https://ukraina.ru/20260624/monarkhiya-podaet-vazhnyy-signal-ermakov-o-vliyanii-otstavki-starmera-na-kurs-britanii-i-nato-1080595599.html

"Монархия подает важный сигнал": Ермаков о влиянии отставки Стармера на курс Британии и НАТО

"Монархия подает важный сигнал": Ермаков о влиянии отставки Стармера на курс Британии и НАТО - 24.06.2026 Украина.ру

"Монархия подает важный сигнал": Ермаков о влиянии отставки Стармера на курс Британии и НАТО

Отставка Кира Стармера не изменит антироссийский курс Великобритании. В стране существует внутриэлитный консенсус о том, что Британия должна оставаться оборонным лидером Европы и ключевым партнером США в НАТО. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал руководитель Центра военно-технических проблем РИСИ, военный политолог Сергей Ермаков

2026-06-24T17:35

2026-06-24T17:35

2026-06-24T17:35

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Премьер-министр Великобритании Кир Стармер ранее официально объявил о своей отставке. 22 июня он выступил с заявлением на Даунинг-стрит, уведомив короля Великобритании Карла III о решении покинуть пост на фоне внутреннего кризиса в Лейбористской партии.Отвечая на вопрос о влиянии отставки премьера на амбиции Лондона и единство НАТО, эксперт заявил, что стратегических перемен в курсе Великобритании ожидать не стоит.Ермаков заявил, что любая отставка главы исполнительной власти вносит элемент неопределенности, однако вектор НАТО останется прежним. "Британия продолжит попытки сохранить за собой роль ключевого европейского партнера США в области безопасности и обороны", — пояснил он.По мнению политолога, в стране существует устойчивый внутриэлитный консенсус. Даже оппозиционные движения, такие как "Партия реформ" Найджела Фаража, придерживаются позиции, что Британия должна оставаться оборонным лидером Европы. "Для Лондона НАТО — это центральный элемент, который удерживает США в Европе, что британцы считают критически важным", — отметил Ермаков.Он добавил, что об этом говорил и британский король во время визита в США. "Монархия подает важный сигнал, при том, что король Карл III — фигура далеко не номинальная в системе управления. Его заявления о защите демократических ценностей и единстве Запада подтверждают, что стратегических перемен в курсе Лондона ожидать не стоит", — подытожил собеседник издания.Полный текст материала "Заминка или "британский капкан"? Сергей Ермаков о последствиях отставки Стармера для Киева, НАТО и России" на сайте Украина.ру.Также на эту тему: "Премьер со сроком годности: почему Стармер не усидел в кресле и что это значит для Киева" на сайте Украина.ру.

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новости, великобритания, сша, британия, кир стармер, карл iii, нато, россия, европа, главные новости, главное, мир без границ, отставка, антироссийский, демократия, аналитики, аналитика