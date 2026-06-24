https://ukraina.ru/20260624/khoroshiy-i-ne-ochen-khoroshiy-politseyskiy-i-chem-obernulsya-dukh-ankoridzha-itogi-24-iyunya-1080595113.html
"Хороший и не очень хороший" полицейский и чем обернулся дух Анкориджа. Итоги 24 июня
"Хороший и не очень хороший" полицейский и чем обернулся дух Анкориджа. Итоги 24 июня - 24.06.2026 Украина.ру
"Хороший и не очень хороший" полицейский и чем обернулся дух Анкориджа. Итоги 24 июня
Министр иностранных дел России Сергей Лавров рассказал о взаимоотношениях Запада и России, а также о происходящем на Украине
2026-06-24T17:30
2026-06-24T17:30
2026-06-24T17:30
эксклюзив
хроники
эммануэль макрон
сергей лавров
владимир зеленский
россия
европа
украина
ес
нато
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Министр иностранных дел России Сергей Лавров выступил на XII Международном научно-экспертном форуме "Примаковские чтения". Львиная доля его выступления была посвящена украинскому конфликту и вовлечённости в него европейских государств."После начала специальной военной операции Европа – уже в лице Лондона, который хочет, чтобы его ассоциировали с ЕС, и хочет там руководить, – сорвала результат, достигнутый в ходе переговоров между Россией и Украиной в Стамбуле в 2022 году. Европейцы ничего не сделали, когда возобновленные в 2025 году контакты между Москвой и Киевом в Стамбуле и Абу-Даби были в одностороннем порядке прерваны режимом Владимира Зеленского в разгар обсуждения дополнительных шагов, которые позволили бы эти переговоры сделать более результативными", – отметил Лавров.Он подчеркнул, что европейцы требуют от России капитуляции."В общем, со стороны Европы продолжаются известные игры "в плохого и не очень плохого полицейского". Сути это не меняет. Если перевести на "прямой язык" всё, что мы слышим сегодня из Брюсселя, Лондона, Парижа и Берлина, из других европейских столиц, то от Москвы требуют капитуляции", – заявил Лавров.Именно в этом, по его словам, суть заявления президента Франции Эммануэля Макрона, канцлера ФРГ Фридриха Мерца и премьер-министра Британии Кира Стармера после встречи с Зеленским 7 июня в Лондоне. Послы этих европейских государств, напомнил Лавров, напросились на приём в МИД РФ несколько дней спустя, чтобы лишь подтвердить лондонский ультиматум. Никаких предложений о чем-то другом не прозвучало, отметил министр иностранных дел России."В заявлении саммита "семёрки" в Эвиане речь вновь идет о безусловной поддержке киевского режима, о помощи Киеву в укреплении военного потенциала, наращивании поставок ему западных вооружений, необходимости усилить санкционный нажим на экономику нашей страны. Такие слова, как "мир" или "урегулирование", в заявлении не используются. На пресс-конференции по итогам президента Франции Макрон много говорил о всесторонней консолидации "семерки" на антироссийской основе", – отметил министр.Лавров обратил внимание на то, что Макрон радовался, что в Эвиане Европа смогла доказать президенту США Дональду Трампу ошибочность договоренностей на Аляске в августе 2025 год и изменить позицию Вашингтона."Иными словами, хвалился, что якобы "сбил" президента США с дороги к миру и направил его на тропу войны. Точно так же, вопреки многократным заявлениям Трампа о недопустимости втягивания Украины в НАТО, генсек альянса Марк Рютте не устает повторять, что натовские двери для Киева остаются открытым", – напомнил Лавров.Он также подчеркнул, что в Европе делают ставку на откровенно террористические методы режима Зеленского по нанесению ударов, в том числе вглубь российской территории, по сугубо гражданским целям, включая медицинские объекты, жилые дома, общежития колледжей, детей, в надежде посеять недовольство и панику среди нашего населения, расколоть российское общество.Лавров указал, что реальная цель Запада – спасение режима Зеленского, а также "консервация" Украины как плацдарма для продолжения борьбы с Россией."