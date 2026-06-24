https://ukraina.ru/20260624/v-es-izuchayut-sekretnuyu-perepisku-zelenskogo-s-glavami-gosudarstv-i-evrokomissii-1080598495.html

В ЕС изучают секретную переписку Зеленского с главами государств и Еврокомиссии

В ЕС изучают секретную переписку Зеленского с главами государств и Еврокомиссии - 24.06.2026 Украина.ру

В ЕС изучают секретную переписку Зеленского с главами государств и Еврокомиссии

Очередной громкий скандал зреет в ЕС с участием Владимира Зеленского. Об этом сообщает 24 июня телеграм-канал Украина.ру

2026-06-24T18:52

2026-06-24T18:52

2026-06-24T18:52

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В ЕС начали расследование из-за секретной переписки председателя Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен с Зеленским и европейскими лидерами, сообщает Berliner Zeitung. Речь о групповом чате, где также были Мерц, Макрон, Мелони и уходящий с поста Стармер. Там они делились стратегиями отношений с Трампом.Теперь омбудсмен ЕС Тереза Анджиньо выясняет, были ли нарушены правила прозрачности, когда ей отказали в доступе к этой переписке. В Еврокомиссии тогда объяснили это тем, что публикация чатов "нанесёт ущерб международным отношениям Евросоюза с третьими странами".До этого фон дер Ляйен оскандалилась из-за удалённых сообщений в мессенджере Signal - там глава ЕК и президент Франции Эммануэль Макрон обсуждали торговую сделку ЕС со странами МЕРКОСУР. Заключение сделки вызвало резкое недовольство европейских фермеров и упрёки политиков в предательстве интересов Евросоюза.Также глава ЕК фигурировала в коррупционном скандале периода пандемии. Урсула фон дер Ляйен удалила тайную переписку с главой Pfizer Альбертом Бурлой во время закупок вакцин на миллиарды евро по непрозрачным схемам. Низкокачественную продукцию "Пфайзер" с побочными эффектами закупили тайно по непрозрачным схемам в завышенных объёмах. Антикоррупционное расследование не привело к отставке главы ЕС.Тем временем Путин приготовил для Киева убийственный аргумент, от которого нельзя отказаться, и который изменит всеБольше новостей на эту и другие темы представлено в обзоре Ответственность для киевского режима, обстрелы и налёты. Хроника событий на 13:00 24 июняВсё об Украине из России - на сайте Украина.ру.

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новости, владимир зеленский, фридрих мерц, эммануэль макрон, ес, еврокомиссия, франция, киев, украина, украина.ру, расследование, урсула фон дер ляйен