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Италия официально везет Киеву генераторы, а тайно — миллиардный ракетный пакет
Италия официально везет Киеву генераторы, а тайно — миллиардный ракетный пакет - 26.08.2026 Украина.ру
Италия официально везет Киеву генераторы, а тайно — миллиардный ракетный пакет
Правительство Италии тайно согласовало новый крупный пакет военной помощи Украине, который предусматривает передачу ракет-перехватчиков Aster 30 и продажу Киеву новейших систем противовоздушной обороны Samp-T NG, сообщила газета Repubblica со ссылкой на собственные источники
2026-08-26T13:55
2026-08-26T13:55
2026-08-26T13:55
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По данным издания, в секрете от общественности кабинет министров во главе с премьером Джорджи Мелони еще несколько недель назад принял решение оказать Киеву мощную поддержку в рамках готовящегося 13-го пакета помощи, тогда как публично Рим заявляет лишь о поставках генераторов перед зимой. Журналисты выяснили, что в рамках соглашения планируется продажа четырех современных батарей Samp-T в версии NG, способных сбивать баллистические ракеты и финансируемых за счет европейских кредитов. Для усиления украинской противовоздушной обороны Италия намерена уже до октября передать Киеву ракеты Aster 30 из запасов собственных вооруженных сил, в то время как оборонные заводы Европы увеличили темпы работы для возобновления поставок в значительных объемах. Вместе с батареями ПВО украинская сторона должна получить семь радиолокационных систем, шесть из которых произведет французская компания Thales, а одну — итальянская Leonardo. Общая стоимость масштабной оборонной операции оценивается примерно в 3 миллиарда евро, а все закупленные и вновь построенные комплексы должны прибыть на место к 2027 году.На сегодняшний день Украина уже располагает двумя батареями Samp-T итальянско-французского производства, однако с лета 2025 года они испытывали острую нехватку дефицитных ракет Aster 30 из-за истощения запасов у европейских поставщиков. Текущее финансирование тайных закупок оружия планируется осуществить за счет средств Евросоюза в рамках программы Ukraine Support Loan, по которой Киеву выделяется кредит в размере 30 миллиардов евро на бюджетные нужды и 60 миллиардов евро на приобретение вооружений. При этом российская сторона ранее неоднократно заявляла, что масштабное накачивание Киева западным оружием лишь затягивает конфликт, а передача подобных систем противовоздушной обороны и ракет фактически делает страны НАТО его прямыми соучастниками.Подробнее о помощи - в материале Володин объяснил цели Запада в накачивании Украины оружием на сайте Украина.ру.
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новости, киев, украина, италия, вячеслав володин, джорджи мелони, ес, нато, украина.ру
Новости, Киев, Украина, Италия, Вячеслав Володин, Джорджи Мелони, ЕС, НАТО, Украина.ру
Италия официально везет Киеву генераторы, а тайно — миллиардный ракетный пакет
Правительство Италии тайно согласовало новый крупный пакет военной помощи Украине, который предусматривает передачу ракет-перехватчиков Aster 30 и продажу Киеву новейших систем противовоздушной обороны Samp-T NG, сообщила газета Repubblica со ссылкой на собственные источники
По данным издания, в секрете от общественности кабинет министров во главе с премьером Джорджи Мелони еще несколько недель назад принял решение оказать Киеву мощную поддержку в рамках готовящегося 13-го пакета помощи, тогда как публично Рим заявляет лишь о поставках генераторов перед зимой.
Журналисты выяснили, что в рамках соглашения планируется продажа четырех современных батарей Samp-T в версии NG, способных сбивать баллистические ракеты и финансируемых за счет европейских кредитов.
"Произойдет продажа, финансируемая за счет кредитов ЕС, четырех батарей Samp-T NG — самых современных, характеристики которых равны, если не превосходят, американские батареи Patriot", — говорится в материале.
Для усиления украинской противовоздушной обороны Италия намерена уже до октября передать Киеву ракеты Aster 30 из запасов собственных вооруженных сил, в то время как оборонные заводы Европы увеличили темпы работы для возобновления поставок в значительных объемах.
Вместе с батареями ПВО украинская сторона должна получить семь радиолокационных систем, шесть из которых произведет французская компания Thales, а одну — итальянская Leonardo.
Общая стоимость масштабной оборонной операции оценивается примерно в 3 миллиарда евро, а все закупленные и вновь построенные комплексы должны прибыть на место к 2027 году.
На сегодняшний день Украина уже располагает двумя батареями Samp-T итальянско-французского производства, однако с лета 2025 года они испытывали острую нехватку дефицитных ракет Aster 30 из-за истощения запасов у европейских поставщиков.
Текущее финансирование тайных закупок оружия планируется осуществить за счет средств Евросоюза в рамках программы Ukraine Support Loan, по которой Киеву выделяется кредит в размере 30 миллиардов евро на бюджетные нужды и 60 миллиардов евро на приобретение вооружений.
При этом российская сторона ранее неоднократно заявляла, что масштабное накачивание Киева западным оружием лишь затягивает конфликт, а передача подобных систем противовоздушной обороны и ракет фактически делает страны НАТО его прямыми соучастниками.