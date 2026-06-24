"Монархия подает важный сигнал": Ермаков о влиянии отставки Стармера на курс Британии и НАТО - 24.06.2026 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20260624/monarkhiya-podaet-vazhnyy-signal-ermakov-o-vliyanii-otstavki-starmera-na-kurs-britanii-i-nato-1080595599.html
"Монархия подает важный сигнал": Ермаков о влиянии отставки Стармера на курс Британии и НАТО
"Монархия подает важный сигнал": Ермаков о влиянии отставки Стармера на курс Британии и НАТО - 24.06.2026 Украина.ру
"Монархия подает важный сигнал": Ермаков о влиянии отставки Стармера на курс Британии и НАТО
Отставка Кира Стармера не изменит антироссийский курс Великобритании. В стране существует внутриэлитный консенсус о том, что Британия должна оставаться оборонным лидером Европы и ключевым партнером США в НАТО. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал руководитель Центра военно-технических проблем РИСИ, военный политолог Сергей Ермаков
2026-06-24T17:35
2026-06-24T17:35
новости
великобритания
сша
британия
кир стармер
карл iii
нато
россия
европа
главные новости
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07ea/02/1b/1076126502_0:71:1350:830_1920x0_80_0_0_7591b767c3a57c749e5844de18c5b310.jpg
Премьер-министр Великобритании Кир Стармер ранее официально объявил о своей отставке. 22 июня он выступил с заявлением на Даунинг-стрит, уведомив короля Великобритании Карла III о решении покинуть пост на фоне внутреннего кризиса в Лейбористской партии.Отвечая на вопрос о влиянии отставки премьера на амбиции Лондона и единство НАТО, эксперт заявил, что стратегических перемен в курсе Великобритании ожидать не стоит.Ермаков заявил, что любая отставка главы исполнительной власти вносит элемент неопределенности, однако вектор НАТО останется прежним. "Британия продолжит попытки сохранить за собой роль ключевого европейского партнера США в области безопасности и обороны", — пояснил он.По мнению политолога, в стране существует устойчивый внутриэлитный консенсус. Даже оппозиционные движения, такие как "Партия реформ" Найджела Фаража, придерживаются позиции, что Британия должна оставаться оборонным лидером Европы. "Для Лондона НАТО — это центральный элемент, который удерживает США в Европе, что британцы считают критически важным", — отметил Ермаков.Он добавил, что об этом говорил и британский король во время визита в США. "Монархия подает важный сигнал, при том, что король Карл III — фигура далеко не номинальная в системе управления. Его заявления о защите демократических ценностей и единстве Запада подтверждают, что стратегических перемен в курсе Лондона ожидать не стоит", — подытожил собеседник издания.Полный текст материала "Заминка или "британский капкан"? Сергей Ермаков о последствиях отставки Стармера для Киева, НАТО и России" на сайте Украина.ру.Также на эту тему: "Премьер со сроком годности: почему Стармер не усидел в кресле и что это значит для Киева" на сайте Украина.ру.
великобритания
сша
британия
россия
европа
мир без границ
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2026
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07ea/02/1b/1076126502_75:0:1275:900_1920x0_80_0_0_24700ae2e2e8577983920ece72327c5e.jpg
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
новости, великобритания, сша, британия, кир стармер, карл iii, нато, россия, европа, главные новости, главное, мир без границ, отставка, антироссийский, демократия, аналитики, аналитика
Новости, Великобритания, США, Британия, Кир Стармер, Карл III, НАТО, Россия, Европа, Главные новости, главное, Мир без границ, отставка, антироссийский, демократия, аналитики, Аналитика

"Монархия подает важный сигнал": Ермаков о влиянии отставки Стармера на курс Британии и НАТО

