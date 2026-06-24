Зрада Экспресс: безнаказанность порождает Содом и Гоморру. Украинские политики пытаются удовлетвориться - 24.06.2026 Украина.ру
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Зрада Экспресс: безнаказанность порождает Содом и Гоморру. Украинские политики пытаются удовлетвориться
Зрада Экспресс: безнаказанность порождает Содом и Гоморру. Украинские политики пытаются удовлетвориться - 24.06.2026 Украина.ру
Зрада Экспресс: безнаказанность порождает Содом и Гоморру. Украинские политики пытаются удовлетвориться
Мария Тихая, таролог и финалистка "Битвы экстрасенсов", заявляет о крайне шокирующих интимных историях с представителями украинской политической элиты — и даже... Украина.ру, 24.06.2026
2026-06-24T18:15
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Мария Тихая, таролог и финалистка "Битвы экстрасенсов", заявляет о крайне шокирующих интимных историях с представителями украинской политической элиты — и даже озвучивает суммы, которые ей предлагали за участие в подобных эпизодах.Параллельно всплывает старая и новая эзотерика украинской политики — от карпатских мольфаров до "фэн-шуй офисов". На фоне всего этого "средние феодалы" тоже не остаются в стороне — ТЦК, военкоматы и медкомиссии превращаются в отдельный пласт локальной власти со своим образом жизни.Дарина Боровик в свежей "Зраде Экспресс" разбирается, как украинские границы между расследованием, слухами, символами и эмоциями постепенно исчезают, и почему украинское беззаконие породило такой хаос в умах.
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Зрада Экспресс: безнаказанность порождает Содом и Гоморру. Украинские политики пытаются удовлетвориться

18:15 24.06.2026
 
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Мария Тихая, таролог и финалистка "Битвы экстрасенсов", заявляет о крайне шокирующих интимных историях с представителями украинской политической элиты — и даже озвучивает суммы, которые ей предлагали за участие в подобных эпизодах.
Параллельно всплывает старая и новая эзотерика украинской политики — от карпатских мольфаров до "фэн-шуй офисов". На фоне всего этого "средние феодалы" тоже не остаются в стороне — ТЦК, военкоматы и медкомиссии превращаются в отдельный пласт локальной власти со своим образом жизни.
Дарина Боровик в свежей "Зраде Экспресс" разбирается, как украинские границы между расследованием, слухами, символами и эмоциями постепенно исчезают, и почему украинское беззаконие породило такой хаос в умах.
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