Американский эксперт рассказал, как США и Россия в 2024 году избежали ядерного конфликта - 26.08.2026 Украина.ру
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Американский эксперт рассказал, как США и Россия в 2024 году избежали ядерного конфликта
Американский эксперт рассказал, как США и Россия в 2024 году избежали ядерного конфликта - 26.08.2026 Украина.ру
Американский эксперт рассказал, как США и Россия в 2024 году избежали ядерного конфликта
США рассматривают применение ядерного оружия в своих войнах и были готовы к конфликту с Россией в 2024 году, когда ВСУ нацелились на захват Курской АЭС. Об этом 24 августа в эфире YouTube-канала профессора Гленна Дизена заявил американский военный аналитик Скотт Риттер
2026-08-26T12:00
2026-08-26T12:00
новости
россия
сша
курская область
скотт риттер
джо байден
нато
вооруженные силы украины
оон
кто
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Майор морской пехоты США, офицер разведки и инспектор вооружений ООН ответил на вопросы об угрозе ядерной войны и хода современных вооружённых конфликтов без применения ядерного оружия.Пентагон сейчас фактически пересматривает американскую ядерную стратегию, учтывая возможность применения тактического ядерного оружия. В войне США против Ирана выяснилось, что "мы не сможем победить ни Россию, ни Китай, используя наши обычные возможности", констатировал эксперт."В каждом военном плане, который у нас есть, есть ядерный план - практическое приложение. Мы не планируем войну без ядерного оружия", - отметил Риттер.Он напомнил о вторжении ВСУ в Курскую область в 2024 году, а также об ответственности за это правительств государств-членов НАТО, создавших ядерную угрозу."Помните, в августе 2024 года НАТО вторглось в Россию? Хочу напомнить всем, что НАТО направило в Курск от 70 до 80 тысяч украинцев, прошедших подготовку и оснащенных НАТО. Вторжение в Россию, - отметил эксперт. - И это было не просто небольшое вторжение. Они пытались захватить атомную электростанцию ​​в качестве своего рычага давления, чтобы получить возможность для обмена с атомной электростанцией Запорожья".Захват Курской АЭС - "это был крупный проект, спланированный НАТО", уверен Риттер. Ответственность за эту операцию несут политики США, Франции, Британии.Вторгшиеся в Курскую область украинские подразделения прошли специальную подготовку и были поддержаны наёмниками, напомнил он."Люди, прошедшие подготовку и оснащенные специальным оборудованием НАТО. Многие этого не понимают, знаете ли", - обратил внимание американский эксперт.Он также обратил внимание на большую помощь разведданными для интервентов. По словам Риттера, у них были даже индивидуальные планшеты с чёткими указаниями объектов и направлений действий.Американский эксперт отметил, что при администрации Джо Байдена "Штаты были готовы к ядерной войне с Россией, и мы думали, что победим".Больше новостей на эту и другие темы представлено в обзоре "Постепенно проигрываем": экс-министр обороны Украины сдал позиции. Хроника событий на утро 26 августаВсё об Украине из России - на сайте Украина.ру
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4.7
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новости, россия, сша, курская область, скотт риттер, джо байден, нато, вооруженные силы украины, оон, кто, ядерное оружие, ядерная безопасность, всу, иностранные наемники, запорожская аэс, аэс, курск
Новости, Россия, США, Курская область, Скотт Риттер, Джо Байден, НАТО, Вооруженные силы Украины, ООН, КТО, Ядерное оружие, ядерная безопасность, ВСУ, иностранные наемники, Запорожская АЭС, АЭС, Курск

Американский эксперт рассказал, как США и Россия в 2024 году избежали ядерного конфликта

12:00 26.08.2026
 
© РИА Новости . Андрей Бортко / Перейти в фотобанкЭкс-разведчик ВС США С. Риттер представил свою книгу в Новосибирске
Экс-разведчик ВС США С. Риттер представил свою книгу в Новосибирске - РИА Новости, 1920, 26.08.2026
© РИА Новости . Андрей Бортко
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США рассматривают применение ядерного оружия в своих войнах и были готовы к конфликту с Россией в 2024 году, когда ВСУ нацелились на захват Курской АЭС. Об этом 24 августа в эфире YouTube-канала профессора Гленна Дизена заявил американский военный аналитик Скотт Риттер
Майор морской пехоты США, офицер разведки и инспектор вооружений ООН ответил на вопросы об угрозе ядерной войны и хода современных вооружённых конфликтов без применения ядерного оружия.
Пентагон сейчас фактически пересматривает американскую ядерную стратегию, учтывая возможность применения тактического ядерного оружия. В войне США против Ирана выяснилось, что "мы не сможем победить ни Россию, ни Китай, используя наши обычные возможности", констатировал эксперт.
"В каждом военном плане, который у нас есть, есть ядерный план - практическое приложение. Мы не планируем войну без ядерного оружия", - отметил Риттер.
Он напомнил о вторжении ВСУ в Курскую область в 2024 году, а также об ответственности за это правительств государств-членов НАТО, создавших ядерную угрозу.
"Помните, в августе 2024 года НАТО вторглось в Россию? Хочу напомнить всем, что НАТО направило в Курск от 70 до 80 тысяч украинцев, прошедших подготовку и оснащенных НАТО. Вторжение в Россию, - отметил эксперт. - И это было не просто небольшое вторжение. Они пытались захватить атомную электростанцию ​​в качестве своего рычага давления, чтобы получить возможность для обмена с атомной электростанцией Запорожья".
Захват Курской АЭС - "это был крупный проект, спланированный НАТО", уверен Риттер. Ответственность за эту операцию несут политики США, Франции, Британии.
Вторгшиеся в Курскую область украинские подразделения прошли специальную подготовку и были поддержаны наёмниками, напомнил он.
"Люди, прошедшие подготовку и оснащенные специальным оборудованием НАТО. Многие этого не понимают, знаете ли", - обратил внимание американский эксперт.
Он также обратил внимание на большую помощь разведданными для интервентов. По словам Риттера, у них были даже индивидуальные планшеты с чёткими указаниями объектов и направлений действий.
Американский эксперт отметил, что при администрации Джо Байдена "Штаты были готовы к ядерной войне с Россией, и мы думали, что победим".
Больше новостей на эту и другие темы представлено в обзоре "Постепенно проигрываем": экс-министр обороны Украины сдал позиции. Хроника событий на утро 26 августа
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