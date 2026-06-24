https://ukraina.ru/20260624/zachem-leonidu-kuchme-stepan-bandera-prenebrezhenie-k-zelenskomu-gordynya--spes-i-vysokomerie-1080591614.html

Зачем Леониду Кучме Степан Бандера? "Пренебрежение к Зеленскому", "гордыня , спесь и высокомерие"

Зачем Леониду Кучме Степан Бандера? "Пренебрежение к Зеленскому", "гордыня , спесь и высокомерие" - 24.06.2026 Украина.ру

Зачем Леониду Кучме Степан Бандера? "Пренебрежение к Зеленскому", "гордыня , спесь и высокомерие"

Продолжается скандал с "Белым орлом", польской наградой, которую Польша отобрала у Зеленского, после торжественного перезахоронения руководителя ОУН** Андрея Мельника.

2026-06-24T17:45

2026-06-24T17:45

2026-06-24T17:46

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Бывшего пособника нацистов, организатора этнических чисток на нынешней территории Украины во время Отечественной войны Зеленский назвал "образцом для подражания".Это вызвало возмущение во всем мире. Как пишет "Берлинер цайтунг".И это только начало создания будущего "пантеона героев" Украины.Далее планируется перезахоронение на Украине основателя ОУН** Евгения Коновальца, который еще в начале 30-х наладил отношения с НСДАП, лично дважды встречался с Гитлером.Призывал украинцев "стать густым козацким строем на стороне Гитлера".Был ликвидирован Павлом Судоплатовым в 1938 году, получив в ресторане гостиницы в подарок бомбу, замаскированную под коробку конфет.Власти Роттердама уже дали разрешение на перезахоронение. Ещё бы! Они только рады избавиться от этой могилы.Волынь и ПольшаПод руководством Мельника, Шухевича и их идеолога Степана Бандеры были уничтожены на Волыни десятки тысяч мирных польских крестьян. Уничтожались поляки украинцами по принципу национальной принадлежности, то есть это был откровенный и безжалостный геноцид.Польша возмутилась, и Зеленского лишили "Белого орла".Зеленский отправил "Орла" в Польшу обычной почтой, показав в очередной раз своё пренебрежение не к польскому руководству - а к самой Польше, её гражданам и к жуткой трагедии "Волынской резни"."Пренебрежение к Зеленскому"А следом от польских наград начали отказываться и другие украинские политики. В первую очередь, это прежние президенты: Ющенко, Порошенко* и Кучма. А также премьеры: Гройсман и Яценюк.Возмущается издание "Мысль польска":"Бывшие президенты Украины Леонид Кучма, Виктор Ющенко и Петр Порошенко отказались от орденов Белого орла. Это серьезный жест. Серьезный и враждебный по отношению к Польше. Ибо Кучма, Ющенко и Порошенко* отдавали ордена не из-за того, что считали себя недостойными этих высоких наград. Ими двигало не смирение, а гордыня, спесь и высокомерие. "Глава украинского МИД Сибига написал пафосный текст, из которого следует, что это сами жертвы Волынской резни - поляки - "не уважают Украину":"Ни один президент другого государства больше не будет диктовать нам нашу историю. Пренебрежение к Зеленскому - это не просто вопрос орденов. Это вопрос пренебрежения к украинскому воину, к украинскому народу. Мы этого терпеть не будем".Из этого текста следует, что "наша история", "украинские воины" и "народ" - это история и вояки ОУН и УПА**, а "народ" - только те, кто поддерживает эти националистические "ценности".То есть получается, они все - и премьеры, и президенты, и украинский МИД - "за" Бандеру, Шухевича, Мельника, хорошо относятся к "героическому УПА"**, а также одобряют "Волынскую резню".Вот так все оказались "в одной лодке" с названием "украинский неонацизм".Казалось бы, как это могло произойти? А между тем, это очевидный и закономерный результат развития убожественного геополитического образования под названием "Украина - не Россия".Ющенко, Порошенко* и КучмаОсобенно "доставляет", как говорят на Украине, участие в "орденопаде" всех бывших президентов Украины.Появление там Ющенко не удивляет. Ющенко, конечно же, должен, обязан был оказаться в этой компании. Бандера для него - "украинский герой" и даже символ украинской государственности.Кроме националистической и сугубо мононациональной, никакой другой "Украины" Ющенко никогда не желал.