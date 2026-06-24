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"Хороший и не очень хороший" полицейский и чем обернулся дух Анкориджа. Итоги 24 июня

"Хороший и не очень хороший" полицейский и чем обернулся дух Анкориджа. Итоги 24 июня - 24.06.2026 Украина.ру

"Хороший и не очень хороший" полицейский и чем обернулся дух Анкориджа. Итоги 24 июня

Министр иностранных дел России Сергей Лавров рассказал о взаимоотношениях Запада и России, а также о происходящем на Украине

2026-06-24T17:30

2026-06-24T17:30

2026-06-24T17:30

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Министр иностранных дел России Сергей Лавров выступил на XII Международном научно-экспертном форуме "Примаковские чтения". Львиная доля его выступления была посвящена украинскому конфликту и вовлечённости в него европейских государств."После начала специальной военной операции Европа – уже в лице Лондона, который хочет, чтобы его ассоциировали с ЕС, и хочет там руководить, – сорвала результат, достигнутый в ходе переговоров между Россией и Украиной в Стамбуле в 2022 году. Европейцы ничего не сделали, когда возобновленные в 2025 году контакты между Москвой и Киевом в Стамбуле и Абу-Даби были в одностороннем порядке прерваны режимом Владимира Зеленского в разгар обсуждения дополнительных шагов, которые позволили бы эти переговоры сделать более результативными", – отметил Лавров.Он подчеркнул, что европейцы требуют от России капитуляции."В общем, со стороны Европы продолжаются известные игры "в плохого и не очень плохого полицейского". Сути это не меняет. Если перевести на "прямой язык" всё, что мы слышим сегодня из Брюсселя, Лондона, Парижа и Берлина, из других европейских столиц, то от Москвы требуют капитуляции", – заявил Лавров.Именно в этом, по его словам, суть заявления президента Франции Эммануэля Макрона, канцлера ФРГ Фридриха Мерца и премьер-министра Британии Кира Стармера после встречи с Зеленским 7 июня в Лондоне. Послы этих европейских государств, напомнил Лавров, напросились на приём в МИД РФ несколько дней спустя, чтобы лишь подтвердить лондонский ультиматум. Никаких предложений о чем-то другом не прозвучало, отметил министр иностранных дел России."В заявлении саммита "семёрки" в Эвиане речь вновь идет о безусловной поддержке киевского режима, о помощи Киеву в укреплении военного потенциала, наращивании поставок ему западных вооружений, необходимости усилить санкционный нажим на экономику нашей страны. Такие слова, как "мир" или "урегулирование", в заявлении не используются. На пресс-конференции по итогам президента Франции Макрон много говорил о всесторонней консолидации "семерки" на антироссийской основе", – отметил министр.Лавров обратил внимание на то, что Макрон радовался, что в Эвиане Европа смогла доказать президенту США Дональду Трампу ошибочность договоренностей на Аляске в августе 2025 год и изменить позицию Вашингтона."Иными словами, хвалился, что якобы "сбил" президента США с дороги к миру и направил его на тропу войны. Точно так же, вопреки многократным заявлениям Трампа о недопустимости втягивания Украины в НАТО, генсек альянса Марк Рютте не устает повторять, что натовские двери для Киева остаются открытым", – напомнил Лавров.Он также подчеркнул, что в Европе делают ставку на откровенно террористические методы режима Зеленского по нанесению ударов, в том числе вглубь российской территории, по сугубо гражданским целям, включая медицинские объекты, жилые дома, общежития колледжей, детей, в надежде посеять недовольство и панику среди нашего населения, расколоть российское общество.Лавров указал, что реальная цель Запада – спасение режима Зеленского, а также "консервация" Украины как плацдарма для продолжения борьбы с Россией."Для этого и хотят добиться немедленного прекращения огня, чтобы остановить российское наступление, вновь (как и в период Минских договоренностей) выиграть время для накачки киевского режима вооружениями и развертывания на подконтрольной ему территории оккупационных сил с антироссийским мандатом под флагом "коалиции желающих", – отметил глава МИД РФ.Остановился Лавров и на политике США. По его словам, последние отходят от претензий на роль объективного посредника и следуют тому же курсу наращивания санкционного давления на Россию, как и Европа."Помимо продления всех байденовских санкций администрацией Трампа уже принят немалый пакет санкций против России. Забыты заявления президента США сразу после Анкориджа о том, что на Украине нужен долгосрочный мир, а не на пару лет, и что "Аляска заложила базу для движения в этом направлении". Вчера заместитель постоянного представителя США при ООН потребовал немедленного прекращения огня. Больше ничего. Ни о каком долгосрочном урегулировании он не говорил. Помимо прочего, при обсуждении различных международных проблем было заявлено, что для Вашингтона нет ограничений в виде международного права (будь то многосторонние или двусторонние договоры) и что у США "своя мораль"", – отметил Лавров.