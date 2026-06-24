https://ukraina.ru/20260624/itogi-240626-rf-mozhet-primenit-yadernoe-oruzhie-a-v-evrope-zakanchivayutsya-resursy-dlya-ukrainy-1080598775.html

Итоги 24.06.26: РФ может применить ядерное оружие, а в Европе заканчиваются ресурсы для Украины

Итоги 24.06.26: РФ может применить ядерное оружие, а в Европе заканчиваются ресурсы для Украины - 24.06.2026 Украина.ру

Итоги 24.06.26: РФ может применить ядерное оружие, а в Европе заканчиваются ресурсы для Украины

Дарина Боровик в итогах дня расскажет: Россия заявила о готовности защитить Белоруссию в случае ударов со стороны Украины. Лавров напомнил о союзном договоре... Украина.ру, 24.06.2026

2026-06-24T18:36

2026-06-24T18:36

2026-06-24T18:36

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украина

россия

москва

сергей лавров

владимир путин

ес

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Дарина Боровик в итогах дня расскажет: Россия заявила о готовности защитить Белоруссию в случае ударов со стороны Украины. Лавров напомнил о союзном договоре Москвы и Минска, который предусматривает самые жесткие меры реагирования.Одновременно Москва обвиняет США в срыве "анкориджских договоренностей", а Путин заявляет, что переговоры были остановлены Киевом. На этом фоне Венгрия блокирует продвижение Украины в ЕС, Болгария отказывается от дальнейшей военной помощи, а внутри самой Украины набирает обороты громкое расследование о небоевых смертях украинцев в штурмовом полку "Скала".

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