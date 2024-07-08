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Зеленский выехал из горящего Киева в Польшу для встречи с Туском
Зеленский выехал из горящего Киева в Польшу для встречи с Туском - 08.07.2024 Украина.ру
Зеленский выехал из горящего Киева в Польшу для встречи с Туском
Пока восемь из десяти районов Киева пылают в результате обстрелов и работы украинской системы противовоздушной обороны, Владимир Зеленский отправился в Польшу для подписания соглашения о гарантиях безопасности с премьер-министром страны Дональдом Туском. Прямая трансляция велась на YouTube-канале президента Украины
2024-07-08T15:19
2024-07-08T15:19
2024-07-08T15:21
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По его словам, подписание таких документов важно на фоне утреннего обстрела ВКС России. В очередной раз, Зеленский обвинил российскую сторону в терроре, комментируя якобы удары по детской больнице "Охматдет" в Киеве. Информации о том, сколько именно детей пострадали Зеленский не дал. В Минобороны РФ сообщили, что заявления представителей киевского режима о якобы намеренном ракетном ударе России по гражданским объектам не соответствуют действительности, а многочисленные опубликованные фото и видеокадры из Киева однозначно подтверждают факт разрушений вследствие падения украинской ракеты ПВО, запущенной из зенитного ракетного комплекса в черте города.Читайте также как Киев устроил пиар-акцию, ударив крылатыми ракетами по заводу в Керчи в интервью капитана 1-го ранга запаса, заместителя главного редактора журнала "Воин России" Василия Дандыкина на сайте Украина.ру.
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Новости, Владимир Зеленский, Киев, Россия, Польша, ВКС, СВО
Зеленский выехал из горящего Киева в Польшу для встречи с Туском
15:19 08.07.2024 (обновлено: 15:21 08.07.2024)
Пока восемь из десяти районов Киева пылают в результате обстрелов и работы украинской системы противовоздушной обороны, Владимир Зеленский отправился в Польшу для подписания соглашения о гарантиях безопасности с премьер-министром страны Дональдом Туском. Прямая трансляция велась на YouTube-канале президента Украины