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"Толковые военные, а не плейбои": Джума о том, как КСИР укрепил свои позиции внутри Ирана
"Толковые военные, а не плейбои": Джума о том, как КСИР укрепил свои позиции внутри Ирана - 24.06.2026 Украина.ру
"Толковые военные, а не плейбои": Джума о том, как КСИР укрепил свои позиции внутри Ирана
Корпус стражей исламской революции (КСИР) значительно укрепил свои позиции внутри Ирана, сконцентрировав в своих руках серьезную военную мощь. Именно это отчасти стало причиной, по которой Иран смог продержаться в борьбе с США. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал журналист-международник Аббас Джума
2026-06-24T17:44
2026-06-24T17:44
2026-06-24T17:44
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Отвечая на вопрос о росте влияния КСИР, эксперт подчеркнул профессионализм иранских военных.Джума отметил, что КСИР укрепил свои позиции внутри Ирана: в руках командиров сконцентрирована серьезная мощь. "У них крайне много военных возможностей. И такого рода конфликты укрепляют силовые структуры", — пояснил собеседник Украина.ру.По его словам, в Корпусе стражей работают очень толковые военные. "Это не [военный министр США] Пит Хегсет, который больше напоминает плейбоя. Надо сказать, что очень много полезного иранские военные вынесли, наблюдая за специальной военной операцией", — заявил журналист.Он добавил, что постоянно штудирует иранские военные журналы, в которых печатаются под псевдонимами действующие генералы КСИР."Они много внимания уделяют СВО, новой тактике, нововведениям вроде искусственного интеллекта. Есть стереотипы об Иране, как о средневековой стране, на самом деле, иранцы очень продвинутые люди, которые внимательно отслеживают все тенденции", — резюмировал Аббас Джума.Полный текст материала Дениса Рудометова "Аббас Джума: Трампу пришлось капитулировать перед Ираном, оружием которого стала география" на сайте Украина.ру.Больше про урегулирование ситуации на Ближнем Востоке — в материале "Роман Романов: Если Нетаньяху решит развязать новую войну с Ираном, Трампу придется его поддержать" на сайте Украина.ру.
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
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"Толковые военные, а не плейбои": Джума о том, как КСИР укрепил свои позиции внутри Ирана
Корпус стражей исламской революции (КСИР) значительно укрепил свои позиции внутри Ирана, сконцентрировав в своих руках серьезную военную мощь. Именно это отчасти стало причиной, по которой Иран смог продержаться в борьбе с США. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал журналист-международник Аббас Джума
Отвечая на вопрос о росте влияния КСИР, эксперт подчеркнул профессионализм иранских военных.
Джума отметил, что КСИР укрепил свои позиции внутри Ирана: в руках командиров сконцентрирована серьезная мощь. "У них крайне много военных возможностей. И такого рода конфликты укрепляют силовые структуры", — пояснил собеседник Украина.ру.
По его словам, в Корпусе стражей работают очень толковые военные. "Это не [военный министр США] Пит Хегсет, который больше напоминает плейбоя. Надо сказать, что очень много полезного иранские военные вынесли, наблюдая за специальной военной операцией", — заявил журналист.
Он добавил, что постоянно штудирует иранские военные журналы, в которых печатаются под псевдонимами действующие генералы КСИР.
"Они много внимания уделяют СВО, новой тактике, нововведениям вроде искусственного интеллекта. Есть стереотипы об Иране, как о средневековой стране, на самом деле, иранцы очень продвинутые люди, которые внимательно отслеживают все тенденции", — резюмировал Аббас Джума.