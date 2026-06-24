https://ukraina.ru/20260624/tolkovye-voennye-a-ne-pleyboi-dzhuma-o-tom-kak-ksir-ukrepil-svoi-pozitsii-vnutri-irana-1080500075.html

"Толковые военные, а не плейбои": Джума о том, как КСИР укрепил свои позиции внутри Ирана

"Толковые военные, а не плейбои": Джума о том, как КСИР укрепил свои позиции внутри Ирана - 24.06.2026 Украина.ру

"Толковые военные, а не плейбои": Джума о том, как КСИР укрепил свои позиции внутри Ирана

Корпус стражей исламской революции (КСИР) значительно укрепил свои позиции внутри Ирана, сконцентрировав в своих руках серьезную военную мощь. Именно это отчасти стало причиной, по которой Иран смог продержаться в борьбе с США. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал журналист-международник Аббас Джума

2026-06-24T17:44

2026-06-24T17:44

2026-06-24T17:44

новости

иран

сша

ближний восток

дональд трамп

пит хегсет

украина.ру

война на ближнем востоке

война в иране

главные новости

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/102629/50/1026295005_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_63adbf02eef6598d7aecdd3298e172c8.jpg

Отвечая на вопрос о росте влияния КСИР, эксперт подчеркнул профессионализм иранских военных.Джума отметил, что КСИР укрепил свои позиции внутри Ирана: в руках командиров сконцентрирована серьезная мощь. "У них крайне много военных возможностей. И такого рода конфликты укрепляют силовые структуры", — пояснил собеседник Украина.ру.По его словам, в Корпусе стражей работают очень толковые военные. "Это не [военный министр США] Пит Хегсет, который больше напоминает плейбоя. Надо сказать, что очень много полезного иранские военные вынесли, наблюдая за специальной военной операцией", — заявил журналист.Он добавил, что постоянно штудирует иранские военные журналы, в которых печатаются под псевдонимами действующие генералы КСИР."Они много внимания уделяют СВО, новой тактике, нововведениям вроде искусственного интеллекта. Есть стереотипы об Иране, как о средневековой стране, на самом деле, иранцы очень продвинутые люди, которые внимательно отслеживают все тенденции", — резюмировал Аббас Джума.Полный текст материала Дениса Рудометова "Аббас Джума: Трампу пришлось капитулировать перед Ираном, оружием которого стала география" на сайте Украина.ру.Больше про урегулирование ситуации на Ближнем Востоке — в материале "Роман Романов: Если Нетаньяху решит развязать новую войну с Ираном, Трампу придется его поддержать" на сайте Украина.ру.

иран

сша

ближний восток

мир без границ

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2026

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, иран, сша, ближний восток, дональд трамп, пит хегсет, украина.ру, война на ближнем востоке, война в иране, главные новости, главное, война, война на украине, сво, международные отношения, международная политика, мир без границ, аналитики, аналитика