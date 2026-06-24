https://ukraina.ru/20260624/voyna-za-evropeyskie-milliardy-kak-svyazany-razoblacheniya-kievskoy-vedmy-s-oboronnymi-zakazami-1080563461.html

Война за европейские миллиарды. Как связаны разоблачения киевской "ведьмы" с оборонными заказами

Война за европейские миллиарды. Как связаны разоблачения киевской "ведьмы" с оборонными заказами - 24.06.2026 Украина.ру

Война за европейские миллиарды. Как связаны разоблачения киевской "ведьмы" с оборонными заказами

На Украине новый скандал, причём ещё и с сексуальным подтекстом. Украинская ведьма, блогер и участница "Битвы экстрасенсов" Мария Тихая рассказала о своих похождениях извращенного сексуального (уж извините) характера с неким украинским министром и заявила, что за подобными услугами к ней регулярно обращаются самые разные политики и бизнесмены.

2026-06-24T12:17

2026-06-24T12:17

2026-06-24T12:50

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германия

великобритания

михаил федоров

давид арахамия

владимир зеленский

сбу

минобороны

верховная рада

мнения

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Акцент при этом был сделан именно на конкретном министре, к которому, по её словам, она испытывала исключительно отвращение и потому мстила ему весьма своеобразным образом (кому надо, из новостей узнает). Историю быстро подхватили медиа и политики. При этом Даниил Гетьманцев, глава налогового комитета Верховной Рады, довольно прозрачно намекнул, что речь идёт о Михаиле Фёдорове, нынешнем министре обороны, а ранее вице-премьере и главе Минцифры, создателя "Дії" и ряда других цифровых сервисов.И, вот тут, важно отметить, что конфликт между Гетьманцевым и Фёдоровым существует давно и имеет вполне конкретную шкурную подоплёку.Но, сначала процитируем публикацию Гетьманцев по теме: "По крайней мере становится понятным, почему министр сорвал ДСОМ, е-акциз, и реформу мобилизации. У него просто были связаны руки". Речь здесь идёт о Государственной службе автоматического мониторинга в сфере онлайн-казино и бизнеса на онлайн ставках, которую как и е-акциз (электронную акцизную марку для алкогольной и табачной продукции и наполнителей для электронных систем курения), активно продвигал сам Гетьманцев, а за ним стояли вполне конкретные бизнес-интересы и весьма серьёзные финансовые перспективы. Тонкий намёк на толстые обстоятельства вполне очевидный.Повторюсь, конфликт между ними давний, обстоятельный и завязан на очень большие деньги. И это отголоски большой подковерной борьбы на самой верхушке киевского режима. В данном случае (с мониторингом ставок и онлайн казино) Фёдоров прикрывал известного персонажа, Максима Криппу, одного из теневых кошельков Ермака и Зеленского. Зарабатывают они на онлайн-казино, ставках и всём сопутствующем бизнесе. Попытки другой группы внутри киевского режима установить контроль над КРАИЛ и получить полноценный мониторинг деятельности онлайн-казино были фактически сорваны и саботированы Минцифры и лично Фёдоровым. Разумеется, не бесплатно. Такая же история была и с е-акцизом. За этим проектом стояли очень серьёзные интересанты, и производители сигарет, и производители алкоголя. Здесь Фёдоров также вошёл в жёсткий конфликт с группой, к которой относится Гетьманцев, и фактически похоронил их планы.При этом важно понимать, что Гетьманцев далеко не рыцарь без страха и упрёка. Он, как говорил Остап Бендер, идейный борец за денежные знаки. Борется он не столько за налоговые реформы или наполнение бюджета, сколько за вполне конкретные финансовые интересы. И остаётся одним из самых влиятельных лоббистов в украинском парламенте. Входит же Гетьманцев в команду Давида Арахамии. А сам Арахамия на сегодня самая влиятельная фигура Верховной Рады. Во всяком случае, влияние его заметно превосходит влияние спикера Руслана Стефанчука. Но, нашла, как говорится, коса на камень. И мы наблюдаем очередной виток конфликта между Фёдоровым и Гетьманцевым, а на самом деле между двумя разными бандами режима. Важное замечание - Фёдорова в Министерство обороны привёл вполне конкретный конгломерат людей. Во главе его стоят Виктор Пинчук, зять бывшего президента Кучмы, и его партнёр, крупнейший партнёр Сороса на Украине Томаш Фиала. Именно они в своё время продавили назначение Фёдорова. Более того, рассчитывали сделать его премьер-министром. Тогда не получилось, но надежды на этот сценарий, судя по всему, сохраняются.Арахамия, опирающийся на американцев и администрацию Трампа, представляет другую группировку, которая находится в жёстком клинче с Фиалой и Пинчуком. И именно этот конфликт сегодня выходит на поверхность.