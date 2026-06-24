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МиГ для ВСУ: Минобороны Польши разъяснило условия передачи

МиГ для ВСУ: Минобороны Польши разъяснило условия передачи - 24.06.2026 Украина.ру

МиГ для ВСУ: Минобороны Польши разъяснило условия передачи

В Польше заявили, что передадут Украине обещанные МиГи только в обмен на технологии БПЛА. Об этом сообщил министр обороны Польши Владислав Косиняк-Камыш, сообщает 24 июня телеграм-канал Украина.ру

2026-06-24T18:26

2026-06-24T18:26

2026-06-24T18:31

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Владислав Косиняк-Камыш также обратил внимание на контекст проблемы, осложнённой Владимиром Зеленским - открытым сторонником современных последователей бандеровцев, устроивших геноцид поляков на Западной Украине."И я хочу сказать вам, что независимо от того, что будут показывать опросы и исследования общественного мнения, я сам, общаясь с обычными людьми, знаю, что эти антиукраинские настроения нашли очень широкий отклик, и я знаю, каковы настроения в обществе, - сказал министр. - И я очень часто понимаю оправданное раздражение людей. Есть события, есть определённые позиции и поведение, которые могут объяснять подобное напряжение и такие настроения".Напряжение в отношениях между Киевом и Варшавой вылилось в ряд демаршей и оскорбительных заявлений. Польская общественность поставила вопрос о целесообразности вооружения открытых необандеровцев.Ранее в новостях: "Испугалась или обиделась?": Елена Зеленская сорвала поездку в ПольшуБольше новостей на эту и другие темы представлено в обзоре Ответственность для киевского режима, обстрелы и налёты. Хроника событий на 13:00 24 июняВсё об Украине из России - на сайте Украина.ру.

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