Проклятая Ї. Восстановление - 24.06.2026 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20260624/proklyataya--vosstanovlenie-1080598368.html
Проклятая Ї. Восстановление
Проклятая Ї. Восстановление - 24.06.2026 Украина.ру
Проклятая Ї. Восстановление
Вторая часть документального фильма журналистов издания Украина.ру Алексея Туманова и Федора Громова посвящена восстановлению городов Донбасса, сбросивших... Украина.ру, 24.06.2026
2026-06-24T18:26
2026-06-24T18:26
видео
федор громов
россия
донбасс
украина.ру
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07ea/06/18/1080597765_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_6d2e4040467b9dcb70dbe2c74565ebee.png
Вторая часть документального фильма журналистов издания Украина.ру Алексея Туманова и Федора Громова посвящена восстановлению городов Донбасса, сбросивших желто-голубой флаг и избавившихся от той самой проклятой Ї. Избавление, возвращение к нормальной жизни — процесс долгий и сложный, и все же первые ростки новой, нормальной жизни уже проступают сквозь пепел войны.И это дает людям надежду на то, что в будущем все будет еще лучше.Тем, кто выбрал Россию и строит вместе с ней свое будущее, посвящается.Первую часть фильма можно посмотреть здесь:https://vkvideo.ru/video-72801118_456269683?t=45m20s
россия
донбасс
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2026
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07ea/06/18/1080597765_240:0:1680:1080_1920x0_80_0_0_ea77e16a902f7c34d19879d68a7ab8c0.png
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
видео, федор громов, россия, донбасс, украина.ру, видео
Видео, Федор Громов, Россия, Донбасс, Украина.ру

Проклятая Ї. Восстановление

18:26 24.06.2026
 
Читать в
ДзенTelegram
Вторая часть документального фильма журналистов издания Украина.ру Алексея Туманова и Федора Громова посвящена восстановлению городов Донбасса, сбросивших желто-голубой флаг и избавившихся от той самой проклятой Ї. Избавление, возвращение к нормальной жизни — процесс долгий и сложный, и все же первые ростки новой, нормальной жизни уже проступают сквозь пепел войны.
И это дает людям надежду на то, что в будущем все будет еще лучше.
Тем, кто выбрал Россию и строит вместе с ней свое будущее, посвящается.
Первую часть фильма можно посмотреть здесь:
https://vkvideo.ru/video-72801118_456269683?t=45m20s
Подписывайся на
ВКонтактеОдноклассникиTelegramДзенRutube
 
Больше материалов по теме:
ВидеоФедор ГромовРоссияДонбассУкраина.ру
 
Архив
RSS
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала
19:33В Николаевской области будут судить людоловов за пытки задержанных
19:26Эвакуация в Черниговской области, 15-й БПЛА ВСУ не долетел до Москвы. Новости СВО
19:19Дмитрий Суслов: Порты Одессы еще стоят, но скоро Европу и Украину ждут большие сюрпризы от России
19:04Лавров: Зеленский руководит Европой, а хочет ещё и США, тем временем блудный папа Трамп вернулся в семью
18:52В ЕС изучают секретную переписку Зеленского с главами государств и Еврокомиссии
18:5024 июня 2026 года, вечерний эфир
18:50"Списывают на несчастные случаи": Mash о гибели пяти тысяч иностранных наемников ВСУ
18:36Итоги 24.06.26: РФ может применить ядерное оружие, а в Европе заканчиваются ресурсы для Украины
18:26Проклятая Ї. Восстановление
18:26МиГ для ВСУ: Минобороны Польши разъяснило условия передачи
18:25Путин приготовил для Киева убийственный аргумент, от которого нельзя отказаться, и который изменит все
18:18Мечтают о концлагерях, зачистках и удушении территории. Что на Украине говорят о Крыме
18:15Зрада Экспресс: безнаказанность порождает Содом и Гоморру. Украинские политики пытаются удовлетвориться
18:11Стоит ли ждать эскалации в ближайший месяц?
18:07Освобождение Иволжанского - перспектива на Сумском направлении СВО
17:55Пыточная "библиотека" и клеймо для мирных: Лантратова о преступлениях ВСУ
17:45Зачем Леониду Кучме Степан Бандера? "Пренебрежение к Зеленскому", "гордыня , спесь и высокомерие"
17:44"Толковые военные, а не плейбои": Джума о том, как КСИР укрепил свои позиции внутри Ирана
17:41Бомбардировка Славянской ТЭС, ПВО РФ отразила атаку БПЛА ВСУ на Москву. Новости СВО
17:35"Монархия подает важный сигнал": Ермаков о влиянии отставки Стармера на курс Британии и НАТО
Лента новостейМолния