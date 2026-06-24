Итоги 24.06.26: РФ может применить ядерное оружие, а в Европе заканчиваются ресурсы для Украины - 24.06.2026 Украина.ру
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Итоги 24.06.26: РФ может применить ядерное оружие, а в Европе заканчиваются ресурсы для Украины
Итоги 24.06.26: РФ может применить ядерное оружие, а в Европе заканчиваются ресурсы для Украины - 24.06.2026 Украина.ру
Итоги 24.06.26: РФ может применить ядерное оружие, а в Европе заканчиваются ресурсы для Украины
Дарина Боровик в итогах дня расскажет: Россия заявила о готовности защитить Белоруссию в случае ударов со стороны Украины. Лавров напомнил о союзном договоре... Украина.ру, 24.06.2026
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украина
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Дарина Боровик в итогах дня расскажет: Россия заявила о готовности защитить Белоруссию в случае ударов со стороны Украины. Лавров напомнил о союзном договоре Москвы и Минска, который предусматривает самые жесткие меры реагирования.Одновременно Москва обвиняет США в срыве "анкориджских договоренностей", а Путин заявляет, что переговоры были остановлены Киевом. На этом фоне Венгрия блокирует продвижение Украины в ЕС, Болгария отказывается от дальнейшей военной помощи, а внутри самой Украины набирает обороты громкое расследование о небоевых смертях украинцев в штурмовом полку "Скала".
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Видео, Украина, Россия, Москва, Сергей Лавров, Владимир Путин, ЕС

Итоги 24.06.26: РФ может применить ядерное оружие, а в Европе заканчиваются ресурсы для Украины

18:36 24.06.2026
 
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Дарина Боровик в итогах дня расскажет: Россия заявила о готовности защитить Белоруссию в случае ударов со стороны Украины. Лавров напомнил о союзном договоре Москвы и Минска, который предусматривает самые жесткие меры реагирования.
Одновременно Москва обвиняет США в срыве "анкориджских договоренностей", а Путин заявляет, что переговоры были остановлены Киевом. На этом фоне Венгрия блокирует продвижение Украины в ЕС, Болгария отказывается от дальнейшей военной помощи, а внутри самой Украины набирает обороты громкое расследование о небоевых смертях украинцев в штурмовом полку "Скала".
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