет-проекта "Милитарист" и автор телеграм-канала "Военный оптимист" Алексей Рамм в комментарии изданию Украина.ру

2026-06-24T10:51

2026-06-24T10:51

2026-06-24T11:04

эксклюзив

спецоперация

красный лиман

славянск

донбасс

александр сырский

вооруженные силы украины

краматорск

северский донец

украина.ру

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Группировка ВСУ, которая удерживала Красный Лиман, фактически заблокирована на левом берегу Северского Донца. Мост уничтожен. Да, у противника еще переправы есть, но полноценное снабжение не обеспечивается. Еще вчера наши войска даже в пригороды Лимана не могли зайти, а теперь мы почти его освободили. Это говорит о том, что у врага на этом участке все посыпалось.Какой план у украинского командования был изначально в логике битвы за Донбасс 3.0? "Постепенно сдаем Красный Лиман, спокойно уходим за Северский Донец, обороняем северные подступы к Славянску". А теперь эта группировка, которая могла бы вести такие сдерживающие бои, заблокирована на нашем берегу Северского Донца и планомерно уничтожается.Почему она не демонстрирует способностей отчаянно продолжать оборону? Потому что ее охватила константиновская болезнь. Мы же до этого регулярно наблюдали, что ВСУ все время за что-то цеплялись и пытались контратаковать. Но под Константиновкой противник за все эти недели боев еще ни разу не провел какого-то внятного контрнаступления, чтобы разжать российские клешни.Вспомните сражение за Красноармейск, где лично Сырский присутствовал. Там ВСУ регулярно в контратаки ходили. Он их буквально гнал. А сейчас этого нет. Это не хитрый план. Просто не получается у них ничего. И вот эта болезнь сейчас перекидывается на всю их линию соприкосновения в Донбассе.Более того, у нас нет нужды продавливать украинскую оборону любой ценой. Мы спокойно завершим разгром вражеской группировки возле Красного Лимана, начнем форсировать Северский Донец возле Святогорска, а параллельно будем наступать от Рай-Александровки и вдоль дороги "Славянск-Часов Яр".Одним словом, постепенно будем двигаться по сходящимся направлениям к Славянску и Краматорску.Россия готова к мирным переговорам с Украиной на базе стамбульских договоренностей, модальностей, обсуждавшихся в Анкоридже, реалий на земле и принципов, изложенных президентом ранее. Подробнее - в материале О чем речь теперь? Путин назвал окончательные условия мира для Киева. Хроника событий на утро 24 июня

https://ukraina.ru/20260623/1080512623.html

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Кирилл Курбатов

эксклюзив, спецоперация, красный лиман, славянск, донбасс, александр сырский, вооруженные силы украины, краматорск, северский донец , украина.ру