Понятно, что история с "ведьмой" и обвинениями в извращениях заранее спланирована. В интервью вбрасывается намёк на некие нетрадиционные отношения высокопоставленного министра, после чего Гетьманцев фактически деанонимизирует персонажа, а украинские блогеры и эксперты (конечно же предварительно простимулированные) начинают массово раскручивать тему. Почему это происходит именно сейчас? Потому что Арахамия, Гетьманцев и связанные с ними бизнес-группы при Умерове и Шмыгале контролировали значительную часть оборонных заказов и контрактов Министерства обороны. Эти схемы существовали давно и поначалу сохранялись даже после прихода Фёдорова. Однако, как рассказывают знающие люди, команда Фёдорова начала активно ломать сложившиеся схемы и выдавливать людей Арахамии из контрактной истории. А вместе с этим люди Арахамии и Ко начали терять очень большие деньги. Именно поэтому была подготовлена атака на Фёдорова через историю с гадалкой. Способ своеобразный, но после всех скандалов вокруг украинских политиков, бизнесменов и их увлечений самыми разными оккультными практиками удивляться уже не приходится. Для украинского обывателя такая история выглядит вполне понятной и легко воспринимается.И, причина конфликта связана не только с нынешними контрактами, но и с теми огромными деньгами, которые сейчас начинают заходить на Украину через совместные проекты с западным участием. Германия, Великобритания и Франция выделяют средства, подписывают соглашения с украинским Минобороны, часть заказов подпитывается кредитными деньгами от ЕС, и этот огромный пирог намерены делить все "участники забега".Но, делить апельсин собрались не только эти две банды. Параллельно происходят интересные процессы и в силовом блоке. Готовятся очередные перестановки в СБУ. А это не только центр влияния на политическую повестку, но и серьёзный участник всех контрактных оборонных раскладов. СБУ традиционно имеет свою долю влияния во многих подобных историях. Реальным хозяином службы на сегодня остаётся первый заместитель главы СБУ Александр Поклад, который продолжает усиливать свои позиции. При этом он ориентирован на американцев и находится в сложных отношениях с другими влиятельными фигурами того же лагеря, включая Буданова* и Арахамию. По имеющейся информации, группа Поклада сейчас продвигает замену исполняющего обязанности главы СБУ Хмары на Тупикова. Хмара оказался не настолько управляемым как ожидалось, и ему принялись активно искать замену. Сам Поклад при этом является непроходной фигурой для парламента (Рада никогда не проголосует за него). Его опасаются практически все крупные украинские политики и бизнесмены. И причины для этого существуют. Поэтому сценарий, при котором Поклад лично возглавит СБУ, выглядит малореалистичным. А вот поставить на эту должность лояльного человека и сохранить фактический контроль над службой — вполне рабочая схема.При этом многих в украинской недоэлитке начинает беспокоить и формирующийся центр силы вокруг Буданова*. Он вызывает раздражение и у Пинчука, и у Поклада. Причём, как рассказывают, ситуация доходит до весьма любопытных вещей. Поклад регулярно приносит Зеленскому докладные записки, в которых Буданов* называется российским агентом, якобы завербованным ещё в 2015 году. Буданов* отвечает тем же. Еще оставшиеся его люди в ГУР распространяют самые разные слухи уже о самом Покладе, которого также называют человеком, связанным с российской разведкой. Более того, люди Буданова*, не забывая о его собственных вождистских амбициях, продвигают ещё более радикальную версию: что и Зеленский фактически является российским агентом. В эту же историю они пытаются вписать и Ермака.Вот такая катавасия. Одни называют российским агентом Буданова*, другие Поклада, третьи Зеленского и Ермака. А в основе всего этого лежат очень большие деньги. Деньги, которые, по расчётам многих участников процесса, в ближайшее время могут начать поступать как по линии отдельных западных государств, так и в рамках масштабных европейских программ финансирования. Я уже рассказывал, что гражданская часть этих траншей, порядка 30 млрд долл на 2026–2027 годы, остаётся проблемной историей. Для получения этих денег от Украины и лично от Зеленского требуют очень болезненных шагов, на которые они идти не хотят. А вот 60 млрд на военные нужды совсем другая история. Это прямые деньги под контракты Министерства обороны, под совместные проекты украинского Минобороны с европейскими производителями и поставщиками вооружений. Причём именно европейскими преимущественно, поскольку это было принципиальным требованием брюссельской бюрократии. Именно поэтому вокруг Министерства обороны сейчас разгорается вся эта кутерьма. За влияние на Минобороны борются сразу несколько центров силы. СБУ во главе с её теневым лидером Покладом. Формирующийся центр влияния вокруг Буданова*, который сохраняет часть своих позиций в ГУР, несмотря на то что новый руководитель разведки постепенно вычищает его людей. И отдельно идёт борьба непосредственно между кланом Арахамии и группой Пинчука–Кучмы.О своеобразной роли США в украинском конфликте - в статье Ростислава Ищенко "О туманном будущем"*Внесен в РФ в список экстремистов и террористов

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Михаил Павлив https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e8/07/1d/1056543110_402:29:900:527_100x100_80_0_0_bf3b22c9dfaac9b3dd63a50094962766.jpg

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