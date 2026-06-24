https://ukraina.ru/20260624/24-iyunya-2026-goda-vecherniy-efir-1080599204.html

24 июня 2026 года, вечерний эфир

24 июня 2026 года, вечерний эфир - 24.06.2026 Украина.ру

24 июня 2026 года, вечерний эфир

Сегодня в эфире:* Новости и фронтовые сводки* Тема дня Новороссии. Каховский округ в прифронтовой реальности: потери, работа, ресурсы и "Дом Доброты". Гость:... Украина.ру, 24.06.2026

2026-06-24T18:50

2026-06-24T18:50

2026-06-24T18:50

украина

борис рожин

рамиль замдыханов

украина.ру

новороссия сегодня

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Сегодня в эфире:* Новости и фронтовые сводки* Тема дня Новороссии. Каховский округ в прифронтовой реальности: потери, работа, ресурсы и "Дом Доброты". Гость: Павел Филипчук - глава Каховского муниципального округа* Большое интервью. О дроновой войне и ходе СВО. Гость: Борис Рожин - эксперт Центра военно-политической журналистики* Украина под микроскопом. Что происходит на Украине и вокруг страны. Гость: Рамиль Замдыханов - журналист и редактор телеграм-канала Украина.ру

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2026

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Новости

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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