Для этого и хотят добиться немедленного прекращения огня, чтобы остановить российское наступление, вновь (как и в период Минских договоренностей) выиграть время для накачки киевского режима вооружениями и развертывания на подконтрольной ему территории оккупационных сил с антироссийским мандатом под флагом "коалиции желающих", – отметил глава МИД РФ.Остановился Лавров и на политике США. По его словам, последние отходят от претензий на роль объективного посредника и следуют тому же курсу наращивания санкционного давления на Россию, как и Европа."Помимо продления всех байденовских санкций администрацией Трампа уже принят немалый пакет санкций против России. Забыты заявления президента США сразу после Анкориджа о том, что на Украине нужен долгосрочный мир, а не на пару лет, и что "Аляска заложила базу для движения в этом направлении". Вчера заместитель постоянного представителя США при ООН потребовал немедленного прекращения огня. Больше ничего. Ни о каком долгосрочном урегулировании он не говорил. Помимо прочего, при обсуждении различных международных проблем было заявлено, что для Вашингтона нет ограничений в виде международного права (будь то многосторонние или двусторонние договоры) и что у США "своя мораль"", – отметил Лавров.Он также подчеркнул, что и Европа не беспокоится по поводу международного права, доказательством чему стал грабёж российских золотовалютных резервов, введение вторичных санкций против торговых партнёров Российской Федерации, шантаж стран мирового большинства, особенно СНГ и других соседей России, но также и государств по всему миру."При этом ЕС и Лондон с гордостью объявляют о планах поставки на Украину новых современных вооружений, в открытую заявляя о подготовке своего участия к войне против России, угрожая ударами по Калининградской области, Кольскому полуострову", – отметил Лавров.Он указал, что Европа "в очередной раз становится главной угрозой для международного мира и безопасности"."Брюссель вместе с Парижем, Берлином, Лондоном вновь, как и гитлеровская Германия перед Второй мировой войной, сплачивают континент под знаменами неонацизма и русофобии", – подчеркнул министр иностранных дел России.Лавров напомнил, что с 2022 года страны ЕС и НАТО голосуют против ежегодной резолюции Генеральной Ассамблеи ООН о борьбе с героизацией нацизма, неонацизмом и другими видами практики, которые способствуют эскалации современных форм расизма, расовой дискриминации, ксенофобии и связанной с ними нетерпимости. Кроме того, напомнил министр и о современном украинско-польском конфликте, вызванном героизацией нацистских приспешников, связанных с "Волынской резнёй".Лавров заявил, что Берлин возглавляет курс на милитаризацию ЕС и официально провозгласил планы сделать германскую армию вновь сильнейшей в Европе. Он напомнил о словах командующего Люфтваффе Хойгерта Нойманна, который заявил, что германская авиация готова сразиться с Россией "хоть сегодня".По словам Лаврова, нынешние элиты в Европе не скрывают, что готовятся к войне с Россией в скором будущем. При этом называются роки не позднее 2030 года."Но главное не сроки, а суть. Объявлено, например, (это интересный факт), что Нидерланды отрабатывают сценарий создания лагерей для российских военнопленных на своей территории на случай войны с нами. По сути, те же самые концентрационные лагеря, которые Германия создавала в Европе во время Второй мировой войны", – отметил Лавров.Он также процитировал главу Генштаба ВС Бельгии Фредерика Вансину, который заявил, что у Европы "есть ещё несколько лет, благодаря крови украинцев, которые покупают это время".Глава МИД РФ указал, что потуги Запада взять исторический реванш очевидны, ради чего киевскому режиму всё дозволено."Подчеркну ещё раз: они хотят реванша, хотят, чтобы Россия капитулировала и смирилась с поглощением Украины во главе с нынешним нацистским режимом либо Североатлантическим альянсом, либо Евросоюзом. Причем разницы тут уже нет никакой", – подчеркнул Лавров.