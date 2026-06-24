https://ukraina.ru/20260624/kto-budet-voevat-s-rossiey-posle-razgroma-ukrainy-ischenko-o-novom-pridurke-1080584808.html

Кто будет воевать с Россией после разгрома Украины? Ищенко о "новом придурке"

Кто будет воевать с Россией после разгрома Украины? Ищенко о "новом придурке" - 24.06.2026 Украина.ру

Кто будет воевать с Россией после разгрома Украины? Ищенко о "новом придурке"

Политолог, президент Центра системного анализа и прогнозирования Ростислав Ищенко в еженедельном проекте "Ищенко о главном" на канале "Украина.ру" объяснил, что Украина.ру, 24.06.2026

2026-06-24T13:57

2026-06-24T13:57

2026-06-24T13:57

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Политолог, президент Центра системного анализа и прогнозирования Ростислав Ищенко в еженедельном проекте "Ищенко о главном" на канале "Украина.ру" объяснил, что сулят попытки консолидации западных стран в вопросе украинского конфликта, а также рассказал о том, какие сценарии могут быть разыграны, если Украине и Западу удастся втянуть Белоруссию в военные действия:00:18 – Западная консолидация вокруг Украины: кто будет воевать с Россией после разгрома ВСУ?21:33 – О втягивании Белоруссии в украинский конфликт: станет ли Минск российским прокси?28:17 – Что мешает Трампу заключить мир с Ираном?31:20 – О биолабораториях на Украине.

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