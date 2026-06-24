Путин приготовил для Киева убийственный аргумент, от которого нельзя отказаться, и который изменит все - 24.06.2026 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20260624/putin-prigotovil-dlya-kieva-ubiystvennyy-argument-ot-kotorogo-nelzya-otkazatsya-i-kotoryy-izmenit-1080593642.html
Путин приготовил для Киева убийственный аргумент, от которого нельзя отказаться, и который изменит все
Путин приготовил для Киева убийственный аргумент, от которого нельзя отказаться, и который изменит все - 24.06.2026 Украина.ру
Путин приготовил для Киева убийственный аргумент, от которого нельзя отказаться, и который изменит все
В последние дни на Западе и в Киеве без устали работает скатерть-самобранка, штампующая горячие новости
2026-06-24T18:25
2026-06-24T18:25
россия
киев
краматорск
дональд трамп
владимир путин
владимир зеленский
вооруженные силы украины
the economist
ввс
мнения
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07ea/06/18/1080594530_437:958:2375:2048_1920x0_80_0_0_98096422b1124e34a918f30799bd2fae.jpg
Издание "Украинская правда" заявило, что после встречи во Франции на саммите G7 с Зеленским "Трамп дал добро на ужесточение санкций против России и усиление других форм давления, включая удары вглубь российской территории".Западные СМИ рапортуют о "критическом моменте для России" и уверенности Киева и Европы в том, что внутренние проблемы заставят Путина сесть за стол переговоров; другие смакуют заявление Сергея Лаврова о том, что США по факту использовали договоренности на Аляске для того, чтобы у Украины было время на перевооружение, и радуются некоему "разрыву" между Россией и США.Все это очень интересно и информативно, но журналистика начинается там, где есть работа с первоисточниками.В данном случае первоисточником является президент России Владимир Путин, который на днях сказал совершенно конкретно: во-первых, удары ВСУ по России не в состоянии повлиять на ситуацию на фронте, где ВС РФ освобождают один населённый пункт за другим, а во-вторых, Россия готова к переговорам с Украиной с учётом договорённостей, достигнутых в Стамбуле весной 2022 года, договоренностей с Трампом в Анкоридже, а также (внимание!) "текущих реалий на земле".И вот как раз те самые текущие реалии на земле говорят нам гораздо больше, чем любые громкие заголовки вражеских СМИ.Вопреки прочно устаканившемуся мнению о том, что на фронте возникла "патовая ситуация", "фронт встал" и "ни у одной воюющей стороны нет ресурсов для перелома", прямо сейчас русская армия энергично пожинает плоды своей стратегии и тактики в отношении последнего оплота Киева в Донбассе - Славянско-Краматорской агломерации.Киев считал Славянско-Краматорскую агломерацию непреодолимой крепостью, потому что вся эта местность представляет собой плотную застройку с большим количеством промышленных предприятий, которую насыщали долговременными укреплениями, минировали и готовили к обороне с 2022 года. Убаюканные невысокими темпами продвижения российских войск, западные военные эксперты договорились до того, что овладение этим укрепрайоном может занять до двух лет.Но у нашей армии свои планы: на протяжении нескольких месяцев велась методичная подготовка, в рамках которой всеми средствами разрушалась оборонительная инфраструктура, поражались огневые позиции, разрезались коммуникации и блокировались пути снабжения. И, конечно, все это время уничтожалась живая сила противника.Считая, что у нас время поджимает, противник рассчитывал, что наши подразделения будут наступать "в лоб", что могло позволить нанести нам серьезные потери. Но мы по средам не подаем, и российские части начали реализовывать стратегию "охвата клещами", двигаясь сразу с нескольких направлений, и это кардинально изменило оперативную обстановку.По данным итальянского издания L’Antidiplomatico, благодаря рывку русской армии на Славянск и Краматорск одновременно через Константиновку, Рай-Александровку и Красный Лиман "битва за Донбасс вступает в решающую фазу": "закрытие кольца вокруг городской агломерации Славянск-Краматорск может открыть одну из самых решающих глав всего конфликта, с последствиями, потенциально меняющими весь военный баланс на востоке Украины".Несмотря на то, что киевские официальные лица, а также командование ВСУ утверждают, что "ситуация под контролем" и "противник успеха не имеет", по мнению западных военных аналитиков, падение обороны в Славянске и Краматорске – это "вопрос времени".Даже некоторые украинские ресурсы проговариваются, что, скорее всего, агломерацию придется сдать. В частности, агентство УНИАН пишет, что Константиновка уже "мертва", а "Краматорск район за районом превращается в зону отчуждения".По данным с мест, в Краматорске закрываются последние магазины, а коммунальные службы прекратили вывоз мусора. Одновременно идет принудительная эвакуация населения, которое считается пророссийским из-за поддержки Русской весны в 2014 году, а также полная эвакуация всей промышленной базы города.По данным издания The Economist, украинские власти в срочном порядке пытаются вывезти из города "все ценное", что может попасть в руки русских. Промышленные предприятия вместе с работниками планируется перевезти в Закарпатье, но времени на это "практически не остается".Как рапортует издание ВВС, в целом на остающейся под контролем ВСУ территории Донбасса "ситуация выглядит гораздо серьезнее, чем публично заявляют украинские официальные лица". По данным издания, русские успешно применяют стратегию, использованную при освобождении Покровска и других городов, и вся ситуация становится "масштабным кризисом".Некоторые западные эксперты считают, что битва по освобождению русского Донбасса войдет в финальную стадию уже в августе.Это к вопросу о "реалиях на земле".Реалии на земле, а также пресс-секретарь президента РФ Песков говорят нам о том, что "российские военные продвигаются по всему фронту, и скоро ситуация для Киева на фронте станет необратимой".И если переговоры все же состоятся, то мы, конечно, вспомним Стамбул и более холодные американские города, но первым пунктом в любом случае будет стоять фраза: "А теперь взглянем на карту".О том, что происходит сегодня с украинской экономикой - в материале Экономика Украины и война: рост ж/д тарифов, жирующие деффективные менеджеры и конкуренция с Польшей.
https://ukraina.ru/20260112/kirill-strelnikov-kto-on-1074175293.html
россия
киев
краматорск
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2026
Кирилл Стрельников
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07ea/01/0c/1074173845_379:16:900:537_100x100_80_0_0_db3fe44d75ac50735bc2545cb3948f3a.jpg
Кирилл Стрельников
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07ea/01/0c/1074173845_379:16:900:537_100x100_80_0_0_db3fe44d75ac50735bc2545cb3948f3a.jpg
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07ea/06/18/1080594530_139:0:2870:2048_1920x0_80_0_0_f19638a90e206d5060fb1d8bccc08182.jpg
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
россия, киев, краматорск, дональд трамп, владимир путин, владимир зеленский, вооруженные силы украины, the economist, ввс, мнения
Россия, Киев, Краматорск, Дональд Трамп, Владимир Путин, Владимир Зеленский, Вооруженные силы Украины, The Economist, ВВС, Мнения