А националистическая Украина имеет только таких "героев" как Мельник и Бандера.Нету других героев у "незалежной Украины", и не может быть.Все, кто был настоящими героями настоящей Украины - либо советские люди, либо патриоты Российской империи, в состав которой входила Киевская, Полтавская, Харьковская, Херсонская и другие губернии, впоследствии записанные росчерком пера Владимира Ленина в "Украину".А если из Украины попытаться сделать мононациональное государство с националистической идеологией, то "героями" как раз и будут Петлюра, Бандера, гауптман гитлеровских войск Шухевич, и Мельник, которого с почестями перезахоронил Зеленский.Приспособленец Порошенко* поступает всегда так, как выгодно и как лучше для сиюминутного политического момента.Но Кучма? Что в этой группе "за" Шухевича " делает Кучма? Президент "юго-востока Украины"?Леониду Кучме почти 90 лет. Его очень давно никто не видел на публичных мероприятиях, да и вряд ли он может полноценно в них участвовать.Всеми делами "клана Кучмы" управляет его зять, украинский олигарх Виктор Пинчук. "Миллиардер и филантроп", как представляют его западные СМИ."Миллиардер и филантроп"Пинчук не просто встроен в архитектуру сегодняшней националистической Украины, но он является даже в какой-то степени руководителем Зеленского.Через связи Пинчука с семействами Клинтонов, Ротшильдов, Соросов происходит управление современной властью Украины.Пинчук был самым крупным индивидуальным донором фонда Клинтонов. Кстати, интересно, что таким же донором был Джеффри Эпштейн. Наверняка, со временем найдутся связи и Эпштейна с Пинчуком. Далеко не все файлы ещё обнародованы.Через свои фонды Пинчук платил и будущему премьеру Яценюку, и "активисту" Сергею Лещенко, и "активисту"-убийце Стерненко, и множеству других якобы независимых украинских политиков, журналистов и активистов. Многие, как сегодняшний депутат Рады, одиознейший Потураев, работали ранее у Пинчука не один десяток лет.Так же точно он платил западным политикам. Миллионы получил из его фондов премьер Англии Тони Блэр. Певец Элтон Джон после щедрых пожертвований называл Пинчука "выдающимся мыслителем".Именно Пинчук - специалист по лоббированию необходимых Зеленскому решений в Конгрессе США. А также ему нет равных в размещении хвалебных материалов о Зеленском в глобалистской прессе."Украина - не Россия"Семейство Кучмы проживает в Лондоне и на Лазурном берегу, в роскошных особняках.Вилла в районе Кенсингтон в Лондоне входит в 10 самых дорогих домов Британии. Пятиэтажный дом с огромным садом, кинотеатром, бассейном. Говорят, что "Кучма живет богаче, чем королева Британии".Четыре виллы на Сардинии - тоже класса "люкс", с садами, бассейнами и десятками комнат.Кучма уже наверное, и забыл о существовании такой страны как Украина.Он может даже и не знать, что отказался от "Белого орла". Отказывался Виктор Пинчук.Но именно Кучма - автор концепции (и одноименной книги) "Украина - не Россия" и автор демонтажа Советской Украины. Демонтаж происходил в пользу его с Пинчуком семьи и олигархов Запада и Украины.И кстати, еще в прошлом веке Кучма приветствовал появление на купюрах Украины фигуры гетьмана Мазепы:Такое отношение, по мнению Кучмы, говорит о "душевной незрелости".Бывший парторг "Южмаша" стал марионеткой западных глобалистских сил. Каким образом?Всё очень просто, банально и даже как-то унизительно банально. Не надо искать никакой идеологии.Бывший член Компартии поменял идеологию на виллы в Италии, дома в Лондоне и неограниченные связи своего семейства с глобалистской элитой.И вот закономерный результат: Кучма поддерживает Мельника, Шухевича и Степана Бандеру.Ещё и пришкандыбает поклониться "пантеону героев", успеет поставить последнюю жирную точку в своей удивительной карьере: от парторга до националиста.Вилла в Лондоне сама себя не прокормит. Дедушка вынужден продолжать суетиться.*Внесен в РФ в список экстремистов и террористов*Организация, деятельность которой запрещена на территории РФ как экстремистской и террористической

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Елена Мурзина

украина, польша, лондон, леонид кучма, виктор пинчук, владимир зеленский, оун, мид, рада, эксклюзив