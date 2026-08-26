Операторы дронов ВСУ быстро погибают - Риттер - 26.08.2026 Украина.ру
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Операторы дронов ВСУ быстро погибают - Риттер
Операторы дронов ВСУ быстро погибают - Риттер - 26.08.2026 Украина.ру
Операторы дронов ВСУ быстро погибают - Риттер
Армия России наступает и владеет инициативой на всех уровнях, ВСУ ничего не могут с этим поделать и дроны для них не стали панацеей. Об этом 24 августа в эфире YouTube-канала профессора Гленна Дизена заявил американский военный аналитик Скотт Риттер
2026-08-26T12:38
2026-08-26T12:38
новости
скотт риттер
вооруженные силы украины
россия
украина
сша
владимир зеленский
нато
оон
дроны
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Украинская армия активно применяет дроны для сдерживания наступления ВС РФ в зоне СВО и нанесения ударов по объектам в российских регионах, констатировал Риттер - майор морской пехоты США в отставке и инспектор вооружений ООН.ВСУ используют военную помощь НАТО для нанесения чувствительных ударов по России, включая крылатые ракеты, отметил Риттер. Однако это принципиально не меняет положения дел в зоне СВО. ВСУ несут большие потери и отступают."Украинцев разгромно бьют", - констатировал американский эксперт.Он указал на большой урон личному составу ВС РФ от беспилотников ВСУ. Указал он и на большие потери украинской армии от применения тех же средств российскими подразделениями."Сегодня Россия использует свои беспилотники гораздо эффективнее, чем Украина", - заявил эксперт.По его оценкам, "русские неуклонно продвигаются вперед" и "контролируют ситуацию" на всех уровнях, включая стратегический. Они стремятся разрушить украинскую экономику, сберегая жизни солдат в нынешних темпах наступления. Уже наступает "конец украинской экономики" под ударами ВС РФ по инфраструктуре экспорта и промышленным объектам, обратил внимание американский эксперт. Ежедневно наносятся удары по предприятиям ВПК Украины.Киевскому режиму нечего этому противопоставить. Риттер отметил, что ВСУ не хватает операторов беспилотников, которые быстро погибают. "Сейчас украинцы едва могут запустить дрон, чтобы их почти сразу не обнаружили и не убили. Такова природа этого конфликта", — заявил Риттер.Он также отметил, что на Украине создают ситуации риска для обывателей."Теперь домохозяйки из многоквартирных домов производят детали для дронов. Ну, это делает их мишенью, идиоты. Все эти детали дронов собираются в подвале многоквартирного дома, откуда их затем отправляют в торговые центры", - рассказал он.В это же время ВСУ наносят удары по российским гражданским целям - складам маркетплейсов "Валдбериз" и "Озон", уточнил Риттер. По его мнению, переломить ситуацию ВСУ не могут и Владимир Зеленский "понимает, что его единственная надежда — это решительное вмешательство НАТО". В его пользу работает наличие авантюристов среди политиков Европы - таких, как в Финляндии, где готовы разместить французские боевые самолёты с ядерным оружием, отметил американский эксперт.Актуальное интервью: Дмитрий Евстафьев: Россия не станет платить за хаос после банкета, который организовали кураторы УкраиныВсё об Украине из России - на сайте Украина.ру
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новости, скотт риттер, вооруженные силы украины, россия, украина, сша, владимир зеленский, нато, оон, дроны, впк, наступление вс рф, бпла
Новости, Скотт Риттер, Вооруженные силы Украины, Россия, Украина, США, Владимир Зеленский, НАТО, ООН, дроны, ВПК, наступление ВС РФ, БПЛА

Операторы дронов ВСУ быстро погибают - Риттер

12:38 26.08.2026
 
© YouTubeScott Ritter Скотт Риттер Экс-разведчик ВС США
Scott Ritter Скотт Риттер Экс-разведчик ВС США - РИА Новости, 1920, 26.08.2026
© YouTube
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Армия России наступает и владеет инициативой на всех уровнях, ВСУ ничего не могут с этим поделать и дроны для них не стали панацеей. Об этом 24 августа в эфире YouTube-канала профессора Гленна Дизена заявил американский военный аналитик Скотт Риттер
Украинская армия активно применяет дроны для сдерживания наступления ВС РФ в зоне СВО и нанесения ударов по объектам в российских регионах, констатировал Риттер - майор морской пехоты США в отставке и инспектор вооружений ООН.
ВСУ используют военную помощь НАТО для нанесения чувствительных ударов по России, включая крылатые ракеты, отметил Риттер. Однако это принципиально не меняет положения дел в зоне СВО. ВСУ несут большие потери и отступают.
"Украинцев разгромно бьют", - констатировал американский эксперт.
Он указал на большой урон личному составу ВС РФ от беспилотников ВСУ. Указал он и на большие потери украинской армии от применения тех же средств российскими подразделениями.
"Сегодня Россия использует свои беспилотники гораздо эффективнее, чем Украина", - заявил эксперт.
По его оценкам, "русские неуклонно продвигаются вперед" и "контролируют ситуацию" на всех уровнях, включая стратегический. Они стремятся разрушить украинскую экономику, сберегая жизни солдат в нынешних темпах наступления.
Уже наступает "конец украинской экономики" под ударами ВС РФ по инфраструктуре экспорта и промышленным объектам, обратил внимание американский эксперт. Ежедневно наносятся удары по предприятиям ВПК Украины.
Киевскому режиму нечего этому противопоставить. Риттер отметил, что ВСУ не хватает операторов беспилотников, которые быстро погибают.
"Сейчас украинцы едва могут запустить дрон, чтобы их почти сразу не обнаружили и не убили. Такова природа этого конфликта", — заявил Риттер.
Он также отметил, что на Украине создают ситуации риска для обывателей.
"Теперь домохозяйки из многоквартирных домов производят детали для дронов. Ну, это делает их мишенью, идиоты. Все эти детали дронов собираются в подвале многоквартирного дома, откуда их затем отправляют в торговые центры", - рассказал он.
В это же время ВСУ наносят удары по российским гражданским целям - складам маркетплейсов "Валдбериз" и "Озон", уточнил Риттер.
По его мнению, переломить ситуацию ВСУ не могут и Владимир Зеленский "понимает, что его единственная надежда — это решительное вмешательство НАТО". В его пользу работает наличие авантюристов среди политиков Европы - таких, как в Финляндии, где готовы разместить французские боевые самолёты с ядерным оружием, отметил американский эксперт.
Актуальное интервью: Дмитрий Евстафьев: Россия не станет платить за хаос после банкета, который организовали кураторы Украины
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