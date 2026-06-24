Освобождение Иволжанского - перспектива на Сумском направлении СВО - 24.06.2026 Украина.ру
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Освобождение Иволжанского - перспектива на Сумском направлении СВО
Освобождение Иволжанского - перспектива на Сумском направлении СВО - 24.06.2026 Украина.ру
Освобождение Иволжанского - перспектива на Сумском направлении СВО
На Сумском направлении продолжаются ожесточенные бои на широком фронте. Подразделения российских войск продвинулись на нескольких участках, достигнув тактических успехов. Об этом сообщает 24 июня телеграм-канал "Рыбарь"
2026-06-24T18:07
2026-06-24T18:07
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Рассказывая о важности освобождения Иволжанского, авторы тг-канала отметили: в районе Хотени штурмовики, пользуясь складками местности, вышли к окраинам села, что позволит в дальнейшем начать штурм этого населённого пункта. Рядом ВС РФ освободили Иволжанское: подразделениям группировки войск "Север" удалось сломить сопротивление 71-й аэромобильной бригады ВСУ, которая понесла большие потери в боях за село."Освобождение Иволжанского выгодно с тактической точки зрения, так как позволит продвинуться дальше на юг. Расположенный здесь лесной массив дает преимущество в виде естественного укрытия от дронов, которые являются ключевым элементом оборонительной стратегии ВСУ", - сказано в публикации.Там также отмечено, что на восточном фланге, в районе Мирополья также есть тактические успехи. Там бойцы ВС РФ выдвинулись от Запселья к Большой Рыбице, заняв лес, откуда ВСУ проводили контратаки и накапливали резервы."Это обезопасит Мирополье с северо-запада и позволит развивать наступление в районе Могрицы", - констатировали авторы тг-канала.В 2024 году украинская армия вторглась из Сумской области в соседние регионы России. Владимир Зеленский заявлял о важности этой операции в контексте СВО, а в МИД Украины заявляли о гуманитарном характере интервенции. Государства-члены НАТО поддержали вторжение ВСУ и приданных им формирований иностранных наёмников, совершивших военные преступления на территории России.В Курской и Белгородской областях в 2024 году была объявлена чрезвычайная ситуация федерального характера. В Белгородской, Брянской и Курской областях введён режим контртеррористической операции (КТО). Минобороны РФ в апреле 2025 года констатировало очищение захваченных интервентами районов и изгнание их в соседнюю Сумскую область, куда были насильственно вывезены граждане России и награбленное в России имущество.В апреле 2026 года киевский режим продолжал возвращать в Россию угнанных жителей Курской области, сообщила омбудсмен Татьяна Москалькова. По её сведениям, сотни мирных жителей региона находятся в розыске, считаются пропавшими без вести.Глава СК РФ Александр Бастрыкин в январе информировал общественность о гибели около полутысячи человек в результате интервенции ВСУ. Примерно столько же получили ранения.Власти регионов заняты восстановительными работами и помогают лишившимся крова жителям с временным жильём. Также пострадавшие получают гуманитарную помощь от властей, волонтёров и общественных организаций. Мирные жители российских приграничных регионов продолжают подвергаться атакам ВСУ.Армия России формирует в Сумской области буферную зону безопасности.Тем временем проясняются другие аспекты СВО. Подробности в публикации Пыточная "библиотека" и клеймо для мирных: Лантратова о преступлениях ВСУБольше новостей на эту и другие темы представлено в обзоре Ответственность для киевского режима, обстрелы и налёты. Хроника событий на 13:00 24 июняВсё об Украине из России - на сайте Украина.ру.
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Освобождение Иволжанского - перспектива на Сумском направлении СВО

18:07 24.06.2026
 
© ФотоКурская и Сумская области
Курская и Сумская области - РИА Новости, 1920, 24.06.2026
© Фото
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На Сумском направлении продолжаются ожесточенные бои на широком фронте. Подразделения российских войск продвинулись на нескольких участках, достигнув тактических успехов. Об этом сообщает 24 июня телеграм-канал "Рыбарь"
Рассказывая о важности освобождения Иволжанского, авторы тг-канала отметили: в районе Хотени штурмовики, пользуясь складками местности, вышли к окраинам села, что позволит в дальнейшем начать штурм этого населённого пункта.
Рядом ВС РФ освободили Иволжанское: подразделениям группировки войск "Север" удалось сломить сопротивление 71-й аэромобильной бригады ВСУ, которая понесла большие потери в боях за село.
"Освобождение Иволжанского выгодно с тактической точки зрения, так как позволит продвинуться дальше на юг. Расположенный здесь лесной массив дает преимущество в виде естественного укрытия от дронов, которые являются ключевым элементом оборонительной стратегии ВСУ", - сказано в публикации.
Там также отмечено, что на восточном фланге, в районе Мирополья также есть тактические успехи. Там бойцы ВС РФ выдвинулись от Запселья к Большой Рыбице, заняв лес, откуда ВСУ проводили контратаки и накапливали резервы.
"Это обезопасит Мирополье с северо-запада и позволит развивать наступление в районе Могрицы", - констатировали авторы тг-канала.
В 2024 году украинская армия вторглась из Сумской области в соседние регионы России. Владимир Зеленский заявлял о важности этой операции в контексте СВО, а в МИД Украины заявляли о гуманитарном характере интервенции. Государства-члены НАТО поддержали вторжение ВСУ и приданных им формирований иностранных наёмников, совершивших военные преступления на территории России.
В Курской и Белгородской областях в 2024 году была объявлена чрезвычайная ситуация федерального характера. В Белгородской, Брянской и Курской областях введён режим контртеррористической операции (КТО). Минобороны РФ в апреле 2025 года констатировало очищение захваченных интервентами районов и изгнание их в соседнюю Сумскую область, куда были насильственно вывезены граждане России и награбленное в России имущество.
В апреле 2026 года киевский режим продолжал возвращать в Россию угнанных жителей Курской области, сообщила омбудсмен Татьяна Москалькова. По её сведениям, сотни мирных жителей региона находятся в розыске, считаются пропавшими без вести.
Глава СК РФ Александр Бастрыкин в январе информировал общественность о гибели около полутысячи человек в результате интервенции ВСУ. Примерно столько же получили ранения.
Власти регионов заняты восстановительными работами и помогают лишившимся крова жителям с временным жильём. Также пострадавшие получают гуманитарную помощь от властей, волонтёров и общественных организаций. Мирные жители российских приграничных регионов продолжают подвергаться атакам ВСУ.
Армия России формирует в Сумской области буферную зону безопасности.
Тем временем проясняются другие аспекты СВО. Подробности в публикации Пыточная "библиотека" и клеймо для мирных: Лантратова о преступлениях ВСУ
Больше новостей на эту и другие темы представлено в обзоре Ответственность для киевского режима, обстрелы и налёты. Хроника событий на 13:00 24 июня
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