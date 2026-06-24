24 июня 2026 года, вечерний эфир
Сегодня в эфире:
* Новости и фронтовые сводки
* Тема дня Новороссии. Каховский округ в прифронтовой реальности: потери, работа, ресурсы и "Дом Доброты". Гость: Павел Филипчук - глава Каховского муниципального округа
* Большое интервью. О дроновой войне и ходе СВО. Гость: Борис Рожин - эксперт Центра военно-политической журналистики
* Украина под микроскопом. Что происходит на Украине и вокруг страны. Гость: Рамиль Замдыханов - журналист и редактор телеграм-канала Украина.ру
* Новости и фронтовые сводки
* Тема дня Новороссии. Каховский округ в прифронтовой реальности: потери, работа, ресурсы и "Дом Доброты". Гость: Павел Филипчук - глава Каховского муниципального округа
* Большое интервью. О дроновой войне и ходе СВО. Гость: Борис Рожин - эксперт Центра военно-политической журналистики
* Украина под микроскопом. Что происходит на Украине и вокруг страны. Гость: Рамиль Замдыханов - журналист и редактор телеграм-канала Украина.ру
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