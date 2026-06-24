https://ukraina.ru/20260624/putin-prigotovil-dlya-kieva-ubiystvennyy-argument-ot-kotorogo-nelzya-otkazatsya-i-kotoryy-izmenit-1080593642.html

Путин приготовил для Киева убийственный аргумент, от которого нельзя отказаться, и который изменит все

Путин приготовил для Киева убийственный аргумент, от которого нельзя отказаться, и который изменит все - 24.06.2026 Украина.ру

Путин приготовил для Киева убийственный аргумент, от которого нельзя отказаться, и который изменит все

В последние дни на Западе и в Киеве без устали работает скатерть-самобранка, штампующая горячие новости

2026-06-24T18:25

2026-06-24T18:25

2026-06-24T18:25

россия

киев

краматорск

дональд трамп

владимир путин

владимир зеленский

вооруженные силы украины

the economist

ввс

мнения

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Издание "Украинская правда" заявило, что после встречи во Франции на саммите G7 с Зеленским "Трамп дал добро на ужесточение санкций против России и усиление других форм давления, включая удары вглубь российской территории".Западные СМИ рапортуют о "критическом моменте для России" и уверенности Киева и Европы в том, что внутренние проблемы заставят Путина сесть за стол переговоров; другие смакуют заявление Сергея Лаврова о том, что США по факту использовали договоренности на Аляске для того, чтобы у Украины было время на перевооружение, и радуются некоему "разрыву" между Россией и США.Все это очень интересно и информативно, но журналистика начинается там, где есть работа с первоисточниками.В данном случае первоисточником является президент России Владимир Путин, который на днях сказал совершенно конкретно: во-первых, удары ВСУ по России не в состоянии повлиять на ситуацию на фронте, где ВС РФ освобождают один населённый пункт за другим, а во-вторых, Россия готова к переговорам с Украиной с учётом договорённостей, достигнутых в Стамбуле весной 2022 года, договоренностей с Трампом в Анкоридже, а также (внимание!) "текущих реалий на земле".И вот как раз те самые текущие реалии на земле говорят нам гораздо больше, чем любые громкие заголовки вражеских СМИ.Вопреки прочно устаканившемуся мнению о том, что на фронте возникла "патовая ситуация", "фронт встал" и "ни у одной воюющей стороны нет ресурсов для перелома", прямо сейчас русская армия энергично пожинает плоды своей стратегии и тактики в отношении последнего оплота Киева в Донбассе - Славянско-Краматорской агломерации.Киев считал Славянско-Краматорскую агломерацию непреодолимой крепостью, потому что вся эта местность представляет собой плотную застройку с большим количеством промышленных предприятий, которую насыщали долговременными укреплениями, минировали и готовили к обороне с 2022 года. Убаюканные невысокими темпами продвижения российских войск, западные военные эксперты договорились до того, что овладение этим укрепрайоном может занять до двух лет.Но у нашей армии свои планы: на протяжении нескольких месяцев велась методичная подготовка, в рамках которой всеми средствами разрушалась оборонительная инфраструктура, поражались огневые позиции, разрезались коммуникации и блокировались пути снабжения. И, конечно, все это время уничтожалась живая сила противника.Считая, что у нас время поджимает, противник рассчитывал, что наши подразделения будут наступать "в лоб", что могло позволить нанести нам серьезные потери. Но мы по средам не подаем, и российские части начали реализовывать стратегию "охвата клещами", двигаясь сразу с нескольких направлений, и это кардинально изменило оперативную обстановку.По данным итальянского издания L’Antidiplomatico, благодаря рывку русской армии на Славянск и Краматорск одновременно через Константиновку, Рай-Александровку и Красный Лиман "битва за Донбасс вступает в решающую фазу": "закрытие кольца вокруг городской агломерации Славянск-Краматорск может открыть одну из самых решающих глав всего конфликта, с последствиями, потенциально меняющими весь военный баланс на востоке Украины".Несмотря на то, что киевские официальные лица, а также командование ВСУ утверждают, что "ситуация под контролем" и "противник успеха не имеет", по мнению западных военных аналитиков, падение обороны в Славянске и Краматорске – это "вопрос времени".Даже некоторые украинские ресурсы проговариваются, что, скорее всего, агломерацию придется сдать. В частности, агентство УНИАН пишет, что Константиновка уже "мертва", а "Краматорск район за районом превращается в зону отчуждения".По данным с мест, в Краматорске закрываются последние магазины, а коммунальные службы прекратили вывоз мусора. Одновременно идет принудительная эвакуация населения, которое считается пророссийским из-за поддержки Русской весны в 2014 году, а также полная эвакуация всей промышленной базы города.По данным издания The Economist, украинские власти в срочном порядке пытаются вывезти из города "все ценное", что может попасть в руки русских. Промышленные предприятия вместе с работниками планируется перевезти в Закарпатье, но времени на это "практически не остается".Как рапортует издание ВВС, в целом на остающейся под контролем ВСУ территории Донбасса "ситуация выглядит гораздо серьезнее, чем публично заявляют украинские официальные лица". По данным издания, русские успешно применяют стратегию, использованную при освобождении Покровска и других городов, и вся ситуация становится "масштабным кризисом".Некоторые западные эксперты считают, что битва по освобождению русского Донбасса войдет в финальную стадию уже в августе.Это к вопросу о "реалиях на земле".Реалии на земле, а также пресс-секретарь президента РФ Песков говорят нам о том, что "российские военные продвигаются по всему фронту, и скоро ситуация для Киева на фронте станет необратимой".И если переговоры все же состоятся, то мы, конечно, вспомним Стамбул и более холодные американские города, но первым пунктом в любом случае будет стоять фраза: "А теперь взглянем на карту".О том, что происходит сегодня с украинской экономикой - в материале Экономика Украины и война: рост ж/д тарифов, жирующие деффективные менеджеры и конкуренция с Польшей.

https://ukraina.ru/20260112/kirill-strelnikov-kto-on-1074175293.html

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Кирилл Стрельников https://cdnn1.ukraina.ru/img/07ea/01/0c/1074173845_379:16:900:537_100x100_80_0_0_db3fe44d75ac50735bc2545cb3948f3a.jpg

Кирилл Стрельников https://cdnn1.ukraina.ru/img/07ea/01/0c/1074173845_379:16:900:537_100x100_80_0_0_db3fe44d75ac50735bc2545cb3948f3a.jpg

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Кирилл Стрельников https://cdnn1.ukraina.ru/img/07ea/01/0c/1074173845_379:16:900:537_100x100_80_0_0_db3fe44d75ac50735bc2545cb3948f3a.jpg

россия, киев, краматорск, дональд трамп, владимир путин, владимир зеленский, вооруженные силы украины, the economist, ввс, мнения