Отвечая на вопрос посла Лиги арабских государств Валида Хамида Шилтага о возможности переговоров между Украиной и Россией, Лавров напомнил историю вопроса, в т.ч. и до СВО. Например, о переговорах в Париже в 2019 году. Кроме того, Лавров напомнил и о Минских соглашениях 2015 года, а также о переговорах уже после начала СВО – в Стамбуле, и о срыве достигнутых там договорённостей."Ещё раз скажу, что президент России Владимир Путин каждый раз, когда выступает по украинской теме, подчеркивает, что мы однозначно предпочитаем политико-дипломатическое урегулирование. Параметры урегулирования были обсуждены и согласованы, по большому счету, на Аляске. Почти год назад, когда американские переговорщики предложили свою программу, схему действий, мы с ней согласились. Её реализация предполагала начало переговоров по деталям политического урегулирования. Не хочу даже подозревать, что Аляска, как и европейские действия, была задумана, чтобы выиграть время для довооружения киевского режима. Не хочу даже об этом думать, но на деле получилось так, как получилось", – подчеркнул Лавров.Он также прокомментировал удары украинских беспилотников по российской мирной инфраструктуры и сравнение этих ударов с ударами ВС РФ."Россия наносит удары по тем целям, которые связаны с действиями вооруженных сил Украины. Это включают, безусловно, и объекты энергетики, и транспортную инфраструктуру. Взаимность в этих вопросах трудно найти, потому что вы привели пример Московского нефтеперерабатывающего завода. Это можно как-то "продать" своему населению и мировой общественности как подрыв российской энергетической базы России, базы, которая используется для боевых действий. Но то, о чём мы сегодня говорили в начале встречи: и Старобельск, и то, что произошло с автобусом, перевозившим белорусских детей-спортсменов, и атаки на госпиталь, на колледжи, которые готовили учителей для младших классов, – это всё делается сознательно", – подчеркнул Лавров.По его словам, так киевских режим хочет посеять панику, подорвать единство российского общества, что не удавалось ни у Адольфа Гитлера, ни у Наполеона Бонапарта.Подробнее о заявлениях президента России Владимира Путина – в статье Павла Котова "Придем туда, куда нужно. Стамбул и Анкоридж, "бумажка" Зеленского. Путин про Украину".
https://ukraina.ru/20260624/otvetstvennost-dlya-kievskogo-rezhima-obstrely-i-nalty-khronika-sobytiy-na-1300-24-iyunya-1080578024.html
https://ukraina.ru/20260624/o-chem-rech-teper-putin-nazval-okonchatelnye-usloviya-mira-dlya-kieva-khronika-sobytiy-na-utro-24-iyunya-1080566708.html
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эксклюзив, хроники, эммануэль макрон, сергей лавров, владимир зеленский, россия, европа, украина, ес, нато, оон
Министр иностранных дел России Сергей Лавров выступил
на XII Международном научно-экспертном форуме "Примаковские чтения". Львиная доля его выступления была посвящена украинскому конфликту и вовлечённости в него европейских государств.
"После начала специальной военной операции Европа – уже в лице Лондона, который хочет, чтобы его ассоциировали с ЕС, и хочет там руководить, – сорвала результат, достигнутый в ходе переговоров между Россией и Украиной в Стамбуле в 2022 году. Европейцы ничего не сделали, когда возобновленные в 2025 году контакты между Москвой и Киевом в Стамбуле и Абу-Даби были в одностороннем порядке прерваны режимом Владимира Зеленского в разгар обсуждения дополнительных шагов, которые позволили бы эти переговоры сделать более результативными
", – отметил Лавров.
Он подчеркнул, что европейцы требуют от России капитуляции.
"В общем, со стороны Европы продолжаются известные игры "в плохого и не очень плохого полицейского". Сути это не меняет. Если перевести на "прямой язык" всё, что мы слышим сегодня из Брюсселя, Лондона, Парижа и Берлина, из других европейских столиц, то от Москвы требуют капитуляции", – заявил Лавров.
