https://ukraina.ru/20260624/bombardirovka-slavyanskoy-tes-pvo-rf-otrazila-ataku-bpla-vsu-na-moskvu-novosti-svo-1080594383.html

Бомбардировка Славянской ТЭС, ПВО РФ отразила атаку БПЛА ВСУ на Москву. Новости СВО

Бомбардировка Славянской ТЭС, ПВО РФ отразила атаку БПЛА ВСУ на Москву. Новости СВО - 24.06.2026 Украина.ру

Бомбардировка Славянской ТЭС, ПВО РФ отразила атаку БПЛА ВСУ на Москву. Новости СВО

Армия России наносит удары по тылам ВСУ, а защитники режима Зеленского - по мирным жителям. Об этом сообщает 24 июня телеграм-канал Украина.ру

2026-06-24T17:41

2026-06-24T17:41

2026-06-24T17:41

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🟥 Три человека погибли в результате обрушения подъезда после ночной атаки БПЛА в Горловке;🟥 ПВО РФ сбила ещё три беспилотника, летевших на Москву. С начала суток силы ПВО уничтожили 14 украинских беспилотников на подлёте к Москве, сообщил мэр столицы Сергей Собянин;🟥 Временные ограничения на прием и выпуск самолетов введены в аэропорту Геленджика, сообщила Росавиация​​;🟥 На Добропольском направлении бойцы российской войсковой группировки "Центр" заняли дачные участки восточнее Анновки, сообщает тг-канал DivGen;🟥 В селе Лебяжье Харьковской области прогремел взрыв. Тг-канал "Хроники Гераней" сообщает об ударе баллистикой. Вероятно, удар был нанесён по мосту через реку Лебяжья, чтобы перерезать дорогу снабжения ВСУ восточнее Печенежского водохранилища, куда ранее добирались через плотину в Печенегах;🟥 Бомбовый удар нанесён по Славянской ТЭС. Объект расположен в соседней со Славянском Николаевке и используется исключительно в интересах ВСУ;🟥 Бомбовый удар нанесён по объектам в подконтрольном ВСУ Запорожье. Бомбы легли в районе острова Хортица;🟥 Операторы FPV-перехватчиков войск беспилотных систем российской войсковой группировки "Запад" протаранили вражеские БПЛА R-18 близ Красного Лимана в ДНР, сообщает Минобороны РФ;🟥 ВКС России уничтожили около 50 украинских боевиков в пунктах управления и временной дислокации в ДНР;🟥 Атаковавший ночью дом в Горловке беспилотник ВСУ нёс заряд тротила около 12 кг, сообщил мэр Иван Приходько. Пятиэтажку, принявшую на себя удар, обследовали. Угрозы обрушения других подъездов нет. Оставшихся без квартир переселят в течение двух суток, уточнил градоначальник;🟥 Ночью в результате атаки противника была повреждена часть энергетической инфраструктуры Севастополя, сообщил губернатор Развожаев. Помимо восстановления инфраструктуры продолжается работа по решению вопросов поставок топлива.🟥 Украинские СМИ публикуют фото сгоревших заправок в Синельниково Днепропетровской области и на окраине Сум. Топливная инфраструктура методично выжигается на маршрутах следования ВСУ в прифронтовых регионах.Ранее в новостях: Уничтожение BRAWLR в зоне СВО, Катар инициирует переговоры по открытию Ормуза. Новости к этому часуБольше новостей на эту и другие темы представлено в обзоре Ответственность для киевского режима, обстрелы и налёты. Хроника событий на 13:00 24 июняВсё об Украине из России - на сайте Украина.ру.

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