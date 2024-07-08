https://ukraina.ru/20240708/1056128981.html
Зеленский объявил о создании в Польше "добровольческого" легиона с иностранцами
Зеленский объявил о создании в Польше "добровольческого" легиона с иностранцами - 08.07.2024 Украина.ру
Зеленский объявил о создании в Польше "добровольческого" легиона с иностранцами
Соглашение Украины и Польши по безопасности, подписанное в понедельник, предполагает создание в Польше добровольческого легиона с участием иностранцев. Об этом Владимир Зеленский заявил на пресс-конференции по итогам заключенной договоренности, прямая трансляция велась на YouTube-канале Офиса Президента Украины
2024-07-08T15:37
2024-07-08T15:37
2024-07-08T15:54
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По словам Зеленского, документ поможет Украине сопротивляться проведению российской спецоперации. "Мы зафиксировали в нашем с Польшей соглашении о безопасности формирование и подготовку украинского легиона – нового добровольческого военного подразделения. У нас есть очень позитивный опыт украино-польско-литовской бригады. И именно на основе такого опыта мы дадим возможность именно гражданам Украины, которые сейчас находятся в Польше, Литве и других странах ЕС добровольно присоединиться к обороне Украины", - отметил он.Так, по заявлению Туска, Польша может рассмотреть передачу Киеву истребителей МиГ, если страны НАТО их заменят. Обеспечить Киев такой военной техникой сегодня Варшава не может, так как самолеты участвуют в патрулировании неба в рамках программы Североатлантического альянса. Напомним, пока восемь из десяти районов Киева пылали в результате обстрелов и работы украинской системы противовоздушной обороны, Владимир Зеленский отправился в Польшу для подписания соглашения о гарантиях безопасности с премьер-министром страны Дональдом Туском.На прошлой неделе начальники Генштабов Украины и Польши обсудили усиление сотрудничества. До этого в Минобороны Польши сообщали, что Варшава не будет отправлять военных на Украину.Подробнее о том, что сделает Россия, если Украина "сложит лапки", а Польша и Прибалтика вступят в войну читайте в интервью обозревателя МИА "Россия сегодня" Ростислава Ищенко на сайте Украина.ру.
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новости, владимир зеленский, польша, украина, нато, туск дональд, сво
Новости, Владимир Зеленский, Польша, Украина, НАТО, Туск Дональд, СВО
Зеленский объявил о создании в Польше "добровольческого" легиона с иностранцами
15:37 08.07.2024 (обновлено: 15:54 08.07.2024)
Соглашение Украины и Польши по безопасности, подписанное в понедельник, предполагает создание в Польше добровольческого легиона с участием иностранцев. Об этом Владимир Зеленский заявил на пресс-конференции по итогам заключенной договоренности, прямая трансляция велась на YouTube-канале Офиса Президента Украины