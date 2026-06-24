https://ukraina.ru/20260624/stoit-li-zhdat-eskalatsii-v-blizhayshiy-mesyats-1080593225.html

Стоит ли ждать эскалации в ближайший месяц?

Стоит ли ждать эскалации в ближайший месяц? - 24.06.2026 Украина.ру

Стоит ли ждать эскалации в ближайший месяц?

Заявления Владимира Путина 23 июня фактически зафиксировали смену нарратива, который можно назвать "осторожно, двери закрываются" для мирных переговоров. Этот сигнал, прежде всего, послан западным спонсорам украинского режима.

2026-06-24T18:11

2026-06-24T18:11

2026-06-24T18:11

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Синхронное упоминание Стамбула, Анкориджа и "реалий на земле" формирует переговорную рамку, в которой у Запада остается минимальное пространство для торга.Путин впервые жестко соединил четыре элемента в единую систему: линия фронта как факт, стамбульский проект 2022 года как база, анкориджские обсуждения как дополнительная опция и собственная "формула" 2024 года как красная линия. В переводе на язык переговоров это означает, что Москва не намерена обсуждать ни территориальные уступки, ни нейтральный статус Украины. По сути, предлагается капитуляция Киева. Любые альтернативные планы (вроде "формулы Зеленского" или китайской схемы) автоматически выводятся за скобки.Ужесточение риторики Москвы обусловлена, несомненно, и дипломатическими маневрами США, и ударами украинскими дронами по российским территориям. Путин квалифицировал эти атаки как "террористические выпады, которые имеют цель раскачать российское общество. Можно ли считать последние события и реакцией на них Кремля сменой курса - анализировали эксперты в своих соцсетях.Политтехнолог Алексей ЧеснаковВ новом витке эскалации конфликта, связанном с активизацией дальнобойных ударов, выделяется важный сущностный вопрос: кто именно противостоит России? Вопрос, на первый взгляд, простой. Однако разные властные акторы дают на него разные ответы.России противостоит Украина? Европа? Отдельные страны Европы? Коллективный Запад? Несмотря на частные противоречия, в официальном нарративе существует общий консенсус: коллективный Запад воюет с Россией руками Украины. Такая объяснительная модель подходит для аудитории в текущей фазе конфликта, однако рано или поздно мы окажемся перед эскалационной развилкой, в которой нужно будет выбирать: мы воюем с Украиной или мы все же воюем с Западом? От ответа будут зависть пределы эскалации. В логике конфликта с Украиной полное освобождение Донбасса может считаться логичным итогом противостояния. Как в политическом, так и в военном смыслах. Однако в логике большого конфликта с Западом это достижение вряд ли можно считать окончательным, так как оно никак не меняет конфигурацию большой игры. И как только эта цель будет достигнута, актуализируется вопрос – а что дальше?Сейчас окончательный ответ на этот вопрос не требуется. Напротив, он будет сужать пространство для маневра Москвы. Однако рано или поздно придется определяться. Пространство для эскалации не может расширяться бесконечно. В какой-то момент придется переходить к следующей фазе. И к этому времени желательно иметь и стратегию, и волю ее реализовать, и ресурсы, и объяснительную модель.Политолог Павел ДанилинЗнаете, что поражает. Вот эта вот бравурность некоторых комментаторов пробандеровской направленности. Мол, зачем вы предлагаете Киеву переговоры на условиях Стамбула, ведь тогда у Киева не было ни ракет, ни БПЛА дальнего действия. Так что теперь-то огого! Эгегей!Хотелось бы заметить, что у Киева и сейчас нет ни ракет, ни БПЛА дальнего действия. Все, что есть у Киева - это огромные долги перед Западом, который содержит Украину. Впрочем, Украина за это расплачивается сейчас своим пушечным мясом, а потом будет долго платить взятые нынешней хунтой долги.Что еще есть у Украины, кроме долгов? Есть потерянная территория, на которой располагалось 40% промышленного производства и около 25% - сельскохозяйственных угодий. Есть потерянные 10 миллионов украинцев, сбежавших из этой страны на Запад (6 миллионов, ставших гражданами России, я тут не считаю, они были давно потеряны). Есть полтора миллиона, лежащих в земле, могилизированных после бусификации. Есть полтора миллиона, ставших инвалидами. Что еще есть у Украины? Бесноватый фюрер, который делает все, чтобы Москва сняла свои белые перчатки и начала дубасить по-черному. Так что, конечно, можно рассказывать сказки, что, мол, у Украины есть "Шторм Шедоу" и "Хорнеты". Но если дядя дал шпаненку пистолет, направил его в сторону цели, зарядил в него патрон, а шпаненок лишь нажал на курок, то, поверьте, это не делает шпаненка производителем пистолета и