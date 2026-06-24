"Толковые военные, а не плейбои": Джума о том, как КСИР укрепил свои позиции внутри Ирана - 24.06.2026 Украина.ру
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"Толковые военные, а не плейбои": Джума о том, как КСИР укрепил свои позиции внутри Ирана
"Толковые военные, а не плейбои": Джума о том, как КСИР укрепил свои позиции внутри Ирана - 24.06.2026 Украина.ру
"Толковые военные, а не плейбои": Джума о том, как КСИР укрепил свои позиции внутри Ирана
Корпус стражей исламской революции (КСИР) значительно укрепил свои позиции внутри Ирана, сконцентрировав в своих руках серьезную военную мощь. Именно это отчасти стало причиной, по которой Иран смог продержаться в борьбе с США. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал журналист-международник Аббас Джума
2026-06-24T17:44
2026-06-24T17:44
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Отвечая на вопрос о росте влияния КСИР, эксперт подчеркнул профессионализм иранских военных.Джума отметил, что КСИР укрепил свои позиции внутри Ирана: в руках командиров сконцентрирована серьезная мощь. "У них крайне много военных возможностей. И такого рода конфликты укрепляют силовые структуры", — пояснил собеседник Украина.ру.По его словам, в Корпусе стражей работают очень толковые военные. "Это не [военный министр США] Пит Хегсет, который больше напоминает плейбоя. Надо сказать, что очень много полезного иранские военные вынесли, наблюдая за специальной военной операцией", — заявил журналист.Он добавил, что постоянно штудирует иранские военные журналы, в которых печатаются под псевдонимами действующие генералы КСИР."Они много внимания уделяют СВО, новой тактике, нововведениям вроде искусственного интеллекта. Есть стереотипы об Иране, как о средневековой стране, на самом деле, иранцы очень продвинутые люди, которые внимательно отслеживают все тенденции", — резюмировал Аббас Джума.Полный текст материала Дениса Рудометова "Аббас Джума: Трампу пришлось капитулировать перед Ираном, оружием которого стала география" на сайте Украина.ру.Больше про урегулирование ситуации на Ближнем Востоке — в материале "Роман Романов: Если Нетаньяху решит развязать новую войну с Ираном, Трампу придется его поддержать" на сайте Украина.ру.
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новости, иран, сша, ближний восток, дональд трамп, пит хегсет, украина.ру, война на ближнем востоке, война в иране, главные новости, главное, война, война на украине, сво, международные отношения, международная политика, мир без границ, аналитики, аналитика
Новости, Иран, США, Ближний Восток, Дональд Трамп, Пит Хегсет, Украина.ру, война на Ближнем Востоке, война в Иране, Главные новости, главное, война, война на Украине, СВО, международные отношения, Международная политика, Мир без границ, аналитики, Аналитика

"Толковые военные, а не плейбои": Джума о том, как КСИР укрепил свои позиции внутри Ирана

17:44 24.06.2026
 
© РИА Новости . Михаил Воскресенский / Перейти в фотобанкПодготовка команд к конкурсу "Танковый биатлон"
Подготовка команд к конкурсу Танковый биатлон - РИА Новости, 1920, 24.06.2026
© РИА Новости . Михаил Воскресенский
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Корпус стражей исламской революции (КСИР) значительно укрепил свои позиции внутри Ирана, сконцентрировав в своих руках серьезную военную мощь. Именно это отчасти стало причиной, по которой Иран смог продержаться в борьбе с США. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал журналист-международник Аббас Джума
Отвечая на вопрос о росте влияния КСИР, эксперт подчеркнул профессионализм иранских военных.
Джума отметил, что КСИР укрепил свои позиции внутри Ирана: в руках командиров сконцентрирована серьезная мощь. "У них крайне много военных возможностей. И такого рода конфликты укрепляют силовые структуры", — пояснил собеседник Украина.ру.
По его словам, в Корпусе стражей работают очень толковые военные. "Это не [военный министр США] Пит Хегсет, который больше напоминает плейбоя. Надо сказать, что очень много полезного иранские военные вынесли, наблюдая за специальной военной операцией", — заявил журналист.
Он добавил, что постоянно штудирует иранские военные журналы, в которых печатаются под псевдонимами действующие генералы КСИР.
"Они много внимания уделяют СВО, новой тактике, нововведениям вроде искусственного интеллекта. Есть стереотипы об Иране, как о средневековой стране, на самом деле, иранцы очень продвинутые люди, которые внимательно отслеживают все тенденции", — резюмировал Аббас Джума.
Полный текст материала Дениса Рудометова "Аббас Джума: Трампу пришлось капитулировать перед Ираном, оружием которого стала география" на сайте Украина.ру.
Больше про урегулирование ситуации на Ближнем Востоке — в материале "Роман Романов: Если Нетаньяху решит развязать новую войну с Ираном, Трампу придется его поддержать" на сайте Украина.ру.
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