Зеленский заявил о готовности Польши сбивать российские ракеты в небе над Украиной - 08.07.2024 Украина.ру
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Зеленский заявил о готовности Польши сбивать российские ракеты в небе над Украиной
Зеленский заявил о готовности Польши сбивать российские ракеты в небе над Украиной - 08.07.2024 Украина.ру
Зеленский заявил о готовности Польши сбивать российские ракеты в небе над Украиной
Киев разрабатывает механизм уничтожения силами Польши российских ракет и дронов, которые оказываются в воздушном пространстве Украины, заявил Владимир Зеленский в ходе пресс-конференции с премьер-министром республики Дональдом Туском
2024-07-08T16:43
2024-07-08T16:43
новости
польша
украина
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Весомым шагом на пути к этому стало подписанное в Варшаве соглашение о безопасности Украины и Польши, уточнил Зеленский. Зеленский надеется, что Министерства обороны Польши и Украины совместно проработают этот вопрос. Напомним, на прошлой неделе начальники Генштабов двух стран обсудили усиление сотрудничества.Помимо этого, в подписанном сторонами документе сказано и о сотрудничестве по боевой авиации. В свою очередь Туск объявил, что Польша может рассмотреть передачу Киеву истребителей МиГ, только если страны НАТО их заменят. Обеспечить ВВС Украины такой военной техникой сегодня Варшава не может, так как самолеты участвуют в патрулировании неба в рамках программы Североатлантического альянса. Ранее глава Минобороны Германии Борис Писториус заявлял, что ФРГ и другие союзники не намерены сбивать ракеты и дроны, выпущенные ВС РФ над Украиной, так как это означало бы прямое участием в конфликте.Подробнее о том, решится ли НАТО сбивать российские ракеты над Украиной читайте в интервью подполковника запаса, председателя правления организации "Офицеры России" Романа Шкурлатова на сайте Украина.ру.
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новости, польша, украина, владимир зеленский, нато, минобороны, туск дональд, сво, всу, вс рф
Новости, Польша, Украина, Владимир Зеленский, НАТО, Минобороны, Туск Дональд, СВО, ВСУ, ВС РФ

Зеленский заявил о готовности Польши сбивать российские ракеты в небе над Украиной

16:43 08.07.2024
 
© Пресс-служба президента Украины
© Пресс-служба президента Украины
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Киев разрабатывает механизм уничтожения силами Польши российских ракет и дронов, которые оказываются в воздушном пространстве Украины, заявил Владимир Зеленский в ходе пресс-конференции с премьер-министром республики Дональдом Туском
Весомым шагом на пути к этому стало подписанное в Варшаве соглашение о безопасности Украины и Польши, уточнил Зеленский.

"Мы благодарны за специальные договоренности, и это отражено в соглашении по безопасности. В ней предусмотрена разработка механизма по сбитию (Польшей – Ред.) в воздушном пространстве Украины российских ракет и дронов, выпущенных в направлении Польши", – приводит его слова издание "Укринформ".

Зеленский надеется, что Министерства обороны Польши и Украины совместно проработают этот вопрос. Напомним, на прошлой неделе начальники Генштабов двух стран обсудили усиление сотрудничества.
Помимо этого, в подписанном сторонами документе сказано и о сотрудничестве по боевой авиации. В свою очередь Туск объявил, что Польша может рассмотреть передачу Киеву истребителей МиГ, только если страны НАТО их заменят. Обеспечить ВВС Украины такой военной техникой сегодня Варшава не может, так как самолеты участвуют в патрулировании неба в рамках программы Североатлантического альянса.
Ранее глава Минобороны Германии Борис Писториус заявлял, что ФРГ и другие союзники не намерены сбивать ракеты и дроны, выпущенные ВС РФ над Украиной, так как это означало бы прямое участием в конфликте.
Подробнее о том, решится ли НАТО сбивать российские ракеты над Украиной читайте в интервью подполковника запаса, председателя правления организации "Офицеры России" Романа Шкурлатова на сайте Украина.ру.
Международный форум Армия-2022 - РИА Новости, 1920, 23.05.2024
23 мая, 19:12
Сбивать или игнорировать? В Польше обсуждают как быть с российскими ракетами над Западной УкраинойВаршава рассматривает возможное привлечение систем ПВО страны к сбитию российских ракет вблизи польско-украинской границы, подтвердили в МИД Польши. Это будет началом агрессивной войны, предупреждают эксперты.
 
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Заголовок открываемого материала
16:43Зеленский заявил о готовности Польши сбивать российские ракеты в небе над Украиной
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