17:35 24.06.2026
 
© AP / Vadim GhirdaБританские военнослужащие
Британские военнослужащие - РИА Новости, 1920, 24.06.2026
© AP / Vadim Ghirda
Читать в
ДзенTelegram
Отставка Кира Стармера не изменит антироссийский курс Великобритании. В стране существует внутриэлитный консенсус о том, что Британия должна оставаться оборонным лидером Европы и ключевым партнером США в НАТО. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал руководитель Центра военно-технических проблем РИСИ, военный политолог Сергей Ермаков
Премьер-министр Великобритании Кир Стармер ранее официально объявил о своей отставке. 22 июня он выступил с заявлением на Даунинг-стрит, уведомив короля Великобритании Карла III о решении покинуть пост на фоне внутреннего кризиса в Лейбористской партии.
Отвечая на вопрос о влиянии отставки премьера на амбиции Лондона и единство НАТО, эксперт заявил, что стратегических перемен в курсе Великобритании ожидать не стоит.
Ермаков заявил, что любая отставка главы исполнительной власти вносит элемент неопределенности, однако вектор НАТО останется прежним. "Британия продолжит попытки сохранить за собой роль ключевого европейского партнера США в области безопасности и обороны", — пояснил он.
По мнению политолога, в стране существует устойчивый внутриэлитный консенсус. Даже оппозиционные движения, такие как "Партия реформ" Найджела Фаража, придерживаются позиции, что Британия должна оставаться оборонным лидером Европы.
"Для Лондона НАТО — это центральный элемент, который удерживает США в Европе, что британцы считают критически важным", — отметил Ермаков.
Он добавил, что об этом говорил и британский король во время визита в США. "Монархия подает важный сигнал, при том, что король Карл III — фигура далеко не номинальная в системе управления. Его заявления о защите демократических ценностей и единстве Запада подтверждают, что стратегических перемен в курсе Лондона ожидать не стоит", — подытожил собеседник издания.
Полный текст материала "Заминка или "британский капкан"? Сергей Ермаков о последствиях отставки Стармера для Киева, НАТО и России" на сайте Украина.ру.
Также на эту тему: "Премьер со сроком годности: почему Стармер не усидел в кресле и что это значит для Киева" на сайте Украина.ру.
Подписывайся на
ВКонтактеОдноклассникиTelegramДзенRutube
 
Больше материалов по теме:
НовостиВеликобританияСШАБританияКир СтармерКарл IIIНАТОРоссияЕвропаГлавные новостиглавноеМир без границотставкаантироссийскийдемократияаналитикиАналитика
 
Архив
RSS
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала
19:33В Николаевской области будут судить людоловов за пытки задержанных
19:26Эвакуация в Черниговской области, 15-й БПЛА ВСУ не долетел до Москвы. Новости СВО
19:19Дмитрий Суслов: Порты Одессы еще стоят, но скоро Европу и Украину ждут большие сюрпризы от России
19:04Лавров: Зеленский руководит Европой, а хочет ещё и США, тем временем блудный папа Трамп вернулся в семью
18:52В ЕС изучают секретную переписку Зеленского с главами государств и Еврокомиссии
18:5024 июня 2026 года, вечерний эфир
18:50"Списывают на несчастные случаи": Mash о гибели пяти тысяч иностранных наемников ВСУ
18:36Итоги 24.06.26: РФ может применить ядерное оружие, а в Европе заканчиваются ресурсы для Украины
18:26Проклятая Ї. Восстановление
18:26МиГ для ВСУ: Минобороны Польши разъяснило условия передачи
18:25Путин приготовил для Киева убийственный аргумент, от которого нельзя отказаться, и который изменит все
18:18Мечтают о концлагерях, зачистках и удушении территории. Что на Украине говорят о Крыме
18:15Зрада Экспресс: безнаказанность порождает Содом и Гоморру. Украинские политики пытаются удовлетвориться
18:11Стоит ли ждать эскалации в ближайший месяц?
18:07Освобождение Иволжанского - перспектива на Сумском направлении СВО
17:55Пыточная "библиотека" и клеймо для мирных: Лантратова о преступлениях ВСУ
17:45Зачем Леониду Кучме Степан Бандера? "Пренебрежение к Зеленскому", "гордыня , спесь и высокомерие"
17:44"Толковые военные, а не плейбои": Джума о том, как КСИР укрепил свои позиции внутри Ирана
17:41Бомбардировка Славянской ТЭС, ПВО РФ отразила атаку БПЛА ВСУ на Москву. Новости СВО
17:35"Монархия подает важный сигнал": Ермаков о влиянии отставки Стармера на курс Британии и НАТО
Лента новостейМолния