https://ukraina.ru/20260826/amerikanskiy-ekspert-rasskazal-kak-ssha-i-rossiya--v-2024-godu-izbezhali-yadernogo-konflikta-1082804940.html

Американский эксперт рассказал, как США и Россия в 2024 году избежали ядерного конфликта

Американский эксперт рассказал, как США и Россия в 2024 году избежали ядерного конфликта - 26.08.2026 Украина.ру

Американский эксперт рассказал, как США и Россия в 2024 году избежали ядерного конфликта

США рассматривают применение ядерного оружия в своих войнах и были готовы к конфликту с Россией в 2024 году, когда ВСУ нацелились на захват Курской АЭС. Об этом 24 августа в эфире YouTube-канала профессора Гленна Дизена заявил американский военный аналитик Скотт Риттер

2026-08-26T12:00

2026-08-26T12:00

2026-08-26T12:00

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Майор морской пехоты США, офицер разведки и инспектор вооружений ООН ответил на вопросы об угрозе ядерной войны и хода современных вооружённых конфликтов без применения ядерного оружия.Пентагон сейчас фактически пересматривает американскую ядерную стратегию, учтывая возможность применения тактического ядерного оружия. В войне США против Ирана выяснилось, что "мы не сможем победить ни Россию, ни Китай, используя наши обычные возможности", констатировал эксперт."В каждом военном плане, который у нас есть, есть ядерный план - практическое приложение. Мы не планируем войну без ядерного оружия", - отметил Риттер.Он напомнил о вторжении ВСУ в Курскую область в 2024 году, а также об ответственности за это правительств государств-членов НАТО, создавших ядерную угрозу."Помните, в августе 2024 года НАТО вторглось в Россию? Хочу напомнить всем, что НАТО направило в Курск от 70 до 80 тысяч украинцев, прошедших подготовку и оснащенных НАТО. Вторжение в Россию, - отметил эксперт. - И это было не просто небольшое вторжение. Они пытались захватить атомную электростанцию ​​в качестве своего рычага давления, чтобы получить возможность для обмена с атомной электростанцией Запорожья".Захват Курской АЭС - "это был крупный проект, спланированный НАТО", уверен Риттер. Ответственность за эту операцию несут политики США, Франции, Британии.Вторгшиеся в Курскую область украинские подразделения прошли специальную подготовку и были поддержаны наёмниками, напомнил он."Люди, прошедшие подготовку и оснащенные специальным оборудованием НАТО. Многие этого не понимают, знаете ли", - обратил внимание американский эксперт.Он также обратил внимание на большую помощь разведданными для интервентов. По словам Риттера, у них были даже индивидуальные планшеты с чёткими указаниями объектов и направлений действий.Американский эксперт отметил, что при администрации Джо Байдена "Штаты были готовы к ядерной войне с Россией, и мы думали, что победим".Больше новостей на эту и другие темы представлено в обзоре "Постепенно проигрываем": экс-министр обороны Украины сдал позиции. Хроника событий на утро 26 августаВсё об Украине из России - на сайте Украина.ру

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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