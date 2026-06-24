https://ukraina.ru/20260624/dmitriy-suslov-porty-odessy-esche-stoyat-no-skoro-evropu-i-ukrainu-zhdut-bolshie-syurprizy-ot-rossii-1080599410.html

Дмитрий Суслов: Порты Одессы еще стоят, но скоро Европу и Украину ждут большие сюрпризы от России

Дмитрий Суслов: Порты Одессы еще стоят, но скоро Европу и Украину ждут большие сюрпризы от России - 24.06.2026 Украина.ру

Дмитрий Суслов: Порты Одессы еще стоят, но скоро Европу и Украину ждут большие сюрпризы от России

Переговорный процесс по Украине в глубочайшем тупике. Администрация Трампа пытается принудить Москву к позорному миру, а договоренности в Анкоридже де-факто аннулированы. Западные элиты ищут спасения в большой войне, вынуждая Россию бить по портам Одессы и предприятиям в Европе.

2026-06-24T19:19

2026-06-24T19:19

2026-06-24T19:19

интервью

россия

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европа

дональд трамп

джаред кушнер

сергей лавров

вооруженные силы украины

совет безопасности оон

переговоры

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Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал заместитель директора Центра комплексных европейских и международных исследований Дмитрий Суслов. Эксперт также объяснил, почему визит Кушнера в Москву может стать последним шансом для дипломатического урегулирования конфликта на Украине руками США и России.На днях прозвучали важные заявления от российских лидеров. В частности, Владимир Путин на совещании с членами правительства 23 июня рассказал, на каких принципах Россия готова к мирным переговорам с Украиной.Ранее помощник президента России Юрий Ушаков отметил, что США оказались не способны выполнить свои обязательства перед Москвой по Украине и только наша победа позволит двигаться дальше. Глава МИД России Сергей Лавров и вовсе допустил, что встреча на Аляске могла быть лишь уловкой США для перевооружения Киева.— Дмитрий Вячеславович, как вы оцениваете текущую ситуацию вокруг Украины и перспективы мирного урегулирования?— Я считаю, что ситуация движется в сторону дальнейшей эскалации. Инициатива здесь принадлежит Европе — так называемой европейской “партии войны” — и киевскому режиму. Они нарастили количество террористических ударов вглубь российской территории по гражданским объектам и на этом фоне запустили нарратив о якобы произошедшем переломе в войне в пользу Украины. В этой связи у России нет иного выбора, кроме как идти на встречную эскалацию, чтобы разрушить этот миф.Переговорный процесс окончательно зашел в кризис. Ситуация прояснится после ожидаемого визита в Москву Стивена Уиткоффа и Джареда Кушнера. Но уже сегодня очевидно: администрация Трампа не способна выполнить свою часть обязательств по договоренностям в Анкоридже. Более того, она и не предпринимала серьезных усилий для их реализации. Сергей Лавров абсолютно прав: не исключено, что саммит на Аляске был лишь попыткой США выиграть время. Мы не увидели реального давления Вашингтона на Киев или Европу с целью выполнения условий Анкориджа.— То есть администрация Трампа сейчас сменила тактику?— Безусловно. Сейчас они наращивают давление на Россию, пытаясь принудить нас к прекращению огня по нынешней линии фронта без предварительного условия о выводе ВСУ из Донбасса. Риторическое давление идет на всех уровнях: в Совбезе ООН, по линии Госдепартамента США, в заявлениях самого Трампа. Американцы подписались под антироссийским заявлением "Большой семерки", где говорится о поддержке Украины, но вообще не упоминается мирное урегулирование кризиса.Фактически Соединенные Штаты перестали упоминать договоренности Анкориджа. Несмотря на то, что Трампу было бы унизительно официально признать, что он берет свои слова назад, де-факто США от этих договоренностей уже отказались.При этом США предлагают схему: сначала заморозка по линии фронта, а потом — переговоры об "устранении первопричин". Но мы уже не один раз говорили о том, что этот вариант неприемлем. Россия прекрасно понимает: если согласится на заморозку сейчас, никакого урегулирования потом не будет. Равно как не будет обеспечения безопасности России, защиты прав русских и Русской православной церкви.Напротив, начнется еще более интенсивная военная интеграция Украины в НАТО и ЕС, на ее территории разместят европейские контингенты, а репрессии внутри страны только ужесточатся.Доверия им нет. Мы помним Минские соглашения. Повторюсь, сейчас переговорный процесс в глубочайшем тупике. Нас пытаются заставить пойти на уступки, отказаться от территориального вопроса и согласиться на статус-кво. В этой ситуации нам остается только доказывать свою правоту силой. Выбор у киевского режима невелик: либо они возвращаются к тем договоренностям, которым Россия по-прежнему верна, либо мы будем воевать вплоть до демонтажа этого режима.— Вы говорите о встречной эскалации, но кажется, что мы и так делаем максимум: наносим массированные удары, усилили производство вооружений и так далее. Что еще мы можем предпринять?— На самом деле потенциал для встречной эскалации огромен, и он не ограничивается только территорией Украины или конвенциональными средствами.Во-первых, остаются нетронутыми многие объекты украинской электроэнергетики и газотранспортной системы. Во-вторых, продолжают функционировать порты Одессы и Николаева. Почему эта инфраструктура до сих пор существует и принимает корабли?В-третьих, мы до сих пор не наносили ударов по объектам в глубоком тылу Украины, которым фактически является Европа. Мы знаем адреса предприятий, производящих беспилотники, которые атакуют Капотню или Севастополь, но удары по этим базам в Европе пока не наносились. Кроме того, есть опции передачи ядерных технологий союзникам, возобновление ядерных испытаний, и так далее. Диапазон действий очень широк.— А как на ситуацию влияют перестановки в Британии?— Ситуация в Британии и Европе в целом парадоксальна. С одной стороны, внутренние кризисы демонстрируют провальность политики "партии войны". С другой — этот провал только усиливает их враждебность к России.Существует прямая связь: чем меньше у европейских элит поддержки дома, тем больше они нуждаются в образе внешнего врага для удержания власти. Поэтому от Британии я не жду никаких перемен в лучшую для нас сторону. Напротив, подход европейских элит будет только ужесточаться — для них это вопрос политического выживания.Сомнений в том, что британские власти и оппозиция приняла решение воевать, нет. Отбиться от этого британского решения будет крайне сложно. Но один шанс все же есть. Об этом — в интервью Ростислав Ищенко: У России еще есть шанс избежать европейской войны, которую намерена развязать Британия.

https://ukraina.ru/20260624/vladimir-vasilev-posle-4-iyulya-rossiya-pereydet-ot-krasnykh-liniy-k-zhestkim-udaram-po-ukraine-1080548853.html

https://ukraina.ru/20260622/zaminka-ili-britanskiy-kapkan-sergey-ermakov-o-posledstviyakh-otstavki-starmera-dlya-kieva-nato-i-1080504777.html

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