Мечтают о концлагерях, зачистках и удушении территории. Что на Украине говорят о Крыме - 24.06.2026 Украина.ру
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Мечтают о концлагерях, зачистках и удушении территории. Что на Украине говорят о Крыме
Мечтают о концлагерях, зачистках и удушении территории. Что на Украине говорят о Крыме - 24.06.2026 Украина.ру
Мечтают о концлагерях, зачистках и удушении территории. Что на Украине говорят о Крыме
Недавняя серия ударов по Крыму, блэкаут в ряде крымских городов и дефицит бензина на Украине подняли целую волну энтузиазма среди националистов. Украинское телевидение пичкает аудиторию рассказами о панике на полуострове, блогеры и военные уже строят планы на Крым, отличающиеся особой жестокостью и людоедством
2026-06-24T18:18
2026-06-24T19:14
крым
украина
сша
алексей арестович
дмитрий кулеба
остап дроздов
вооруженные силы украины
офис президента
нато
эксклюзив
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Комментаторы рассуждают, как скоро россияне вынуждены будут оставить Крым и что ВСУ должны будут делать, когда войдут на полуостров. Такие "духоподъемные" для националистов истории должны затмить неудачи украинской армии в Донбассе и падение Константиновки. Чем хуже крымчанам, тем лучше украинским националистам, хотя они и рассматривают жителей полуострова как граждан Украины.Как рассказывает львовский националист Остап Дроздов, за "мега-успешностью всего, что мы ежедневно читаем, и это феерично - столбы дыма, половина Крыма без света, вторая половина стоит в очереди на выезд и так далее, — все это создает какую-то настолько радужно-эйфорическую картину, что за ней теряется возвращение к переговорам на предмет заморозки".Оппозиционный блогер Мирослав Олешко, комментируя скандалы с пытками и избиениями в рядах ВСУ, пишет, что именно эта армия "рабов Зеленского" собралась "освобождать" Крым.Исполнительный директор и сооснователь киевского аналитического центра "Украинский институт будущего" Анатолий Амелин пишет, что через пару лет будет купаться в Алуште. Его комментарий напоминает о словах советника Офиса президента Михаила Подоляка, который в 2023 году обещал украинцам "кофе в Ялте". Бывший советник Банковой Алексей Арестович* обещал вернуть Крым еще в ноябре 2022 года.Тот же Амелин уже мечтает сейчас, что делать с жителями полуострова. "Жители Крыма должны пройти проверку, в частности на полиграфе, с оценкой поддержки сепаратизма. По результату – либо свобода и уважение, либо уголовное преследование", - полагает Амелин. На первые 5 лет после "освобождения" Крыма он предлагает передать его под управление временной военной администрации и не проводить там выборы."Украинский институт будущего", который возглавляет Амелин, содержится исключительно на гранты западных фондов.Неонацист Евгений Карась* обещает новые удары по Крымскому мосту, а затем и высадку десанта ВСУ на полуострове. "Я думаю, в ближайшие несколько месяцев нас ждёт много сюрпризов. Этим летом будет жарко для русских, и мы будем в Крыму. По крайней мере, на прошлой неделе наши пилоты летали в Крым и несколько часов летали над шоссе в поисках топливных цистерн или военных объектов", - хвастается нацист.Украинский политолог Геннадий Дубов рассуждает, что надежды на то, что проблемы в Крыму как-то изменят настроения жителей, напрасны. Столь же напрасными он считает и надежды, что удары по Крыму заставят Москву пойти на "заморозку" боевых действий на украинских условиях.Снайпер ВСУ и военный эксперт Константин Прошинский пока сомневается в возможностях взять Крым, но обещает устроить крымчанам как можно больше неприятностей. При этом жителей региона он неприкрыто называет "нелюдьми". Упиваясь жаждой мести, он говорит, что они не спрячутся нигде, ни в горах, ни в море. Самое главное для него, чтобы Крым не смогли сделать вновь "жемчужиной" и базой отдыха для россиян.Высказался по поводу Крыма и бывший министр иностранных дел Дмитрий Кулеба, осторожно подчеркнув, что он "далек от эйфории" и уверен, что россияне найдут возможности купировать угрозы для полуострова. "Я говорил с человеком из Вашингтона, знающим процессы с той стороны, и он говорит: "У нас нет никаких сигналов, что русские готовы идти на уступки". Они ищут, как им выбить преимущество Украины и снова доминировать на поле боя и в воздухе", - рассказывает Кулеба.В целом же он признает, что главной целью ударов по Крыму является "делегитимизация" российской власти. "Это один из способов свержения режима Путина. Это не просто долгосрочная цель, но и шаг к возвращению Крыма в Украину", - продолжает экс-министр.