оружейным бароном. Конечно, Зеленскому жизненно не хочется соглашаться на те же условия, что были согласованы в Стамбуле - ведь тогда получится, что и имитация Бучи была зря, и все эти полтора миллиона в землю закопали напрасно. И из всего цимеса - только несколько особняков в Италии и Франции, да счета на несколько миллиардов долларов. И понятно, что то, что сегодня делает Зеленский - это демонстрация того, что у него есть порох в пороховницах, и что Украина еще может и готова сопротивляться. Но дело в том, и это нужно было бы понимать его хозяевам, что нынешняя эскалация - это уже не столько про нас с Украиной. Это уже про нас с Европой. И то, что делает Киев по указке Запада, теоретически (да и практически) может очень плохо кончиться для этого Запада в целом. Правда, чтобы Запад это понял, хорошо бы как раз снять белые перчатки, оскалиться и начать отвечать по всем направлениям, отчаянно и дико, безжалостно и злобно.Политолог Максим ЖаровВсе сегодняшние словесные интервенции Кремля (Путин, Лавров, Рябков, Ушаков) говорят о том, что Кремль по-прежнему исповедует концепцию "горизонтальной войны", в которой ставка делается на сухопутный компонент физического контроля территории.Между тем Украина уже достаточно давно приступила к реализации концепции "вертикальной войны", где ставка делается на физический контроль территории с помощью завоевания "малого неба". В связи с чем Киев сейчас может без существенного наращивания сухопутных войск вести пространственные операции с целью захвата контроля над ключевыми транспортными коридорами в России и Белоруссии. Это и белорусское приграничье (трасса Гомель-Мозырь-Брест), и Кинбурнская коса, и Крым, и даже трасса М4 "Дон" в районе Ростова-на-Дону.Все эти пространственные операции Киева действительно имеют целью, как правильно сказал Путин, "создать для себя благоприятные условия в случае возобновления мирных переговоров с так называемых сильных позиций".Другое дело в том, что, судя по нынешним речам, Кремль ещё пока не пришел к мысли о том, что эти пространственные операции Киева - это инструмент влияния на переговорную позицию Трампа, а не на переговорную позицию самого Кремля. Важно сразу понимать, что Трампу такие операции сейчас очень "заходят", так как они медийны по сути своей. А особенно после того, как Иран утер Трампу нос своим манипулированием доступом в Ормузский пролив. Поэтому чем скорее в Кремле поймут это и перейдут к военно-политическому планированию в формате "вертикальной войны", тем будет лучше для страны.Директор Института международных политических и экономических стратегий РУССТРАТ Елена ПанинаМосква, конечно, готова вести переговоры, и об этом постоянно говорится на всех уровнях. Но на своих условиях, а не на условиях врага. Что касается участия высокотехнологических американских компаний в войне против России через Украину, то это не новость. И очевидно, что за этим стоит американское государство — как главный провокатор, модератор и бенефициар украинского конфликта. Тот же Маск со своим Starlink работает по подряду от Пентагона. Дроны-камикадзе Hornet сейчас активно осваиваются в ВС США. Испытания в боевых условиях на Украине прошли успешно. Можно смело внедрять у себя. Кстати, сейчас проект по Hornet переходит на новый качественный уровень. ВСУ с апреля используют комплекс Hornet Vision Ctrl, позволяющий пилотам дистанционно управлять дронами из любой точки мира. Данная система прошла и кодификацию НАТО. Значит, не составит труда к украинским операторам дронов добавить операторов Альянса, которые будут находиться за пределами Украины и, соответственно, за пределами воздействия российских средств поражения. Что касается Maven от Palantir, то данное ПО фактически превратилось в операционную систему для планирования ударов по территории России. Не далее как в мае во время визита в Киев Алекс Карп гордо заявил, что предстоящие летние удары по Москве и центральным регионам России станут демонстрацией возможностей его платформы. Все эти факты говорят в пользу того мнения, что "дух Анкориджа" был с самого начала гигантской операцией прикрытия с целью выиграть время для перевооружения ВСУ по ряду технологических направлений. Невозможно не замечать и то, что военные действия против нашей страны ведутся не только через Украину, но и прямо с территорий стран НАТО. Такая комфортная для Запада война на удалёнке.О том, что происходит сегодня с украинской экономикой - в материале Экономика Украины и война: рост ж/д тарифов, жирующие деффективные менеджеры и конкуренция с Польшей.

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эксклюзив, украина, запад, киев, владимир путин, владимир зеленский, дональд трамп, вооруженные силы украины, нато, пентагон