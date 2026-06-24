В ЕС изучают секретную переписку Зеленского с главами государств и Еврокомиссии - 24.06.2026 Украина.ру
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В ЕС изучают секретную переписку Зеленского с главами государств и Еврокомиссии
В ЕС изучают секретную переписку Зеленского с главами государств и Еврокомиссии - 24.06.2026 Украина.ру
В ЕС изучают секретную переписку Зеленского с главами государств и Еврокомиссии
Очередной громкий скандал зреет в ЕС с участием Владимира Зеленского. Об этом сообщает 24 июня телеграм-канал Украина.ру
2026-06-24T18:52
2026-06-24T18:52
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В ЕС начали расследование из-за секретной переписки председателя Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен с Зеленским и европейскими лидерами, сообщает Berliner Zeitung. Речь о групповом чате, где также были Мерц, Макрон, Мелони и уходящий с поста Стармер. Там они делились стратегиями отношений с Трампом.Теперь омбудсмен ЕС Тереза Анджиньо выясняет, были ли нарушены правила прозрачности, когда ей отказали в доступе к этой переписке. В Еврокомиссии тогда объяснили это тем, что публикация чатов "нанесёт ущерб международным отношениям Евросоюза с третьими странами".До этого фон дер Ляйен оскандалилась из-за удалённых сообщений в мессенджере Signal - там глава ЕК и президент Франции Эммануэль Макрон обсуждали торговую сделку ЕС со странами МЕРКОСУР. Заключение сделки вызвало резкое недовольство европейских фермеров и упрёки политиков в предательстве интересов Евросоюза.Также глава ЕК фигурировала в коррупционном скандале периода пандемии. Урсула фон дер Ляйен удалила тайную переписку с главой Pfizer Альбертом Бурлой во время закупок вакцин на миллиарды евро по непрозрачным схемам. Низкокачественную продукцию "Пфайзер" с побочными эффектами закупили тайно по непрозрачным схемам в завышенных объёмах. Антикоррупционное расследование не привело к отставке главы ЕС.Тем временем Путин приготовил для Киева убийственный аргумент, от которого нельзя отказаться, и который изменит всеБольше новостей на эту и другие темы представлено в обзоре Ответственность для киевского режима, обстрелы и налёты. Хроника событий на 13:00 24 июняВсё об Украине из России - на сайте Украина.ру.
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новости, владимир зеленский, фридрих мерц, эммануэль макрон, ес, еврокомиссия, франция, киев, украина, украина.ру, расследование, урсула фон дер ляйен
Новости, Владимир Зеленский, Фридрих Мерц, Эммануэль Макрон, ЕС, Еврокомиссия, Франция, Киев, Украина, Украина.ру, Расследование, Урсула фон дер Ляйен

В ЕС изучают секретную переписку Зеленского с главами государств и Еврокомиссии

18:52 24.06.2026
 
© Фото : Zelenskiy / Official / Telegram
- РИА Новости, 1920, 24.06.2026
© Фото : Zelenskiy / Official / Telegram
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Очередной громкий скандал зреет в ЕС с участием Владимира Зеленского. Об этом сообщает 24 июня телеграм-канал Украина.ру
В ЕС начали расследование из-за секретной переписки председателя Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен с Зеленским и европейскими лидерами, сообщает Berliner Zeitung. Речь о групповом чате, где также были Мерц, Макрон, Мелони и уходящий с поста Стармер. Там они делились стратегиями отношений с Трампом.

Теперь омбудсмен ЕС Тереза Анджиньо выясняет, были ли нарушены правила прозрачности, когда ей отказали в доступе к этой переписке. В Еврокомиссии тогда объяснили это тем, что публикация чатов "нанесёт ущерб международным отношениям Евросоюза с третьими странами".
До этого фон дер Ляйен оскандалилась из-за удалённых сообщений в мессенджере Signal - там глава ЕК и президент Франции Эммануэль Макрон обсуждали торговую сделку ЕС со странами МЕРКОСУР. Заключение сделки вызвало резкое недовольство европейских фермеров и упрёки политиков в предательстве интересов Евросоюза.
Также глава ЕК фигурировала в коррупционном скандале периода пандемии. Урсула фон дер Ляйен удалила тайную переписку с главой Pfizer Альбертом Бурлой во время закупок вакцин на миллиарды евро по непрозрачным схемам. Низкокачественную продукцию "Пфайзер" с побочными эффектами закупили тайно по непрозрачным схемам в завышенных объёмах. Антикоррупционное расследование не привело к отставке главы ЕС.
Тем временем Путин приготовил для Киева убийственный аргумент, от которого нельзя отказаться, и который изменит все
Больше новостей на эту и другие темы представлено в обзоре Ответственность для киевского режима, обстрелы и налёты. Хроника событий на 13:00 24 июня
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НовостиВладимир ЗеленскийФридрих МерцЭммануэль МакронЕСЕврокомиссияФранцияКиевУкраинаУкраина.руРасследованиеУрсула фон дер Ляйен
 
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