Именно в этом, по его словам, суть заявления президента Франции Эммануэля Макрона, канцлера ФРГ Фридриха Мерца и премьер-министра Британии Кира Стармера после встречи с Зеленским 7 июня в Лондоне. Послы этих европейских государств, напомнил Лавров, напросились на приём в МИД РФ несколько дней спустя, чтобы лишь подтвердить лондонский ультиматум. Никаких предложений о чем-то другом не прозвучало, отметил министр иностранных дел России.
"В заявлении саммита "семёрки" в Эвиане речь вновь идет о безусловной поддержке киевского режима, о помощи Киеву в укреплении военного потенциала, наращивании поставок ему западных вооружений, необходимости усилить санкционный нажим на экономику нашей страны. Такие слова, как "мир" или "урегулирование", в заявлении не используются. На пресс-конференции по итогам президента Франции Макрон много говорил о всесторонней консолидации "семерки" на антироссийской основе", – отметил министр.
Лавров обратил внимание на то, что Макрон радовался, что в Эвиане Европа смогла доказать президенту США Дональду Трампу
ошибочность договоренностей на Аляске в августе 2025 год и изменить позицию Вашингтона.
"Иными словами, хвалился, что якобы "сбил" президента США с дороги к миру и направил его на тропу войны. Точно так же, вопреки многократным заявлениям Трампа о недопустимости втягивания Украины в НАТО, генсек альянса Марк Рютте не устает повторять, что натовские двери для Киева остаются открытым", – напомнил Лавров.
Он также подчеркнул, что в Европе делают ставку на откровенно террористические методы режима Зеленского по нанесению ударов, в том числе вглубь российской территории, по сугубо гражданским целям, включая медицинские объекты, жилые дома, общежития колледжей, детей, в надежде посеять недовольство и панику среди нашего населения, расколоть российское общество.
Лавров указал, что реальная цель Запада – спасение режима Зеленского, а также "консервация" Украины как плацдарма для продолжения борьбы с Россией.
"Для этого и хотят добиться немедленного прекращения огня, чтобы остановить российское наступление, вновь (как и в период Минских договоренностей) выиграть время для накачки киевского режима вооружениями и развертывания на подконтрольной ему территории оккупационных сил с антироссийским мандатом под флагом "коалиции желающих", – отметил глава МИД РФ.
Остановился Лавров и на политике США. По его словам, последние отходят от претензий на роль объективного посредника и следуют тому же курсу наращивания санкционного давления на Россию, как и Европа.
"Помимо продления всех байденовских санкций администрацией Трампа уже принят немалый пакет санкций против России. Забыты заявления президента США сразу после Анкориджа о том, что на Украине нужен долгосрочный мир, а не на пару лет, и что "Аляска заложила базу для движения в этом направлении". Вчера заместитель постоянного представителя США при ООН потребовал немедленного прекращения огня. Больше ничего. Ни о каком долгосрочном урегулировании он не говорил. Помимо прочего, при обсуждении различных международных проблем было заявлено, что для Вашингтона нет ограничений в виде международного права (будь то многосторонние или двусторонние договоры) и что у США "своя мораль"", – отметил Лавров.
Он также подчеркнул, что и Европа не беспокоится по поводу международного права, доказательством чему стал грабёж российских золотовалютных резервов, введение вторичных санкций против торговых партнёров Российской Федерации, шантаж стран мирового большинства, особенно СНГ и других соседей России, но также и государств по всему миру.
"При этом ЕС и Лондон с гордостью объявляют о планах поставки на Украину новых современных вооружений, в открытую заявляя о подготовке своего участия к войне против России, угрожая ударами по Калининградской области, Кольскому полуострову", – отметил Лавров.
Он указал, что Европа "в очередной раз становится главной угрозой для международного мира и безопасности".
"Брюссель вместе с Парижем, Берлином, Лондоном вновь, как и гитлеровская Германия перед Второй мировой войной, сплачивают континент под знаменами неонацизма и русофобии", – подчеркнул министр иностранных дел России.
