Военный эксперт раскрыл, почему натовские "Патриоты" не смогут "закрыть" с Польши территорию Украины

Ростислав Ищенко о том, пойдет ли Турция войной на Францию и Испанию после вступления в БРИКС

Турция занимает достаточно благоприятную по отношению к России позицию в украинском кризисе. Да, она продает Украине оружие, конечно. В некоторых случаях даже поддерживает ее политически. Турция постоянно заявляет, что она считает Крым украинским, но не более того. По сравнению с тем, что делает Европа, Турция вообще не участвует в процессе