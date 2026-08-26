Британия форсирует план деятельности в условиях войны с Россией - 26.08.2026 Украина.ру
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Британия форсирует план деятельности в условиях войны с Россией
Британия форсирует план деятельности в условиях войны с Россией - 26.08.2026 Украина.ру
Британия форсирует план деятельности в условиях войны с Россией
Кабинету министров Британии поручено ускорить разработку планов действий в кризисных ситуациях в связи с надвигающейся со стороны России опасностью. Об этом 25и августа сообщило издание The Telegraph
2026-08-26T13:01
2026-08-26T13:01
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"В связи с опасениями, что Россия может нанести удар по критически важному сектору в течение "ближайших нескольких лет", ускорилось планирование мер гражданской обороны на случай крупной чрезвычайной ситуации", - поведало издание со ссылкой на свои источники.Кабмину королевства поручено ускорить планирование программы национальной обороны, направленной на объединение гражданского и военного планирования в кризисных ситуациях.Руководящим органом назначен COBR - национальный комитет по чрезвычайным ситуациям. Он курирует создание "военной книги" — секретного правительственного плана по переходу страны к деятельности в условиях кризиса и конфликта. Некоторые элементы плана форсируются с переносом на пять лет ранее - к 2030 году. COBR организует в рамках подготовки в 2027 году операцию "Албистон Шэдоу" - крупнейшие в истории национальные учения по обороне страны. Правительство Британии ранее опубликовало обновленный национальный реестр рисков. В документе перечислены 95 таковых и отсутствуют наиболее конфиденциальные и засекреченные, отметило издание.Оно также напомнило, что ушедший месяцем ранее в отставку премьер-министр Кир Стармер в начале года заявлял, что Россия может начать нападение на НАТО "уже в 2030 году". Стармер тогда повторил для общественности оценки разведывательных служб и генсека НАТО Марка Рютте.Тем временем в Москве проходят мероприятия с прибывшим накануне утром директором Центрального разведывательного управления США Джоном Рэтклиффом. Подробности в обзоре "Постепенно проигрываем": экс-министр обороны Украины сдал позиции. Хроника событий на утро 26 августаАктуальное интервью: Юрий Тавровский: В борьбе с Китаем Тайвань может сыграть в ту же игру, что и Украина в отношении РоссииВсё об Украине из России - на сайте Украина.ру.
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новости, россия, британия, украина, кир стармер, джон рэтклифф, нато, кабинет министров, цру, русофобия
Новости, Россия, Британия, Украина, Кир Стармер, Джон Рэтклифф, НАТО, Кабинет министров, ЦРУ, Русофобия

Британия форсирует план деятельности в условиях войны с Россией

13:01 26.08.2026
 
© РИА Новости . Алекс Макнотон / Перейти в фотобанкГорода мира. Лондон
Города мира. Лондон - РИА Новости, 1920, 26.08.2026
© РИА Новости . Алекс Макнотон
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Кабинету министров Британии поручено ускорить разработку планов действий в кризисных ситуациях в связи с надвигающейся со стороны России опасностью. Об этом 25и августа сообщило издание The Telegraph
"В связи с опасениями, что Россия может нанести удар по критически важному сектору в течение "ближайших нескольких лет", ускорилось планирование мер гражданской обороны на случай крупной чрезвычайной ситуации", - поведало издание со ссылкой на свои источники.
Кабмину королевства поручено ускорить планирование программы национальной обороны, направленной на объединение гражданского и военного планирования в кризисных ситуациях.
Руководящим органом назначен COBR - национальный комитет по чрезвычайным ситуациям. Он курирует создание "военной книги" — секретного правительственного плана по переходу страны к деятельности в условиях кризиса и конфликта.
Некоторые элементы плана форсируются с переносом на пять лет ранее - к 2030 году. COBR организует в рамках подготовки в 2027 году операцию "Албистон Шэдоу" - крупнейшие в истории национальные учения по обороне страны.
Правительство Британии ранее опубликовало обновленный национальный реестр рисков. В документе перечислены 95 таковых и отсутствуют наиболее конфиденциальные и засекреченные, отметило издание.
Оно также напомнило, что ушедший месяцем ранее в отставку премьер-министр Кир Стармер в начале года заявлял, что Россия может начать нападение на НАТО "уже в 2030 году". Стармер тогда повторил для общественности оценки разведывательных служб и генсека НАТО Марка Рютте.
Тем временем в Москве проходят мероприятия с прибывшим накануне утром директором Центрального разведывательного управления США Джоном Рэтклиффом.
Подробности в обзоре "Постепенно проигрываем": экс-министр обороны Украины сдал позиции. Хроника событий на утро 26 августа
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