Зеленский объявил о создании в Польше "добровольческого" легиона с иностранцами - 08.07.2024 Украина.ру
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Зеленский объявил о создании в Польше "добровольческого" легиона с иностранцами
Зеленский объявил о создании в Польше "добровольческого" легиона с иностранцами - 08.07.2024 Украина.ру
Зеленский объявил о создании в Польше "добровольческого" легиона с иностранцами
Соглашение Украины и Польши по безопасности, подписанное в понедельник, предполагает создание в Польше добровольческого легиона с участием иностранцев. Об этом Владимир Зеленский заявил на пресс-конференции по итогам заключенной договоренности, прямая трансляция велась на YouTube-канале Офиса Президента Украины
2024-07-08T15:37
2024-07-08T15:54
новости
владимир зеленский
польша
украина
нато
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По словам Зеленского, документ поможет Украине сопротивляться проведению российской спецоперации. "Мы зафиксировали в нашем с Польшей соглашении о безопасности формирование и подготовку украинского легиона – нового добровольческого военного подразделения. У нас есть очень позитивный опыт украино-польско-литовской бригады. И именно на основе такого опыта мы дадим возможность именно гражданам Украины, которые сейчас находятся в Польше, Литве и других странах ЕС добровольно присоединиться к обороне Украины", - отметил он.Так, по заявлению Туска, Польша может рассмотреть передачу Киеву истребителей МиГ, если страны НАТО их заменят. Обеспечить Киев такой военной техникой сегодня Варшава не может, так как самолеты участвуют в патрулировании неба в рамках программы Североатлантического альянса. Напомним, пока восемь из десяти районов Киева пылали в результате обстрелов и работы украинской системы противовоздушной обороны, Владимир Зеленский отправился в Польшу для подписания соглашения о гарантиях безопасности с премьер-министром страны Дональдом Туском.На прошлой неделе начальники Генштабов Украины и Польши обсудили усиление сотрудничества. До этого в Минобороны Польши сообщали, что Варшава не будет отправлять военных на Украину.Подробнее о том, что сделает Россия, если Украина "сложит лапки", а Польша и Прибалтика вступят в войну читайте в интервью обозревателя МИА "Россия сегодня" Ростислава Ищенко на сайте Украина.ру.
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новости, владимир зеленский, польша, украина, нато, туск дональд, сво
Новости, Владимир Зеленский, Польша, Украина, НАТО, Туск Дональд, СВО

Зеленский объявил о создании в Польше "добровольческого" легиона с иностранцами

15:37 08.07.2024 (обновлено: 15:54 08.07.2024)
 
© Пресс-служба президента Украины
© Пресс-служба президента Украины
Читать в
Соглашение Украины и Польши по безопасности, подписанное в понедельник, предполагает создание в Польше добровольческого легиона с участием иностранцев. Об этом Владимир Зеленский заявил на пресс-конференции по итогам заключенной договоренности, прямая трансляция велась на YouTube-канале Офиса Президента Украины
По словам Зеленского, документ поможет Украине сопротивляться проведению российской спецоперации.
"Мы зафиксировали в нашем с Польшей соглашении о безопасности формирование и подготовку украинского легиона – нового добровольческого военного подразделения. У нас есть очень позитивный опыт украино-польско-литовской бригады. И именно на основе такого опыта мы дадим возможность именно гражданам Украины, которые сейчас находятся в Польше, Литве и других странах ЕС добровольно присоединиться к обороне Украины", - отметил он.
Так, по заявлению Туска, Польша может рассмотреть передачу Киеву истребителей МиГ, если страны НАТО их заменят. Обеспечить Киев такой военной техникой сегодня Варшава не может, так как самолеты участвуют в патрулировании неба в рамках программы Североатлантического альянса.
Напомним, пока восемь из десяти районов Киева пылали в результате обстрелов и работы украинской системы противовоздушной обороны, Владимир Зеленский отправился в Польшу для подписания соглашения о гарантиях безопасности с премьер-министром страны Дональдом Туском.
На прошлой неделе начальники Генштабов Украины и Польши обсудили усиление сотрудничества.
До этого в Минобороны Польши сообщали, что Варшава не будет отправлять военных на Украину.
Подробнее о том, что сделает Россия, если Украина "сложит лапки", а Польша и Прибалтика вступят в войну читайте в интервью обозревателя МИА "Россия сегодня" Ростислава Ищенко на сайте Украина.ру.
- РИА Новости, 1920, 03.07.2024
3 июля, 05:30
Похожа на девушку, жаждущую интима: Безпалько ответил, готовы ли Польша и Прибалтика воевать с РоссиейНесмотря на разговоры и угрозы, ни Польша, ни страны Прибалтики не готовы воевать с Россией. Тем более прямо сейчас
 
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