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МиГ для ВСУ: Минобороны Польши разъяснило условия передачи
МиГ для ВСУ: Минобороны Польши разъяснило условия передачи - 24.06.2026 Украина.ру
МиГ для ВСУ: Минобороны Польши разъяснило условия передачи
В Польше заявили, что передадут Украине обещанные МиГи только в обмен на технологии БПЛА. Об этом сообщил министр обороны Польши Владислав Косиняк-Камыш, сообщает 24 июня телеграм-канал Украина.ру
2026-06-24T18:26
2026-06-24T18:26
2026-06-24T18:31
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Владислав Косиняк-Камыш также обратил внимание на контекст проблемы, осложнённой Владимиром Зеленским - открытым сторонником современных последователей бандеровцев, устроивших геноцид поляков на Западной Украине."И я хочу сказать вам, что независимо от того, что будут показывать опросы и исследования общественного мнения, я сам, общаясь с обычными людьми, знаю, что эти антиукраинские настроения нашли очень широкий отклик, и я знаю, каковы настроения в обществе, - сказал министр. - И я очень часто понимаю оправданное раздражение людей. Есть события, есть определённые позиции и поведение, которые могут объяснять подобное напряжение и такие настроения".Напряжение в отношениях между Киевом и Варшавой вылилось в ряд демаршей и оскорбительных заявлений. Польская общественность поставила вопрос о целесообразности вооружения открытых необандеровцев.Ранее в новостях: "Испугалась или обиделась?": Елена Зеленская сорвала поездку в ПольшуБольше новостей на эту и другие темы представлено в обзоре Ответственность для киевского режима, обстрелы и налёты. Хроника событий на 13:00 24 июняВсё об Украине из России - на сайте Украина.ру.
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Новости, Польша, Украина, Вооруженные силы Украины, Минобороны, военная помощь Украине, Украина-ЕС, ВВС Украины, ВСУ, Украина-НАТО, Владимир Зеленский, геноцид, Вторая мировая война, Волынская резня, Мир без границ
МиГ для ВСУ: Минобороны Польши разъяснило условия передачи
18:26 24.06.2026 (обновлено: 18:31 24.06.2026)
В Польше заявили, что передадут Украине обещанные МиГи только в обмен на технологии БПЛА. Об этом сообщил министр обороны Польши Владислав Косиняк-Камыш, сообщает 24 июня телеграм-канал Украина.ру
Владислав Косиняк-Камыш также обратил внимание на контекст проблемы, осложнённой Владимиром Зеленским - открытым сторонником современных последователей бандеровцев, устроивших геноцид поляков на Западной Украине.
"И я хочу сказать вам, что независимо от того, что будут показывать опросы и исследования общественного мнения, я сам, общаясь с обычными людьми, знаю, что эти антиукраинские настроения нашли очень широкий отклик, и я знаю, каковы настроения в обществе, - сказал министр. - И я очень часто понимаю оправданное раздражение людей. Есть события, есть определённые позиции и поведение, которые могут объяснять подобное напряжение и такие настроения".
Напряжение в отношениях между Киевом и Варшавой вылилось в ряд демаршей и оскорбительных заявлений. Польская общественность поставила вопрос о целесообразности вооружения открытых необандеровцев.
Всё об Украине из России - на сайте Украина.ру.