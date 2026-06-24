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О чем речь теперь? Путин назвал окончательные условия мира для Киева. Хроника событий на утро 24 июня

О чем речь теперь? Путин назвал окончательные условия мира для Киева. Хроника событий на утро 24 июня - 24.06.2026 Украина.ру

О чем речь теперь? Путин назвал окончательные условия мира для Киева. Хроника событий на утро 24 июня

Мир на наших условиях: президент РФ Владимир Путин поставил главе киевского режима Владимиру Зеленскому ультиматум перед переговорами. Крах надежд Киева: Венгрия сорвала открытие новых кластеров для Украины в ЕС

2026-06-24T10:15

2026-06-24T10:15

2026-06-24T11:09

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Формула мира РоссииРоссия готова к мирным переговорам с Украиной на базе стамбульских договоренностей, модальностей, обсуждавшихся в Анкоридже, реалий на земле и принципов, изложенных президентом ранее. Об этом российский лидер Владимир Путин заявил на совещании с членами правительства.Президент подчеркнул, что Вооруженные силы Украины теряют одну территорию за другой. Россия, опираясь на стабилизацию экономики и достижения военных, продолжит двигаться вперед по всем направлениям.Путин также заявил, что террористические выпады Киева, включая удары по гражданской инфраструктуре, автобусу с белорусскими детьми в Белгородской области и студенческому общежитию в Старобельске, не способны повлиять на ситуацию на фронте."Все эти, по сути дела, террористические выпады... не меняют и не могут повлиять, не в состоянии повлиять на события, происходящие на фронте, на линии боевого соприкосновения", — добавил Путин.По его словам, ВСУ наносят удары, чтобы создать впечатление о якобы сильных переговорных позициях. Президент охарактеризовал киевский режим как неонацистский.Весной 2022 года в Стамбуле был парафирован проект мирного договора между Россией и Украиной, согласованный во время очных встреч делегаций двух сторон. В 2024 году в ходе выступления в МИД Путин назвал условия для завершения конфликта: Киев должен вывести войска из ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей, а также отказаться от планов вступить в НАТО.Бесконечный путь в ЕС: Украина снова уперлась в венгерское ветоВенгрия стала единственной страной Евросоюза, заблокировавшей утверждение общей позиции 27 членов блока, необходимой для открытия новых переговорных кластеров по вступлению Украины и Молдовы. Об этом сообщает издание Politico со ссылкой на дипломатические источники.По данным публикации, Будапешт выступил против совместного письма Европейского совета и Еврокомиссии, касающегося дальнейших шагов в переговорном процессе. В результате вопрос будет перенесен на повторное обсуждение на следующей неделе.Ранее премьер-министр Венгрии Петер Мадьяр уже заявлял, что выступает против открытия всех переговорных кластеров для Украины, отмечая неготовность Киева к выполнению необходимых требований и риски для экономики ЕС. Будапешт также неоднократно критиковал Брюссель за пренебрежение интересами национальных государств в вопросах расширения союза.Венгрия остается единственной страной ЕС, последовательно выступающей против ускоренного вступления Украины в Евросоюз без выполнения ею критериев членства. В то время как большинство стран блока поддерживают Киев, Мадьяр настаивает на том, что расширение не должно проводиться в ущерб интересам европейских налогоплательщиков.Ранее Владимир Зеленский поприветствовал начало переговорного процесса, но подчеркнул, что Киев заслужил право "двигаться быстрее". В Еврокомиссии отмечали, что 2030 год является "жизнеспособным сроком" для вступления страны в ЕС, однако признавали, что Киеву предстоит провести масштабные реформы.Фронтовая сводка Российские средства противовоздушной обороны за прошедшую ночь перехватили и уничтожили 323 украинских беспилотных летательных аппарата самолетного типа. Об этом сообщили в Министерстве обороны России.Боевая работа велась над территориями 17 регионов страны, а также над акваториями Азовского и Черного морей. В зону поражения попали Астраханская, Белгородская, Брянская, Воронежская, Волгоградская, Калужская, Курская, Липецкая, Нижегородская, Орловская, Оренбургская, Пензенская, Ростовская, Рязанская, Саратовская, Смоленская и Тульская области.Кроме того, беспилотники были перехвачены над Московским регионом, Краснодарским краем и Республикой Крым.Тем временем военкор Евгений Лисицын опубликовал фронтовую сводку, проинформировав о ходе дел на нескольких из направлений СВО. На Константиновском направлении идет постепенное сжатие гарнизона Вооруженных сил Украины в городе. Российские подразделения ведут бои в городской застройке и продвигаются в сторону Алексеево-Дружковки и Дружковки. Очаги сопротивления противника последовательно подавляются, давление осуществляется с флангов, что создает угрозу оперативного окружения украинской группировки.На Краснолиманском направлении российские подразделения закрепляются в южной и северо-западной частях Красного Лимана, продолжая зачистку городских кварталов. Украинские формирования пытаются контратаковать со стороны Святогорска и с правого берега Северского Донца, однако их усилия не приносят устойчивого результата. ВС РФ успешно отражают попытки противника прорвать оборону.На Добропольском направлении продолжаются бои северо-западнее населенного пункта Белицкое и на подступах к Красноярскому. Противник оказывает сопротивление, однако российские штурмовые группы сохраняют инициативу и методично продавливают оборону ВСУ.На Днепровском направлении существенных изменений линии фронта не зафиксировано. Боестолкновения продолжаются в лесных массивах севернее реки Волчья. Сохраняется напряженность по всей линии боевого соприкосновения, стороны ведут позиционные бои без значительного продвижения.Противостояние коллективного Запада и России в украинском контексте только усиливается, и это может привести к роковым последствиям. Подробнее - в материале Конфликты стали новой нормальностью. Мир подошёл к опасной черте, а Украина - лишь часть этой истории

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Кристина Черкасова

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