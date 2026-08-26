https://ukraina.ru/20260826/si-pozdravil-zelenskogo-na-kitayskom-a-tot-poprosil-zakonchit-voynu-pozdravlenie-iz-knr-1082804817.html

Си поздравил Зеленского на китайском, а тот попросил закончить войну: поздравление из КНР

Си поздравил Зеленского на китайском, а тот попросил закончить войну: поздравление из КНР - 26.08.2026 Украина.ру

Си поздравил Зеленского на китайском, а тот попросил закончить войну: поздравление из КНР

Председатель КНР Си Цзиньпин поздравил Владимира Зеленского с Днем независимости Украины. Письмо он написал на родном языке — китайском. Об этом 26 августа сообщает "Страна.ua"

2026-08-26T11:50

2026-08-26T11:50

2026-08-26T11:50

новости

китай

пекин

украина

владимир зеленский

си цзиньпин

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Зеленский опубликовал послание в соцсети X. Си Цзиньпин передал "искренние поздравления и наилучшие пожелания", подчеркнув, что "дружба Китая и Украины отвечает коренным интересам народов двух стран".При этом тему продолжающегося конфликта китайский лидер в письме не затронул. Отдельно обращает на себя внимание язык послания: в отличие от ряда других зарубежных лидеров, поздравивших Зеленского на английском, Си написал по-китайски.Сам украинский политик ответил ему на английском. Зеленский заявил, что рассчитывает на активную дипломатическую роль Пекина в урегулировании конфликта.О других новостях к началу этого дня — в ежедневном обзоре "Постепенно проигрываем": экс-министр обороны Украины сдал позиции. Хроника событий на утро 26 августа.

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новости, китай, пекин, украина, владимир зеленский, си цзиньпин