https://ukraina.ru/20260624/itogi-240626-rf-mozhet-primenit-yadernoe-oruzhie-a-v-evrope-zakanchivayutsya-resursy-dlya-ukrainy-1080598775.html
Итоги 24.06.26: РФ может применить ядерное оружие, а в Европе заканчиваются ресурсы для Украины
Итоги 24.06.26: РФ может применить ядерное оружие, а в Европе заканчиваются ресурсы для Украины - 24.06.2026 Украина.ру
Итоги 24.06.26: РФ может применить ядерное оружие, а в Европе заканчиваются ресурсы для Украины
Дарина Боровик в итогах дня расскажет: Россия заявила о готовности защитить Белоруссию в случае ударов со стороны Украины. Лавров напомнил о союзном договоре... Украина.ру, 24.06.2026
2026-06-24T18:36
2026-06-24T18:36
2026-06-24T18:36
видео
украина
россия
москва
сергей лавров
владимир путин
ес
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Дарина Боровик в итогах дня расскажет: Россия заявила о готовности защитить Белоруссию в случае ударов со стороны Украины. Лавров напомнил о союзном договоре Москвы и Минска, который предусматривает самые жесткие меры реагирования.Одновременно Москва обвиняет США в срыве "анкориджских договоренностей", а Путин заявляет, что переговоры были остановлены Киевом. На этом фоне Венгрия блокирует продвижение Украины в ЕС, Болгария отказывается от дальнейшей военной помощи, а внутри самой Украины набирает обороты громкое расследование о небоевых смертях украинцев в штурмовом полку "Скала".
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Видео, Украина, Россия, Москва, Сергей Лавров, Владимир Путин, ЕС
Дарина Боровик в итогах дня расскажет: Россия заявила о готовности защитить Белоруссию в случае ударов со стороны Украины. Лавров напомнил о союзном договоре Москвы и Минска, который предусматривает самые жесткие меры реагирования.
Одновременно Москва обвиняет США в срыве "анкориджских договоренностей", а Путин заявляет, что переговоры были остановлены Киевом. На этом фоне Венгрия блокирует продвижение Украины в ЕС, Болгария отказывается от дальнейшей военной помощи, а внутри самой Украины набирает обороты громкое расследование о небоевых смертях украинцев в штурмовом полку "Скала".