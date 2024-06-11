Военный эксперт раскрыл, почему натовские "Патриоты" не смогут "закрыть" с Польши территорию Украины - 11.06.2024 Украина.ру
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Военный эксперт раскрыл, почему натовские "Патриоты" не смогут "закрыть" с Польши территорию Украины
Военный эксперт раскрыл, почему натовские "Патриоты" не смогут "закрыть" с Польши территорию Украины - 11.06.2024 Украина.ру
Военный эксперт раскрыл, почему натовские "Патриоты" не смогут "закрыть" с Польши территорию Украины
Разговоры о том, что натовская ПВО будет сбивать русские ракеты с территории Польши, нужны Западу для успокоения собственной аудитории. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал сооснователь информационно-аналитического проекта "Ватфор" Сергей Полетаев
2024-06-11T04:10
2024-06-11T04:10
новости
украина
польша
запад
сергей полетаев
нато
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Ранее команда "Ватфор" в своем телеграм-канале предложила рассмотреть сценарий, при котором за 100 дней до капитуляции ВСУ США и Запад принимают решение напрямую вмешиваться в конфликт.Наиболее вероятным вариантом интервенции "Ватфор" считает вариант, когда наземное ПВО под флагом НАТО будет прикрывать правобережную Украину или фронт.Сценарий с прикрытием натовского ПВО – это "самое простое и самое безобидное". Это как раз то, что СССР делали во Вьетнаме. "Пэтриоты" могут прикрыть украинские аэродромы, остатки энергетики, штабы и другие чувствительные узлы, по которым могут наносить удары ВС РФ, рассказал эксперт.При этом натовское ПВО будет располагаться на территории Украины. Сам по себе ЗРК "Пэтриот" на территории Польши никоим образом Украину не защитит, потому что практическая дальность у него исчисляется десятками километров, уточнил специалист.Разговоры о том, что натовская ПВО с территории Польши будет сбивать русские ракеты над Украиной, нужны Западу для успокоения собственной аудитории, подытожил собеседник издания.Полный текст интервью Сергея Полетаева: За 100 дней до капитуляции ВСУ США устроят России опасную смесь "Кореи" и "Вьетнама" читайте на сайте Украина.руО том, каковы перспективы партии Сары Вагенкнехт на выборах в Европарламент и будущих парламентских выборах можно прочитать в интервью Виталия Волкова: В Германии "русскому агенту" Вагенкнехт дадут трибуну, когда решат начать переговоры с РФ
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новости, украина, польша, запад, сергей полетаев , нато, пво, зрк patriot
Новости, Украина, Польша, Запад, Сергей Полетаев , НАТО, ПВО, ЗРК Patriot

Военный эксперт раскрыл, почему натовские "Патриоты" не смогут "закрыть" с Польши территорию Украины

04:10 11.06.2024
 
© РИА Новости . Игорь Зарембо / Перейти в фотобанкАмериканские ракеты Patriot размещены в Польше
Американские ракеты Patriot размещены в Польше - РИА Новости, 1920, 11.06.2024
© РИА Новости . Игорь Зарембо
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Разговоры о том, что натовская ПВО будет сбивать русские ракеты с территории Польши, нужны Западу для успокоения собственной аудитории. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал сооснователь информационно-аналитического проекта "Ватфор" Сергей Полетаев
Ранее команда "Ватфор" в своем телеграм-канале предложила рассмотреть сценарий, при котором за 100 дней до капитуляции ВСУ США и Запад принимают решение напрямую вмешиваться в конфликт.
Наиболее вероятным вариантом интервенции "Ватфор" считает вариант, когда наземное ПВО под флагом НАТО будет прикрывать правобережную Украину или фронт.
Сценарий с прикрытием натовского ПВО – это "самое простое и самое безобидное". Это как раз то, что СССР делали во Вьетнаме. "Пэтриоты" могут прикрыть украинские аэродромы, остатки энергетики, штабы и другие чувствительные узлы, по которым могут наносить удары ВС РФ, рассказал эксперт.
"Они могут посчитать, что это может переломить ситуацию в пользу Украины и свести конфликт к ничьей. В плане эскалации им это не будет стоить ничего, потому что мы не будем в ответ бить ни по Жешуву, ни по Констанце", - отметил Полетаев.
При этом натовское ПВО будет располагаться на территории Украины. Сам по себе ЗРК "Пэтриот" на территории Польши никоим образом Украину не защитит, потому что практическая дальность у него исчисляется десятками километров, уточнил специалист.
Разговоры о том, что натовская ПВО с территории Польши будет сбивать русские ракеты над Украиной, нужны Западу для успокоения собственной аудитории, подытожил собеседник издания.
Полный текст интервью Сергея Полетаева: За 100 дней до капитуляции ВСУ США устроят России опасную смесь "Кореи" и "Вьетнама" читайте на сайте Украина.ру
О том, каковы перспективы партии Сары Вагенкнехт на выборах в Европарламент и будущих парламентских выборах можно прочитать в интервью Виталия Волкова: В Германии "русскому агенту" Вагенкнехт дадут трибуну, когда решат начать переговоры с РФ
Ростислав Ищенко интервью
Вчера, 05:30
Ростислав Ищенко о том, пойдет ли Турция войной на Францию и Испанию после вступления в БРИКСТурция занимает достаточно благоприятную по отношению к России позицию в украинском кризисе. Да, она продает Украине оружие, конечно. В некоторых случаях даже поддерживает ее политически. Турция постоянно заявляет, что она считает Крым украинским, но не более того. По сравнению с тем, что делает Европа, Турция вообще не участвует в процессе
 
НовостиУкраинаПольшаЗападСергей ПолетаевНАТОПВОЗРК Patriot
 
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