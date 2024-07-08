Самая горькая правда: политолог ответил, кто воткнул в спину Байдена нож предательства
© РИА Новости . Павел Бедняков / Перейти в фотобанкВыступление президента США Д. Байдена в рамках саммита G20 на Бали
Мнение экспертного сообщества о том, что именно экс-президент США и соратник нынешнего лидера страны Джо Байдена Барак Обама был был одним из инициаторов замены Байдена вполне вероятно является правдой
Такое мнение в интервью изданию Украина.ру высказал член Высшего совета Общероссийского движения "Сильная Россия", политолог Максим Бардин.
"Вероятно, что это и есть та самая горькая правда. Дело в том, что Обама несколько отошел от deep state в сторону Демократической партии. Во время президентского срока deep state навесило на Обаму много грехов, за которые он не хотел бы отвечать в будущем. Обама хотел бы, чтобы президентом стала его супруга. И он тоже не за американцев переживает в первую очередь, а за самого себя", - сказал Бардин.
Он добавил, что Мишель Обама не горит желанием врываться в предвыборную гонку, однако все же сделает это, если это будет нужно ее супругу, экс-президенту США Бараку Обаме.
Мнение Максима Бардина по американскому вопросу в материале издания Украина.ру Не можешь стать президентом на выборах, стань им без выборов. О США, идущих по пути Украины.
Президентские выборы в США пройдут 5 ноября. В конце июня между кандидатами от Демократической и Республиканской партий - Джо Байденом и Дональдом Трампом - состоялись дебаты.
Выступление на них действующего американского лидера оказалось настолько плохим, написал CNN, что рейтинг Байдена упал с 37% до 31%, при этом Трамп, наоборот, набрал очки с 40% до 43%.
Следом издание Politico сообщило, что в Демократической партии заговорили о возможной смене 81-летнего кандидата на пост в президенты после выступления Байдена на дебатах.
Позже NBC уточнило, что окончательное решение примет супруга действующего лидера страны Джилл Байден, так как только она "имеет абсолютное влияние" на него.
Интересно, что еще в начале мая немецкая газета Der Spiegel со ссылкой на источники в Демократической партии США написала, что на партийном съезде в Чикаго в августе Джо Байден объявит о своем решении не участвовать в предстоящих выборах и предложит выдвинуть вместо него кандидатуру Мишель Обамы.
На днях Washington Post опубликовала список возможных кандидатов на место Байдена в президентской гонке. Среди них вице-президент Камала Харрис, Мишель Обама, губернатор Калифорнии Гэвин Ньюсом, губернатор штата Мичиган Гретхен Уитмер.
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