Лавров напомнил, что с 2022 года страны ЕС и НАТО голосуют против ежегодной резолюции Генеральной Ассамблеи ООН о борьбе с героизацией нацизма, неонацизмом и другими видами практики, которые способствуют эскалации современных форм расизма, расовой дискриминации, ксенофобии и связанной с ними нетерпимости. Кроме того, напомнил министр и о современном украинско-польском конфликте, вызванном героизацией нацистских приспешников, связанных с "Волынской резнёй".
Лавров заявил, что Берлин возглавляет курс на милитаризацию ЕС и официально провозгласил планы сделать германскую армию вновь сильнейшей в Европе. Он напомнил о словах командующего Люфтваффе Хойгерта Нойманна, который заявил, что германская авиация готова сразиться с Россией "хоть сегодня".
По словам Лаврова, нынешние элиты в Европе не скрывают, что готовятся к войне с Россией в скором будущем. При этом называются роки не позднее 2030 года.
"Но главное не сроки, а суть. Объявлено, например, (это интересный факт), что Нидерланды отрабатывают сценарий создания лагерей для российских военнопленных на своей территории на случай войны с нами. По сути, те же самые концентрационные лагеря, которые Германия создавала в Европе во время Второй мировой войны", – отметил Лавров.
Он также процитировал главу Генштаба ВС Бельгии Фредерика Вансину, который заявил, что у Европы "есть ещё несколько лет, благодаря крови украинцев, которые покупают это время".
Глава МИД РФ указал, что потуги Запада взять исторический реванш очевидны, ради чего киевскому режиму всё дозволено.
"Подчеркну ещё раз: они хотят реванша, хотят, чтобы Россия капитулировала и смирилась с поглощением Украины во главе с нынешним нацистским режимом либо Североатлантическим альянсом, либо Евросоюзом. Причем разницы тут уже нет никакой", – подчеркнул Лавров.
Отвечая на вопрос посла Лиги арабских государств Валида Хамида Шилтага о возможности переговоров между Украиной и Россией, Лавров напомнил историю вопроса, в т.ч. и до СВО. Например, о переговорах в Париже в 2019 году. Кроме того, Лавров напомнил и о Минских соглашениях 2015 года, а также о переговорах уже после начала СВО – в Стамбуле, и о срыве достигнутых там договорённостей.
"Ещё раз скажу, что президент России Владимир Путин каждый раз, когда выступает по украинской теме, подчеркивает, что мы однозначно предпочитаем политико-дипломатическое урегулирование. Параметры урегулирования были обсуждены и согласованы, по большому счету, на Аляске. Почти год назад, когда американские переговорщики предложили свою программу, схему действий, мы с ней согласились. Её реализация предполагала начало переговоров по деталям политического урегулирования. Не хочу даже подозревать, что Аляска, как и европейские действия, была задумана, чтобы выиграть время для довооружения киевского режима. Не хочу даже об этом думать, но на деле получилось так, как получилось
", – подчеркнул Лавров.
Он также прокомментировал удары украинских беспилотников по российской мирной инфраструктуры и сравнение этих ударов с ударами ВС РФ.
"Россия наносит удары по тем целям, которые связаны с действиями вооруженных сил Украины. Это включают, безусловно, и объекты энергетики, и транспортную инфраструктуру. Взаимность в этих вопросах трудно найти, потому что вы привели пример Московского нефтеперерабатывающего завода. Это можно как-то "продать" своему населению и мировой общественности как подрыв российской энергетической базы России, базы, которая используется для боевых действий. Но то, о чём мы сегодня говорили в начале встречи: и Старобельск, и то, что произошло с автобусом, перевозившим белорусских детей-спортсменов, и атаки на госпиталь, на колледжи, которые готовили учителей для младших классов, – это всё делается сознательно", – подчеркнул Лавров.
По его словам, так киевских режим хочет посеять панику, подорвать единство российского общества, что не удавалось ни у Адольфа Гитлера, ни у Наполеона Бонапарта.
Подробнее о заявлениях президента России Владимира Путина – в статье Павла Котова "Придем туда, куда нужно. Стамбул и Анкоридж, "бумажка" Зеленского. Путин про Украину".