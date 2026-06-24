https://ukraina.ru/20260624/lavrov-zelenskiy-rukovodit-evropoy-a-khochet-esch-i-ssha-tem-vremenem-bludnyy-papa-tramp-vernulsya-v-1080599780.html

Лавров: Зеленский руководит Европой, а хочет ещё и США, тем временем блудный папа Трамп вернулся в семью

Лавров: Зеленский руководит Европой, а хочет ещё и США, тем временем блудный папа Трамп вернулся в семью - 24.06.2026 Украина.ру

Лавров: Зеленский руководит Европой, а хочет ещё и США, тем временем блудный папа Трамп вернулся в семью

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров в ходе выступления на "Примаковских чтениях", где присутствовала корреспондент "Украины.ру", разъяснил, что происходит вокруг урегулирования ситуации на Украине, а то всё так стремительно меняется, что возникает много вопросов, в т.ч. по позиции США

2026-06-24T19:04

2026-06-24T19:04

2026-06-24T19:04

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Россия, естественно, поддержала настрой Дональда Трампа, с которым он пришёл на второй президентский срок, о сотрудничестве, состоялся телефонный разговор глав государств, затем руководители внешнеполитических ведомств провели хорошую встречу в Эр-Рияде в феврале 2025 года, где госсекретарь США Марко Рубио выступил с инициативой руководствоваться национальными интересами и действовать сообща в тех сферах, где интересы двух стран совпадают. Москва, конечно же, приветствовала такое предложение.Трамп при любой возможности повторял свой излюбленный тезис "Украина - не моя война, это всё Байден, будь я в то время президентом, она бы вообще не началась, давайте отодвинем эту проблему". И Россия думала, что после саммита на Аляске её отодвинули, однако всё не так однозначно.По словам главы МИД РФ Сергея Лаврова, было ясно, что представители нынешней администрации Белого дома понимали первопричину украинского кризиса (никакого НАТО для Украины), а это и есть золотое правило в урегулировании любого конфликта - искоренить первопричины.Накануне саммита в Анкоридже спецпосланник президента США Стивен Уиткофф привёз чёткие предложения по Украине, и российский лидер Владимир Путин взял их в работу."Президент Путин в Анкоридже президенту Трампу сказал, что тут (в американском предложении - ред.) есть какие-то нюансы, но я эти нюансы беру на себя: я принимаю Ваше предложение. Но это уже был компромисс. А сейчас нам говорят: "Слушайте, не получается пока, давайте вот ещё раз что-нибудь уступите". Мы там ничего не уступали. Мы там просто договорились о том, как прекратить боевые действия и приступить к решению всех остальных вопросов уже за столом переговоров", - заявил Лавров.У России была достаточная уверенность, что это будет способствовать реализации тех самых целей, которые президент поставил, но поэтапно. Однако всего через неделю-две Трамп провёл в Вашингтоне консультации по этому поводу с европейцами, там же оказался и глава киевского режима Владимир Зеленский, отметил министр. В итоге у российской стороны до сих пор нет ответа на американское предложение, которое она поддержала.Более того, параллельно с паузой в украинском урегулировании США наращивают экономическое давление на РФ, продлив действовавшие и введя новые санкции. По словам Лаврова, американцы хотят забрать почти весь международный бизнес "Роснефти" и "Лукойла", попавшие под ограничительные меры Вашингтона, также есть информация об их планах выкупить европейскую часть "Северных потоков", восстановить и взять под свой контроль, видимо, для того, чтобы с хорошей наценкой перепродавать российский газ (кроме него, туда ничего качать нельзя).Кроме того, Пентагон создал новую программу целиком для Украины: готовится некий полигон США для осваивания методов ведения войны с учётом опыта боевых действий на Украине - и нет никаких ограничений, кроме физических, в плане продажи вооружения Европе для того, чтобы она продолжала накачивать Украину.Накануне украинское издание Kyiv Independent сообщило, ссылаясь на анонимные источники, что после встречи на саммите G7 с Зеленским Трамп дал добро на ужесточение санкций против России и на усиление военных действий, включая удары в глубь территории РФ. Лавров сомневается, что это отражает действительность - скорее, выдают желаемое за действительное. При этом он отметил, что без американской прямой помощи в наведении и в получении данных по целеполаганию ВСУ не могли бы осуществлять террористические атаки по российским регионам, что делают сейчас.Подходы США к украинскому урегулированию очень существенно изменились, констатировал Лавров, и Россия хочет разобраться, какой позиции придерживаются Соединённые Штаты после саммита G7, где вместе с европейцами подписались под пунктами итогового документа о дальнейшей помощи Киеву и давлении на Москву."По Украине мы хотим понять, что там в Эвиане произошло. Потому что, если послушать Эммануэля Макрона, то Анкоридж похоронен, президент Трамп - блудный как бы сын или блудный папа, вернулся в семью. И теперь, значит, вот они опять все вместе. Но нам американцы пока не рассказывали, что они вынесли из этого саммита "семёрки" в Эвиане и как они видят результаты этого саммита, какова будет их дальнейшая линия", - сказал Лавров.Урегулировать ситуацию вокруг Украины политико-дипломатическими методами вполне ещё возможно, убеждён глава МИД РФ, для этого нужны конкретные юридически обязывающие гарантии в сфере безопасности на основе принципа её неделимости, включая обеспечение безопасности России на западных рубежах. Одновременно Запад должен понять, чем быстрее, тем лучше, что от планов военно-политической, геоэкономической и идеологической экспансии в зоне жизненных интересов России нужно отказаться."