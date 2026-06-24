Кто будет воевать с Россией после разгрома Украины? Ищенко о "новом придурке" - 24.06.2026 Украина.ру
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Кто будет воевать с Россией после разгрома Украины? Ищенко о "новом придурке"
Кто будет воевать с Россией после разгрома Украины? Ищенко о "новом придурке" - 24.06.2026 Украина.ру
Кто будет воевать с Россией после разгрома Украины? Ищенко о "новом придурке"
Политолог, президент Центра системного анализа и прогнозирования Ростислав Ищенко в еженедельном проекте "Ищенко о главном" на канале "Украина.ру" объяснил, что Украина.ру, 24.06.2026
2026-06-24T13:57
2026-06-24T13:57
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Политолог, президент Центра системного анализа и прогнозирования Ростислав Ищенко в еженедельном проекте "Ищенко о главном" на канале "Украина.ру" объяснил, что сулят попытки консолидации западных стран в вопросе украинского конфликта, а также рассказал о том, какие сценарии могут быть разыграны, если Украине и Западу удастся втянуть Белоруссию в военные действия:00:18 – Западная консолидация вокруг Украины: кто будет воевать с Россией после разгрома ВСУ?21:33 – О втягивании Белоруссии в украинский конфликт: станет ли Минск российским прокси?28:17 – Что мешает Трампу заключить мир с Ираном?31:20 – О биолабораториях на Украине.
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новости, украина, россия, ростислав ищенко, дональд трамп, украина.ру, видео, белоруссия, иран, война, биолаборатории, запад, война на украине, главные новости, главное, сво, новости сво сейчас, дзен новости сво, разгром всу, ближний восток, видео, мир
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Кто будет воевать с Россией после разгрома Украины? Ищенко о "новом придурке"

13:57 24.06.2026
 
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Политолог, президент Центра системного анализа и прогнозирования Ростислав Ищенко в еженедельном проекте "Ищенко о главном" на канале "Украина.ру" объяснил, что сулят попытки консолидации западных стран в вопросе украинского конфликта, а также рассказал о том, какие сценарии могут быть разыграны, если Украине и Западу удастся втянуть Белоруссию в военные действия:

00:18 – Западная консолидация вокруг Украины: кто будет воевать с Россией после разгрома ВСУ?
21:33 – О втягивании Белоруссии в украинский конфликт: станет ли Минск российским прокси?
28:17 – Что мешает Трампу заключить мир с Ираном?
31:20 – О биолабораториях на Украине.
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