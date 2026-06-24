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Захарова объяснила, зачем Лондон решил поставлять уран Киеву

Захарова объяснила, зачем Лондон решил поставлять уран Киеву - 24.06.2026 Украина.ру

Захарова объяснила, зачем Лондон решил поставлять уран Киеву

Британия за счет поставок Украине урана стремится заработать политические очки, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, передает РИА Новости

2026-06-24T08:55

2026-06-24T08:55

2026-06-24T08:55

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"Очевидно, что решение британской стороны продиктовано не только и не столько чисто коммерческими соображениями, сколько стремлением в очередной раз подзаработать сомнительные политические очки на обещаниях продолжать оказывать поддержку преступному режиму Зеленского, какие бы злодеяния он ни совершал", - сказала Захарова.Она также предупредила, что уран может попасть на завод в третьей стране.Ранее в канцелярии уходящего британского премьер-министра Кира Стармера заявили, что компания по обогащению урана Urenco при поддержке государства будет поставлять украинской фирме "Энергоатом" обогащенный уран для обеспечения работы АЭС на протяжении двух лет. Его общая стоимость составит 280 миллионов долларов.В августе 2023 года Великобритания уже заключала сделку с Украиной на закупку ядерного топлива на 245 миллионов долларов, в которой участвовала Urenco. По данным "Энергоатома", всего с 2010 года с компанией Urenco было заключено три контракта на поставку ядерных материалов.В феврале пресс-бюро Службы внешней разведки РФ сообщило, что Великобритания и Франция готовятся передать Украине ядерное оружие.О ядерной угрозе - в материале Лавров заявил об угрозе ядерных ударов на сайте Украина.ру.

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новости, украина, россия, великобритания, владимир зеленский, кир стармер, энергоатом, служба внешней разведки , украина.ру, мария захарова