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Британия форсирует план деятельности в условиях войны с Россией
Британия форсирует план деятельности в условиях войны с Россией - 26.08.2026 Украина.ру
Британия форсирует план деятельности в условиях войны с Россией
Кабинету министров Британии поручено ускорить разработку планов действий в кризисных ситуациях в связи с надвигающейся со стороны России опасностью. Об этом 25и августа сообщило издание The Telegraph
2026-08-26T13:01
2026-08-26T13:01
2026-08-26T13:01
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"В связи с опасениями, что Россия может нанести удар по критически важному сектору в течение "ближайших нескольких лет", ускорилось планирование мер гражданской обороны на случай крупной чрезвычайной ситуации", - поведало издание со ссылкой на свои источники.Кабмину королевства поручено ускорить планирование программы национальной обороны, направленной на объединение гражданского и военного планирования в кризисных ситуациях.Руководящим органом назначен COBR - национальный комитет по чрезвычайным ситуациям. Он курирует создание "военной книги" — секретного правительственного плана по переходу страны к деятельности в условиях кризиса и конфликта. Некоторые элементы плана форсируются с переносом на пять лет ранее - к 2030 году. COBR организует в рамках подготовки в 2027 году операцию "Албистон Шэдоу" - крупнейшие в истории национальные учения по обороне страны. Правительство Британии ранее опубликовало обновленный национальный реестр рисков. В документе перечислены 95 таковых и отсутствуют наиболее конфиденциальные и засекреченные, отметило издание.Оно также напомнило, что ушедший месяцем ранее в отставку премьер-министр Кир Стармер в начале года заявлял, что Россия может начать нападение на НАТО "уже в 2030 году". Стармер тогда повторил для общественности оценки разведывательных служб и генсека НАТО Марка Рютте.Тем временем в Москве проходят мероприятия с прибывшим накануне утром директором Центрального разведывательного управления США Джоном Рэтклиффом. Подробности в обзоре "Постепенно проигрываем": экс-министр обороны Украины сдал позиции. Хроника событий на утро 26 августаАктуальное интервью: Юрий Тавровский: В борьбе с Китаем Тайвань может сыграть в ту же игру, что и Украина в отношении РоссииВсё об Украине из России - на сайте Украина.ру.
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, россия, британия, украина, кир стармер, джон рэтклифф, нато, кабинет министров, цру, русофобия
Новости, Россия, Британия, Украина, Кир Стармер, Джон Рэтклифф, НАТО, Кабинет министров, ЦРУ, Русофобия
Британия форсирует план деятельности в условиях войны с Россией
Кабинету министров Британии поручено ускорить разработку планов действий в кризисных ситуациях в связи с надвигающейся со стороны России опасностью. Об этом 25и августа сообщило издание The Telegraph
"В связи с опасениями, что Россия может нанести удар по критически важному сектору в течение "ближайших нескольких лет", ускорилось планирование мер гражданской обороны на случай крупной чрезвычайной ситуации", - поведало издание со ссылкой на свои источники.
Кабмину королевства поручено ускорить планирование программы национальной обороны, направленной на объединение гражданского и военного планирования в кризисных ситуациях.
Руководящим органом назначен COBR - национальный комитет по чрезвычайным ситуациям. Он курирует создание "военной книги" — секретного правительственного плана по переходу страны к деятельности в условиях кризиса и конфликта.
Некоторые элементы плана форсируются с переносом на пять лет ранее - к 2030 году. COBR организует в рамках подготовки в 2027 году операцию "Албистон Шэдоу" - крупнейшие в истории национальные учения по обороне страны.
Правительство Британии ранее опубликовало обновленный национальный реестр рисков. В документе перечислены 95 таковых и отсутствуют наиболее конфиденциальные и засекреченные, отметило издание.
Оно также напомнило, что ушедший месяцем ранее в отставку премьер-министр Кир Стармер в начале года заявлял, что Россия может начать нападение на НАТО "уже в 2030 году". Стармер тогда повторил для общественности оценки разведывательных служб и генсека НАТО Марка Рютте.
Тем временем в Москве проходят мероприятия с прибывшим накануне утром директором Центрального разведывательного управления США Джоном Рэтклиффом.
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