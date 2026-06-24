https://ukraina.ru/20260624/proklyataya--vosstanovlenie-1080598368.html

Проклятая Ї. Восстановление

Проклятая Ї. Восстановление - 24.06.2026 Украина.ру

Проклятая Ї. Восстановление

Вторая часть документального фильма журналистов издания Украина.ру Алексея Туманова и Федора Громова посвящена восстановлению городов Донбасса, сбросивших... Украина.ру, 24.06.2026

2026-06-24T18:26

2026-06-24T18:26

2026-06-24T18:26

видео

федор громов

россия

донбасс

украина.ру

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Вторая часть документального фильма журналистов издания Украина.ру Алексея Туманова и Федора Громова посвящена восстановлению городов Донбасса, сбросивших желто-голубой флаг и избавившихся от той самой проклятой Ї. Избавление, возвращение к нормальной жизни — процесс долгий и сложный, и все же первые ростки новой, нормальной жизни уже проступают сквозь пепел войны.И это дает людям надежду на то, что в будущем все будет еще лучше.Тем, кто выбрал Россию и строит вместе с ней свое будущее, посвящается.Первую часть фильма можно посмотреть здесь:https://vkvideo.ru/video-72801118_456269683?t=45m20s

россия

донбасс

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видео, федор громов, россия, донбасс, украина.ру, видео