Путин приготовил для Киева убийственный аргумент, от которого нельзя отказаться, и который изменит все

18:25 24.06.2026
 
© РИА Новости . Юрий Кочетков / Перейти в фотобанкВстреча Владимира Путина с выпускниками вузов силовых ведомств
Встреча Владимира Путина с выпускниками вузов силовых ведомств - РИА Новости, 1920, 24.06.2026
© РИА Новости . Юрий Кочетков
Перейти в фотобанк
Читать в
ДзенTelegram
Кирилл Стрельников авторы
Кирилл Стрельников
автор Украина.ру
Все материалы
В последние дни на Западе и в Киеве без устали работает скатерть-самобранка, штампующая горячие новости
Издание "Украинская правда" заявило, что после встречи во Франции на саммите G7 с Зеленским "Трамп дал добро на ужесточение санкций против России и усиление других форм давления, включая удары вглубь российской территории".
Западные СМИ рапортуют о "критическом моменте для России" и уверенности Киева и Европы в том, что внутренние проблемы заставят Путина сесть за стол переговоров; другие смакуют заявление Сергея Лаврова о том, что США по факту использовали договоренности на Аляске для того, чтобы у Украины было время на перевооружение, и радуются некоему "разрыву" между Россией и США.
Все это очень интересно и информативно, но журналистика начинается там, где есть работа с первоисточниками.
В данном случае первоисточником является президент России Владимир Путин, который на днях сказал совершенно конкретно: во-первых, удары ВСУ по России не в состоянии повлиять на ситуацию на фронте, где ВС РФ освобождают один населённый пункт за другим, а во-вторых, Россия готова к переговорам с Украиной с учётом договорённостей, достигнутых в Стамбуле весной 2022 года, договоренностей с Трампом в Анкоридже, а также (внимание!) "текущих реалий на земле".
И вот как раз те самые текущие реалии на земле говорят нам гораздо больше, чем любые громкие заголовки вражеских СМИ.
Вопреки прочно устаканившемуся мнению о том, что на фронте возникла "патовая ситуация", "фронт встал" и "ни у одной воюющей стороны нет ресурсов для перелома", прямо сейчас русская армия энергично пожинает плоды своей стратегии и тактики в отношении последнего оплота Киева в Донбассе - Славянско-Краматорской агломерации.
Киев считал Славянско-Краматорскую агломерацию непреодолимой крепостью, потому что вся эта местность представляет собой плотную застройку с большим количеством промышленных предприятий, которую насыщали долговременными укреплениями, минировали и готовили к обороне с 2022 года. Убаюканные невысокими темпами продвижения российских войск, западные военные эксперты договорились до того, что овладение этим укрепрайоном может занять до двух лет.
Кирилл Стрельников - РИА Новости, 1920, 12.01.2026
12 января, 15:59
Кирилл Стрельников: кто онПолитический обозреватель РИА "Новости" и портала Ukraina.ru.
Но у нашей армии свои планы: на протяжении нескольких месяцев велась методичная подготовка, в рамках которой всеми средствами разрушалась оборонительная инфраструктура, поражались огневые позиции, разрезались коммуникации и блокировались пути снабжения. И, конечно, все это время уничтожалась живая сила противника.
Считая, что у нас время поджимает, противник рассчитывал, что наши подразделения будут наступать "в лоб", что могло позволить нанести нам серьезные потери. Но мы по средам не подаем, и российские части начали реализовывать стратегию "охвата клещами", двигаясь сразу с нескольких направлений, и это кардинально изменило оперативную обстановку.
По данным итальянского издания L’Antidiplomatico, благодаря рывку русской армии на Славянск и Краматорск одновременно через Константиновку, Рай-Александровку и Красный Лиман "битва за Донбасс вступает в решающую фазу": "закрытие кольца вокруг городской агломерации Славянск-Краматорск может открыть одну из самых решающих глав всего конфликта, с последствиями, потенциально меняющими весь военный баланс на востоке Украины".
Несмотря на то, что киевские официальные лица, а также командование ВСУ утверждают, что "ситуация под контролем" и "противник успеха не имеет", по мнению западных военных аналитиков, падение обороны в Славянске и Краматорске – это "вопрос времени".
Даже некоторые украинские ресурсы проговариваются, что, скорее всего, агломерацию придется сдать. В частности, агентство УНИАН пишет, что Константиновка уже "мертва", а "Краматорск район за районом превращается в зону отчуждения".
По данным с мест, в Краматорске закрываются последние магазины, а коммунальные службы прекратили вывоз мусора. Одновременно идет принудительная эвакуация населения, которое считается пророссийским из-за поддержки Русской весны в 2014 году, а также полная эвакуация всей промышленной базы города.
По данным издания The Economist, украинские власти в срочном порядке пытаются вывезти из города "все ценное", что может попасть в руки русских. Промышленные предприятия вместе с работниками планируется перевезти в Закарпатье, но времени на это "практически не остается".
Как рапортует издание ВВС, в целом на остающейся под контролем ВСУ территории Донбасса "ситуация выглядит гораздо серьезнее, чем публично заявляют украинские официальные лица". По данным издания, русские успешно применяют стратегию, использованную при освобождении Покровска и других городов, и вся ситуация становится "масштабным кризисом".
Некоторые западные эксперты считают, что битва по освобождению русского Донбасса войдет в финальную стадию уже в августе.
Это к вопросу о "реалиях на земле".
Реалии на земле, а также пресс-секретарь президента РФ Песков говорят нам о том, что "российские военные продвигаются по всему фронту, и скоро ситуация для Киева на фронте станет необратимой".
И если переговоры все же состоятся, то мы, конечно, вспомним Стамбул и более холодные американские города, но первым пунктом в любом случае будет стоять фраза: "А теперь взглянем на карту".
О том, что происходит сегодня с украинской экономикой - в материале Экономика Украины и война: рост ж/д тарифов, жирующие деффективные менеджеры и конкуренция с Польшей.
Подписывайся на
ВКонтактеОдноклассникиTelegramДзенRutube
 