Экс-посол Украины в США Валерий Чалый с уверенностью говорит, что Европа объединится в некий аналог НАТО (но без США) и поможет Украине отнять полуостров. Он считает, что российским Крым не будет, но не уверен, что его вернут Украине. То есть, полуостров может стать некой большой военно-морской базой западных партнеров.Спикер ВМС Украины Дмитрий Плетенчук в интервью изданию Kyiv Independent рассказывает о подготовке десантных операций на полуостров. По его словам, россияне считают это реальной угрозой, поэтому укрепляют в Крыму уязвимые для морского десанта районы. Он считает, что такая операция должна напоминать нечто вроде высадки союзников в Нормандии, словно украинская армия и флот сравнимы с вооруженными силами США в 1944 году.Алексей Арестович уверен, что Киев реализует в отношении Крыма старую британскую стратегию удушения. "Я вижу, что происходит. А происходит старая добрая английская стратегия. Сначала очищаем море от флота российского, потом изолируем сухопутный авианосец, потом Азовское море, и вот вам сухопутная империя (то есть РФ - ред.), отжатая от Черноморского бассейна и от выхода в Средиземное море. И это осуществляется с железной последовательностью", - рассказывает Арестович.Поток комментариев украинских экспертов и чиновников по поводу Крыма и "украинских перспектив" сейчас буквально зашкаливает, перебивая новости и ситуации на поле боя. Жители полуострова предстают в украинских СМИ "нелюдьми" и "предателями", с которыми разговор должен быть коротким.С другой стороны, многие украинские эксперты уверены, что в полуострове заинтересован не столько Киев, сколько западные партнеры, которые и подталкивают украинцев на любую новую самоубийственную авантюру, чтобы заполучить этот "стратегический актив".*Включен Росфинмониторингом в перечень террористов и экстремистовО том, что происходит сегодня с украинской экономикой - в материале Экономика Украины и война: рост ж/д тарифов, жирующие деффективные менеджеры и конкуренция с Польшей.
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Дмитрий Ковалевич
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крым, украина, сша, алексей арестович, дмитрий кулеба, остап дроздов, вооруженные силы украины, офис президента, нато, эксклюзив
Крым, Украина, США, Алексей Арестович, Дмитрий Кулеба, Остап Дроздов, Вооруженные силы Украины, Офис президента, НАТО, Эксклюзив

Мечтают о концлагерях, зачистках и удушении территории. Что на Украине говорят о Крыме

18:18 24.06.2026 (обновлено: 19:14 24.06.2026)
 
© РИА Новости . Константин Михальчевский / Перейти в фотобанк
- РИА Новости, 1920, 24.06.2026
© РИА Новости . Константин Михальчевский
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Дмитрий Ковалевич
Дмитрий Ковалевич
автор издания Украина.ру
Все материалы
Недавняя серия ударов по Крыму, блэкаут в ряде крымских городов и дефицит бензина на Украине подняли целую волну энтузиазма среди националистов. Украинское телевидение пичкает аудиторию рассказами о панике на полуострове, блогеры и военные уже строят планы на Крым, отличающиеся особой жестокостью и людоедством
Комментаторы рассуждают, как скоро россияне вынуждены будут оставить Крым и что ВСУ должны будут делать, когда войдут на полуостров. Такие "духоподъемные" для националистов истории должны затмить неудачи украинской армии в Донбассе и падение Константиновки. Чем хуже крымчанам, тем лучше украинским националистам, хотя они и рассматривают жителей полуострова как граждан Украины.
Как рассказывает львовский националист Остап Дроздов, за "мега-успешностью всего, что мы ежедневно читаем, и это феерично - столбы дыма, половина Крыма без света, вторая половина стоит в очереди на выезд и так далее, — все это создает какую-то настолько радужно-эйфорическую картину, что за ней теряется возвращение к переговорам на предмет заморозки".
Оппозиционный блогер Мирослав Олешко, комментируя скандалы с пытками и избиениями в рядах ВСУ, пишет, что именно эта армия "рабов Зеленского" собралась "освобождать" Крым.
Исполнительный директор и сооснователь киевского аналитического центра "Украинский институт будущего" Анатолий Амелин пишет, что через пару лет будет купаться в Алуште. Его комментарий напоминает о словах советника Офиса президента Михаила Подоляка, который в 2023 году обещал украинцам "кофе в Ялте". Бывший советник Банковой Алексей Арестович* обещал вернуть Крым еще в ноябре 2022 года.