После многих лет, как оказалось, бессмысленных и безрезультатных увещеваний с нашей стороны необходимо осознать простую истину: противникам России нельзя бесконечно и безнаказанно игнорировать наши ясно выраженные предупреждения о недопустимости создания неприемлемых угроз национальной безопасности нашей страны и нарушения всех возможных обязательств в отношении законных прав русского и русскоязычного населения Украины, свободы использования русского языка, свободы русскоязычных средств массовой информации, русской и российской культуры, канонической Украинской православной церкви, - подчеркнул Лавров.Россия по-прежнему привержена пониманиям относительно политических путей выхода из украинского кризиса, достигнутым в Анкоридже, подтвердил министр, напомнив, что их автором по большому счёту была американская сторона, а Путин лишь дал согласие на озвученное предложение после того, как тщательно их проработал."Мяч сегодня не на нашей стороне поля, хотя нам его всё чаще пытаются перебросить из офсайда, если говорить языком популярного ныне футбольного чемпионата мира. Это не пойдёт", - сказал Лавров.Для России решение по Украине имеет принципиальный характер, и размениваться на какие-то временные, промежуточные решения, а уж тем более принимать продиктованные кем-то ультиматумы, она, конечно же, не будет, и это важно иметь в виду некоторым деятелям западных стран, которые накачивают киевский режим вооружениями и одновременно пытаются - наверное, уже для себя "похоронив" итоги Анкориджа - навязать своё видение переговоров как процесса оформления капитуляции России, подчеркнул глава МИД РФ."Мы всегда готовы, но мы сядем за стол переговоров, если с той стороны будут вразумительные какие-то идеи, предложения и адекватные люди, мы на слово никому не будем доверять. Нам говорят: "Вот давайте прекращение огня по линии соприкосновения, и тогда потом - переговоры". Нет, мы так уже делали. <...> Жульничать уже с собой не позволим. Хотя иногда мы бываем наивными людьми, нас, может быть, по простодушию очередной раз получится как-то ввести в заблуждение, но мы сейчас на особом чеку", - заявил Лавров.Он напомнил, что Россия была за столом переговоров "с самого начала деградации украинского государства": во время Майдана, в "нормандском формате", в Стамбуле сразу после начала СВО. А в прошлом году весь процесс оборвался, когда на очередном раунде консультаций украинцы посетовали насчёт низкого уровня руководителей делегаций, мол, занимаются только гуманитарными вопросами. Тогда Россия предложила существенно повысить представительство и создать рабочие группы по гуманитарным, политическим и военным вопросам, после чего Киев ушёл в тень и лишь спустя несколько месяцев сказал, что в переговорах больше не заинтересован."Поэтому сейчас, когда Зеленский натужно требует переговоров, найдите цитаты 2023, 2024, 2025 годов, когда и он, и вся верхушка, всё правительство Украины заявляли: "Никаких переговоров с Путиным". Зеленский где-то даже произнёс, что компромисс для Украины будет заключаться уже в том, чтобы Путина оставить в живых. Почитайте! Этот человек сейчас руководит всей Европой, а хочет ещё и Соединёнными Штатами руководить", - заявил Лавров.Министр также указал на не совсем адекватные действия европейских чиновников."Они говорят: "Вот вам ультиматум. Мы не посредники, потому что мы с Украиной, но мы сядем вместе с ней за стол переговоров, и только вы не хотите этих переговоров. Это, по-моему, уже неадекватность, это шизофреническая позиция, логика", - с недоумением сказал Лавров.Он подтвердил факт контактов представителей аппарата председателя Евросовета с Москвой и в этом контексте указал на лицемерие Эммануэля Макрона, критиковавшего Антониу Кошту за эти телефонные звонки, мол, это неприемлемо, надо вместе собираться и решать: ​​​​​​​президент Франции сам направлял гонцов в Россию, и их принимали, как и гонцов из Лондона.Кошта, который подвергся критике не только со стороны лидера Пятой республики, заявил, что Евросоюз обсуждает не переговоры с Россией, а усиление давления на Москву, и ЕС, как он утверждает, должен сидеть за столом переговоров, хотя не может считаться посредником, поскольку целиком на стороне Украины."Что они собираются обсуждать? Принимать у России акт о капитуляции? Это абсолютно несерьёзно и абсолютно неадекватно той реальной роли, которую Европа играет в мировых делах", - отметил Лавров.Подводя итоги, министр сказал, что по общей повестке дня достижение договорённостей с США сейчас маловероятно, но по отдельным вопросам договориться можно. Так что идти нужно от частного к общему, находить решения на ежедневной основе, делать небольшие, но важные шаги в поиске путей сближения, как состоявшийся визит депутатов Госдумы в Конгресс и запланированный на 1 июля хоккейный матч РФ-США с участием известных спортсменов, учёных, музыкантов."Нас иногда упрекают в том, что, занимаясь внешней политикой, мы якобы порой копаемся в мелочах и за деревьями не видим леса, но нам бы с деревьями разобраться, а уже лесом займёмся потом", - вот так Лавров завершил своё выступление.Как США начали дрейфовать от договорённостей, достигнутых в Анкоридже, читайте в репортаже с предыдущего дня "Примаковских чтений" - Конфликты стали новой нормальностью. Мир подошёл к опасной черте, а Украина - лишь часть этой истории

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