Больше материалов по теме:
РоссияКиевКраматорскДональд ТрампВладимир ПутинВладимир ЗеленскийВооруженные силы УкраиныThe EconomistВВСМнения
 
Архив
RSS
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала
19:33В Николаевской области будут судить людоловов за пытки задержанных
19:26Эвакуация в Черниговской области, 15-й БПЛА ВСУ не долетел до Москвы. Новости СВО
19:19Дмитрий Суслов: Порты Одессы еще стоят, но скоро Европу и Украину ждут большие сюрпризы от России
19:04Лавров: Зеленский руководит Европой, а хочет ещё и США, тем временем блудный папа Трамп вернулся в семью
18:52В ЕС изучают секретную переписку Зеленского с главами государств и Еврокомиссии
18:5024 июня 2026 года, вечерний эфир
18:50"Списывают на несчастные случаи": Mash о гибели пяти тысяч иностранных наемников ВСУ
18:36Итоги 24.06.26: РФ может применить ядерное оружие, а в Европе заканчиваются ресурсы для Украины
18:26Проклятая Ї. Восстановление
18:26МиГ для ВСУ: Минобороны Польши разъяснило условия передачи
18:25Путин приготовил для Киева убийственный аргумент, от которого нельзя отказаться, и который изменит все
18:18Мечтают о концлагерях, зачистках и удушении территории. Что на Украине говорят о Крыме
18:15Зрада Экспресс: безнаказанность порождает Содом и Гоморру. Украинские политики пытаются удовлетвориться
18:11Стоит ли ждать эскалации в ближайший месяц?
18:07Освобождение Иволжанского - перспектива на Сумском направлении СВО
17:55Пыточная "библиотека" и клеймо для мирных: Лантратова о преступлениях ВСУ
17:45Зачем Леониду Кучме Степан Бандера? "Пренебрежение к Зеленскому", "гордыня , спесь и высокомерие"
17:44"Толковые военные, а не плейбои": Джума о том, как КСИР укрепил свои позиции внутри Ирана
17:41Бомбардировка Славянской ТЭС, ПВО РФ отразила атаку БПЛА ВСУ на Москву. Новости СВО
17:35"Монархия подает важный сигнал": Ермаков о влиянии отставки Стармера на курс Британии и НАТО
Лента новостейМолния