Он также подчеркнул, что и Европа не беспокоится по поводу международного права, доказательством чему стал грабёж российских золотовалютных резервов, введение вторичных санкций против торговых партнёров Российской Федерации, шантаж стран мирового большинства, особенно СНГ и других соседей России, но также и государств по всему миру."При этом ЕС и Лондон с гордостью объявляют о планах поставки на Украину новых современных вооружений, в открытую заявляя о подготовке своего участия к войне против России, угрожая ударами по Калининградской области, Кольскому полуострову", – отметил Лавров.Он указал, что Европа "в очередной раз становится главной угрозой для международного мира и безопасности"."Брюссель вместе с Парижем, Берлином, Лондоном вновь, как и гитлеровская Германия перед Второй мировой войной, сплачивают континент под знаменами неонацизма и русофобии", – подчеркнул министр иностранных дел России.Лавров напомнил, что с 2022 года страны ЕС и НАТО голосуют против ежегодной резолюции Генеральной Ассамблеи ООН о борьбе с героизацией нацизма, неонацизмом и другими видами практики, которые способствуют эскалации современных форм расизма, расовой дискриминации, ксенофобии и связанной с ними нетерпимости. Кроме того, напомнил министр и о современном украинско-польском конфликте, вызванном героизацией нацистских приспешников, связанных с "Волынской резнёй".Лавров заявил, что Берлин возглавляет курс на милитаризацию ЕС и официально провозгласил планы сделать германскую армию вновь сильнейшей в Европе. Он напомнил о словах командующего Люфтваффе Хойгерта Нойманна, который заявил, что германская авиация готова сразиться с Россией "хоть сегодня".По словам Лаврова, нынешние элиты в Европе не скрывают, что готовятся к войне с Россией в скором будущем. При этом называются роки не позднее 2030 года."Но главное не сроки, а суть. Объявлено, например, (это интересный факт), что Нидерланды отрабатывают сценарий создания лагерей для российских военнопленных на своей территории на случай войны с нами. По сути, те же самые концентрационные лагеря, которые Германия создавала в Европе во время Второй мировой войны", – отметил Лавров.Он также процитировал главу Генштаба ВС Бельгии Фредерика Вансину, который заявил, что у Европы "есть ещё несколько лет, благодаря крови украинцев, которые покупают это время".Глава МИД РФ указал, что потуги Запада взять исторический реванш очевидны, ради чего киевскому режиму всё дозволено."Подчеркну ещё раз: они хотят реванша, хотят, чтобы Россия капитулировала и смирилась с поглощением Украины во главе с нынешним нацистским режимом либо Североатлантическим альянсом, либо Евросоюзом. Причем разницы тут уже нет никакой", – подчеркнул Лавров.Отвечая на вопрос посла Лиги арабских государств Валида Хамида Шилтага о возможности переговоров между Украиной и Россией, Лавров напомнил историю вопроса, в т.ч. и до СВО. Например, о переговорах в Париже в 2019 году. Кроме того, Лавров напомнил и о Минских соглашениях 2015 года, а также о переговорах уже после начала СВО – в Стамбуле, и о срыве достигнутых там договорённостей."Ещё раз скажу, что президент России Владимир Путин каждый раз, когда выступает по украинской теме, подчеркивает, что мы однозначно предпочитаем политико-дипломатическое урегулирование. Параметры урегулирования были обсуждены и согласованы, по большому счету, на Аляске. Почти год назад, когда американские переговорщики предложили свою программу, схему действий, мы с ней согласились. Её реализация предполагала начало переговоров по деталям политического урегулирования. Не хочу даже подозревать, что Аляска, как и европейские действия, была задумана, чтобы выиграть время для довооружения киевского режима. Не хочу даже об этом думать, но на деле получилось так, как получилось", – подчеркнул Лавров.Он также прокомментировал удары украинских беспилотников по российской мирной инфраструктуры и сравнение этих ударов с ударами ВС РФ."Россия наносит удары по тем целям, которые связаны с действиями вооруженных сил Украины. Это включают, безусловно, и объекты энергетики, и транспортную инфраструктуру. Взаимность в этих вопросах трудно найти, потому что вы привели пример Московского нефтеперерабатывающего завода. Это можно как-то "продать" своему населению и мировой общественности как подрыв российской энергетической базы России, базы, которая используется для боевых действий. Но то, о чём мы сегодня говорили в начале встречи: и Старобельск, и то, что произошло с автобусом, перевозившим белорусских детей-спортсменов, и атаки на госпиталь, на колледжи, которые готовили учителей для младших классов, – это всё делается сознательно", – подчеркнул Лавров.По его словам, так киевских режим хочет посеять панику, подорвать единство российского общества, что не удавалось ни у Адольфа Гитлера, ни у Наполеона Бонапарта.Подробнее о заявлениях президента России Владимира Путина – в статье Павла Котова "Придем туда, куда нужно. Стамбул и Анкоридж, "бумажка" Зеленского. Путин про Украину".

https://ukraina.ru/20260624/otvetstvennost-dlya-kievskogo-rezhima-obstrely-i-nalty-khronika-sobytiy-na-1300-24-iyunya-1080578024.html

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эксклюзив, хроники, эммануэль макрон, сергей лавров, владимир зеленский, россия, европа, украина, ес, нато, оон