Тот же Амелин уже мечтает сейчас, что делать с жителями полуострова.
"Жители Крыма должны пройти проверку, в частности на полиграфе, с оценкой поддержки сепаратизма. По результату – либо свобода и уважение, либо уголовное преследование", - полагает Амелин.
На первые 5 лет после "освобождения" Крыма он предлагает передать его под управление временной военной администрации и не проводить там выборы.
"Украинский институт будущего", который возглавляет Амелин, содержится исключительно на гранты западных фондов.
Неонацист Евгений Карась* обещает новые удары по Крымскому мосту, а затем и высадку десанта ВСУ на полуострове.
"Я думаю, в ближайшие несколько месяцев нас ждёт много сюрпризов. Этим летом будет жарко для русских, и мы будем в Крыму. По крайней мере, на прошлой неделе наши пилоты летали в Крым и несколько часов летали над шоссе в поисках топливных цистерн или военных объектов", - хвастается нацист.
Украинский политолог Геннадий Дубов рассуждает, что надежды на то, что проблемы в Крыму как-то изменят настроения жителей, напрасны. Столь же напрасными он считает и надежды, что удары по Крыму заставят Москву пойти на "заморозку" боевых действий на украинских условиях.
Снайпер ВСУ и военный эксперт Константин Прошинский пока сомневается в возможностях взять Крым, но обещает устроить крымчанам как можно больше неприятностей. При этом жителей региона он неприкрыто называет "нелюдьми". Упиваясь жаждой мести, он говорит, что они не спрячутся нигде, ни в горах, ни в море. Самое главное для него, чтобы Крым не смогли сделать вновь "жемчужиной" и базой отдыха для россиян.
Высказался по поводу Крыма и бывший министр иностранных дел Дмитрий Кулеба, осторожно подчеркнув, что он "далек от эйфории" и уверен, что россияне найдут возможности купировать угрозы для полуострова.
"Я говорил с человеком из Вашингтона, знающим процессы с той стороны, и он говорит: "У нас нет никаких сигналов, что русские готовы идти на уступки". Они ищут, как им выбить преимущество Украины и снова доминировать на поле боя и в воздухе", - рассказывает Кулеба.
В целом же он признает, что главной целью ударов по Крыму является "делегитимизация" российской власти.
"Это один из способов свержения режима Путина. Это не просто долгосрочная цель, но и шаг к возвращению Крыма в Украину", - продолжает экс-министр.
Экс-посол Украины в США Валерий Чалый с уверенностью говорит, что Европа объединится в некий аналог НАТО (но без США) и поможет Украине отнять полуостров. Он считает, что российским Крым не будет, но не уверен, что его вернут Украине. То есть, полуостров может стать некой большой военно-морской базой западных партнеров.
Спикер ВМС Украины Дмитрий Плетенчук в интервью изданию Kyiv Independent рассказывает о подготовке десантных операций на полуостров. По его словам, россияне считают это реальной угрозой, поэтому укрепляют в Крыму уязвимые для морского десанта районы. Он считает, что такая операция должна напоминать нечто вроде высадки союзников в Нормандии, словно украинская армия и флот сравнимы с вооруженными силами США в 1944 году.
Алексей Арестович уверен, что Киев реализует в отношении Крыма старую британскую стратегию удушения.
"Я вижу, что происходит. А происходит старая добрая английская стратегия. Сначала очищаем море от флота российского, потом изолируем сухопутный авианосец, потом Азовское море, и вот вам сухопутная империя (то есть РФ - ред.), отжатая от Черноморского бассейна и от выхода в Средиземное море. И это осуществляется с железной последовательностью", - рассказывает Арестович.
Поток комментариев украинских экспертов и чиновников по поводу Крыма и "украинских перспектив" сейчас буквально зашкаливает, перебивая новости и ситуации на поле боя. Жители полуострова предстают в украинских СМИ "нелюдьми" и "предателями", с которыми разговор должен быть коротким.
С другой стороны, многие украинские эксперты уверены, что в полуострове заинтересован не столько Киев, сколько западные партнеры, которые и подталкивают украинцев на любую новую самоубийственную авантюру, чтобы заполучить этот "стратегический актив".
*Включен Росфинмониторингом в перечень террористов и экстремистов
О том, что происходит сегодня с украинской экономикой - в материале Экономика Украины и война: рост ж/д тарифов, жирующие деффективные менеджеры и конкуренция с Польшей.
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