Зеленский заявил о готовности Польши сбивать российские ракеты в небе над Украиной
© Пресс-служба президента Украины
© Пресс-служба президента Украины
Киев разрабатывает механизм уничтожения силами Польши российских ракет и дронов, которые оказываются в воздушном пространстве Украины, заявил Владимир Зеленский в ходе пресс-конференции с премьер-министром республики Дональдом Туском
Весомым шагом на пути к этому стало подписанное в Варшаве соглашение о безопасности Украины и Польши, уточнил Зеленский.
"Мы благодарны за специальные договоренности, и это отражено в соглашении по безопасности. В ней предусмотрена разработка механизма по сбитию (Польшей – Ред.) в воздушном пространстве Украины российских ракет и дронов, выпущенных в направлении Польши", – приводит его слова издание "Укринформ".
Помимо этого, в подписанном сторонами документе сказано и о сотрудничестве по боевой авиации. В свою очередь Туск объявил, что Польша может рассмотреть передачу Киеву истребителей МиГ, только если страны НАТО их заменят. Обеспечить ВВС Украины такой военной техникой сегодня Варшава не может, так как самолеты участвуют в патрулировании неба в рамках программы Североатлантического альянса.
Ранее глава Минобороны Германии Борис Писториус заявлял, что ФРГ и другие союзники не намерены сбивать ракеты и дроны, выпущенные ВС РФ над Украиной, так как это означало бы прямое участием в конфликте.
23 мая, 19:12Сбивать или игнорировать? В Польше обсуждают как быть с российскими ракетами над Западной УкраинойВаршава рассматривает возможное привлечение систем ПВО страны к сбитию российских ракет вблизи польско-украинской границы, подтвердили в МИД Польши. Это будет началом агрессивной войны, предупреждают эксперты.